Россия усилила позиции на Каспии

Мишустин открыл новый торговый путь

06 октября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) завязал диалог со странами Каспийского района о повышении товарооборота транспортного коридора «Север-Юг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти укрепили позиции в Каспийском регионе. На II Каспийском экономическом форуме в Сколково премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регион должен стать одним из крупнейших в Евразии транспортных узлов. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне изменения логистических цепочек этот коридор станет для России окном в Азию, Ближний Восток и Африку. Открывая пленарное заседание форума, Мишустин приветствовал делегации пяти стран Каспийского региона — Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан, передает корреспондент URA.RU. Первый раз форум проводился в 2019 году по инициативе Туркменистана, напомнил глава правительства РФ. «Для России Каспий имеет огромное значение, с учетом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории. Это перекресток культур, цивилизаций и религий. У нас могут быть разные интересы, однако мы способны в диалоге находить взаимовыгодные решения», — подчеркнул премьер-министр РФ. В Сколково на II Каспийском экономическом форуме встретились премьер-министры пяти стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Санкции будут носить долгосрочный характер, признал Мишустин, отметив, что в данной ситуации главное — защитить интересы людей, просчитать возможности экономики и разработать дополнительные механизмы реагирования. «Мир вступил в период трансформаций. Они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, и один из них — это Каспийский регион. Нам предстоит делать все для поддержания стабильности и безопасности на Каспии на основе добрососедства, доверия, взаимного уважения государств региона», — уточнил глава правительства РФ. Регион должен стать одним из крупнейших транспортных узлов в Евразии, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перечисляя направления сотрудничества, Мишустин обратил особое внимание на развитие транспортной инфраструктуры с учетом переориентации товарных потоков. «Регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок. Мы оценили грузовую базу для коридора «Север — Юг». Потенциал роста —двукратный к 2030 году. Нам надо синхронно снимать ограничения на сети железных дорог и в пунктах пропуска. И создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг — от Урала, Поволжья, Балтики — со всей России до Персидского залива. И дальше — в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку, что даст импульс региональной и приграничной торговле», — сказал Мишустин. Михаил Мишустин озвучил ориентиры работы с прикаспийскими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьер-министра РФ, встреча подтверждает высокий уровень отношений прикаспийских стран. «Мы договорились о принятии совместного заявления, в котором зафиксируем ориентиры для нашей дальнейшей работы. Каждый из нас понимает ответственность за будущее региона. Будем принимать меры по углублению партнерства по самым разным направлениям. Все возникающие на Каспии вопросы должны решаться исключительно мирным путем. Только так мы обеспечим стабильное развитие региона, а значит и благополучие наших жителей», — заявил в заключении Мишустин. Власти РФ хотят оживить транспортный коридор через Каспий, который стал более важным после разрушения логистических связей с Западом, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Так называемый транспортный коридор «из варяг в персы» стал востребован у российских властей из-за санкций, пояснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Он существует давно, но там толком не было инфраструктуры, товарных потоков. В связи с санкциями, намеками Запада на проблемы с морским маршрутом, российские грузы переориентировали потоки в Индию через Иран. Транспортный коридор ожил — начали ремонтировать инфраструктуру, с Ираном договорились. Для России маршрут важен — это окно в Азию через Каспий», — сказал аналитик. Россия налаживает отношения со странами, которые ранее находились на периферии ее интересов, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня выход в Индию и Персию со стороны Каспия приобретает для российских властей критически важное значение, подчеркнул директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «С учетом, что переходы в Европу осложнены или закрыты, этот выход из абстрактного, теоретического превратился в практический. В новой ситуации понадобится повышение пропускной способности портовых терминалов в Оля и Астрахани», — добавил собеседник. Статья по теме Доставка товаров в России будет работать по новой схеме Проект реанимирован властями РФ, чтобы компенсировать разрушение логистических связей с европейскими странами, подтвердил кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Россия пытается изо всех сил наладить отношения со государствами, которые ранее находились на периферии ее интересов», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти укрепили позиции в Каспийском регионе. На II Каспийском экономическом форуме в Сколково премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регион должен стать одним из крупнейших в Евразии транспортных узлов. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне изменения логистических цепочек этот коридор станет для России окном в Азию, Ближний Восток и Африку. Открывая пленарное заседание форума, Мишустин приветствовал делегации пяти стран Каспийского региона — Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан, передает корреспондент URA.RU. Первый раз форум проводился в 2019 году по инициативе Туркменистана, напомнил глава правительства РФ. «Для России Каспий имеет огромное значение, с учетом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории. Это перекресток культур, цивилизаций и религий. У нас могут быть разные интересы, однако мы способны в диалоге находить взаимовыгодные решения», — подчеркнул премьер-министр РФ. Санкции будут носить долгосрочный характер, признал Мишустин, отметив, что в данной ситуации главное — защитить интересы людей, просчитать возможности экономики и разработать дополнительные механизмы реагирования. «Мир вступил в период трансформаций. Они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, и один из них — это Каспийский регион. Нам предстоит делать все для поддержания стабильности и безопасности на Каспии на основе добрососедства, доверия, взаимного уважения государств региона», — уточнил глава правительства РФ. Перечисляя направления сотрудничества, Мишустин обратил особое внимание на развитие транспортной инфраструктуры с учетом переориентации товарных потоков. «Регион должен стать одним из крупнейших в Евразии узлов трансконтинентальных перевозок. Мы оценили грузовую базу для коридора «Север — Юг». Потенциал роста —двукратный к 2030 году. Нам надо синхронно снимать ограничения на сети железных дорог и в пунктах пропуска. По словам премьер-министра РФ, встреча подтверждает высокий уровень отношений прикаспийских стран. «Мы договорились о принятии совместного заявления, в котором зафиксируем ориентиры для нашей дальнейшей работы. Каждый из нас понимает ответственность за будущее региона. Будем принимать меры по углублению партнерства по самым разным направлениям. Все возникающие на Каспии вопросы должны решаться исключительно мирным путем. Только так мы обеспечим стабильное развитие региона, а значит и благополучие наших жителей», — заявил в заключении Мишустин. Так называемый транспортный коридор «из варяг в персы» стал востребован у российских властей из-за санкций, пояснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Он существует давно, но там толком не было инфраструктуры, товарных потоков. В связи с санкциями, намеками Запада на проблемы с морским маршрутом, российские грузы переориентировали потоки в Индию через Иран. Транспортный коридор ожил — начали ремонтировать инфраструктуру, с Ираном договорились. Сегодня выход в Индию и Персию со стороны Каспия приобретает для российских властей критически важное значение, подчеркнул директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «С учетом, что переходы в Европу осложнены или закрыты, этот выход из абстрактного, теоретического превратился в практический. В новой ситуации понадобится повышение пропускной способности портовых терминалов в Оля и Астрахани», — добавил собеседник. Проект реанимирован властями РФ, чтобы компенсировать разрушение логистических связей с европейскими странами, подтвердил кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Россия пытается изо всех сил наладить отношения со государствами, которые ранее находились на периферии ее интересов», — резюмировал эксперт.