Пермские айтишники создают новую защиту от атак хакеров и взломов

Стартапом заинтересовались в Минобороны РФ и холдинге олигарха

06 октября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Пермяки разрабатывают приложение для защиты информации в облачных хранилищах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермская IT-компания «ВЭБ-Разработка» («ВР») создает новую программу для шифрования данных при загрузке в облачные хранилища. Приложение CryptCloud предназначено для защиты информации в таких сервисах, как Яндекс.Диск, Mail.ru облако, Dropbox и Google Drive. По словам авторов проекта, загруженные с помощью приложения данные не смогут расшифровать и похитить хакеры, в том числе иностранные спецслужбы. Разрабатывать программу айтишники начали полгода назад. «Идея пришла нашему главному разработчику давно. Это была его курсовая работа. Но реализовать проект мы решили после начала спецоперации РФ на Украине, так как появилась информация, что в России возросло количество хакерских атак, выросло количество утечек данных с облачных хранилищ более чем в 12 раз. И тогда мы поняли, что наш продукт будет направлен как раз на защиту информации, чтобы подобные атаки предотвратить. Ведь в случае с нашим продуктом, мы сможем снизить случаи утечки данных практически до нуля. То есть, если правильно использовать приложение, то никаких утечек вообще не будет», — рассказал URA.RU директор по развитию компании «ВР» Клим Биньковский. Программа пермских айтишников поможет защитить данные в облачных хранилищах от хакерских атак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам разработчиков, приложение может шифровать любые типы файлов, быстро обрабатывать большой объем данных и загружать их нужный облачный сервис. С программой справится как частный пользователь, так и администрация крупного предприятия. Его руководство сможет обезопасить корпоративную информацию от утечек, контролировать как сами загруженные данные, так и работу своих сотрудников. Администратор приложения может разграничивать доступ для определенных категорий работников, чтобы только они имели к нужной информации доступ. Благодаря этому использование новой программы пригодится в любой отрасли. «Если брать основные преимущества, то это как минимум российская программа, то есть она на российском алгоритме работает, и никакие иностранные спецслужбы или хакеры не смогут получить доступ к данным. Если раньше мы пользовались программой с иностранным алгоритмом шифрования, то сейчас это наш, российский алгоритм. Также это полная защита данных, и доступ к этим данным имеет только их владелец. Только я могу использовать программу, и только я могу видеть данные в расшифрованном виде. Если кто-то другой получит доступ, с другого устройства, от другой сети, то он не сможет посмотреть их в нормальном, расшифрованном виде», — пояснил URA.RU Клим Биньковский. Свой проект разработчики презентовали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину Фото: Сергей Русанов © URA.RU CryptСloud адаптирован под корпоративное использование в компаниях, где более 50 сотрудников, интегрируется с любой операционной системой, облачным хранилищем и службой каталогов. Сейчас разработчики ищут возможности финансирования для его доработки. Программа уже предложена для тестового использования «Эр-Телеком Холдингу», принадлежащему пермскому миллиардеру Андрею Кузяеву, а также рекомендована Минобороны РФ, с которым разработчики ведут переговоры. В Пермском крае свой проект компания «ВЭБ-Разработка» представила широкой общественности на «Инфофоруме-Прикамье 2022». Компания ООО «ВЭБ-Разработка» была основана в Перми три года назад. В ней трудятся специалисты с многолетним опытом работы в сферах безопасности и автоматизации управленческой деятельности. В том числе сотрудники компании работали над реализацией проектов в сфере защиты гостайны. В этом году коллектив занял первое место в событии акселератора «Национальные технологические инициативы» (НТИ). Проект пермских айтишников объявили лучшим стартапом. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами его проведения являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение разработчиков и различных исследователей в решение важнейших задач по укреплению общества, повышение доступности всех данных о перспективах научной деятельности для граждан страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская IT-компания «ВЭБ-Разработка» («ВР») создает новую программу для шифрования данных при загрузке в облачные хранилища. Приложение CryptCloud предназначено для защиты информации в таких сервисах, как Яндекс.Диск, Mail.ru облако, Dropbox и Google Drive. По словам авторов проекта, загруженные с помощью приложения данные не смогут расшифровать и похитить хакеры, в том числе иностранные спецслужбы. Разрабатывать программу айтишники начали полгода назад. «Идея пришла нашему главному разработчику давно. Это была его курсовая работа. Но реализовать проект мы решили после начала спецоперации РФ на Украине, так как появилась информация, что в России возросло количество хакерских атак, выросло количество утечек данных с облачных хранилищ более чем в 12 раз. И тогда мы поняли, что наш продукт будет направлен как раз на защиту информации, чтобы подобные атаки предотвратить. Ведь в случае с нашим продуктом, мы сможем снизить случаи утечки данных практически до нуля. То есть, если правильно использовать приложение, то никаких утечек вообще не будет», — рассказал URA.RU директор по развитию компании «ВР» Клим Биньковский. По словам разработчиков, приложение может шифровать любые типы файлов, быстро обрабатывать большой объем данных и загружать их нужный облачный сервис. С программой справится как частный пользователь, так и администрация крупного предприятия. Его руководство сможет обезопасить корпоративную информацию от утечек, контролировать как сами загруженные данные, так и работу своих сотрудников. Администратор приложения может разграничивать доступ для определенных категорий работников, чтобы только они имели к нужной информации доступ. Благодаря этому использование новой программы пригодится в любой отрасли. «Если брать основные преимущества, то это как минимум российская программа, то есть она на российском алгоритме работает, и никакие иностранные спецслужбы или хакеры не смогут получить доступ к данным. Если раньше мы пользовались программой с иностранным алгоритмом шифрования, то сейчас это наш, российский алгоритм. Также это полная защита данных, и доступ к этим данным имеет только их владелец. Только я могу использовать программу, и только я могу видеть данные в расшифрованном виде. Если кто-то другой получит доступ, с другого устройства, от другой сети, то он не сможет посмотреть их в нормальном, расшифрованном виде», — пояснил URA.RU Клим Биньковский. CryptСloud адаптирован под корпоративное использование в компаниях, где более 50 сотрудников, интегрируется с любой операционной системой, облачным хранилищем и службой каталогов. Сейчас разработчики ищут возможности финансирования для его доработки. Программа уже предложена для тестового использования «Эр-Телеком Холдингу», принадлежащему пермскому миллиардеру Андрею Кузяеву, а также рекомендована Минобороны РФ, с которым разработчики ведут переговоры. В Пермском крае свой проект компания «ВЭБ-Разработка» представила широкой общественности на «Инфофоруме-Прикамье 2022». Компания ООО «ВЭБ-Разработка» была основана в Перми три года назад. В ней трудятся специалисты с многолетним опытом работы в сферах безопасности и автоматизации управленческой деятельности. В том числе сотрудники компании работали над реализацией проектов в сфере защиты гостайны. В этом году коллектив занял первое место в событии акселератора «Национальные технологические инициативы» (НТИ). Проект пермских айтишников объявили лучшим стартапом. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами его проведения являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение разработчиков и различных исследователей в решение важнейших задач по укреплению общества, повышение доступности всех данных о перспективах научной деятельности для граждан страны.