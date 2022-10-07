Путин пересмотрел подходы к безопасности границ России

Россия инициирует изменение подходов к обеспечению безопасности и своих границ, и ближайших союзников по СНГ. От этого зависят позиции РФ на постсоветском пространстве, пояснили URA.RU политологи смысл выступления президента РФ Владимира Путина на неформальном саммите глав стран СНГ 7 октября. По словам экспертов, в свете украинских событий и других конфликтов на территории бывшего СССР, смены лидеров в ряде стран Путину важно сохранить вес России и союзнические отношения с соседями.
Дата неформального саммита глав стран-участниц СНГ, который вновь проходил в Санкт-Петербурге, совпала с юбилеем российского президента. Однако в публичной части мероприятия на торжественность ничто не намекало: Путин выступил с короткой, но расставляющей основные акценты взаимоотношений внутри Содружества, речью.
В свой юбилей президент РФ Владимир Путин собрал в Петербурге ближайших друзей и союзников
Президент назвал всех собравшихся «ближайшими друзьями и союзниками». Он сказал, что лидеров «связывают отношения подлинного стратегического партнерства», а их сотрудничество выстраивается «в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга». Он поддержал инициативу своего казахстанского коллеги Касым-Жомарт Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Путин отметил, что особое внимание уделяется развитию торгово-инвестиционного партнерства, работе по повышению устойчивости экономик стран СНГ, в том числе «через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета». По словам президента, товарооборот РФ со странами СНГ увеличился более чем на 30% — до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. «Развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества… В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — сказал Путин.
Вопросы безопасности пространства СНГ требуют особого внимания, убежден президент РФ Владимир Путин
Особое внимание российский лидер уделил вопросам безопасности на территории СНГ. «Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Важно обмениваться мнениями и о продвижении нашего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией», — подчеркнул президент РФ.
Конфликты на постсоветском пространстве участились особенно в последние годы. В августе 2020-го в Белоруссии после президентских выборов были массовые протесты. С сентября того же года то затухает, то возникает вновь конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В январе 2022 года была попытка госпереворота в Казахстане. В течение этого года несколько раз были вооруженные столкновения на границе между Таджикистаном и Киргизией (последний — в сентябре — длился пять дней). Самым крупным стал украинский конфликт, который длится уже 8 лет. И от его исхода во многом зависит будущая безопасность на всей территории бывшего СССР и позиции России в этом регионе, убеждены политологи.
Россия старается стабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «США это невыгодно. Они и дальше будут готовы пичкать ту же Армению вооружением, чтобы возобновить боевые действия с Азербайджаном.
США не оставляют мысль о доминировании в Центральноазиатских республиках, поэтому они готовы субсидировать там любые проекты, которые приведут к вооруженным столкновениям. России нужно закончить конфликт на Украине и быть готовыми к тому, что если не здесь, то где-то в другом месте опять заполыхает», — пояснил Кошкин.
Конфигурация безопасности будет кардинально меняться, заявил URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. «Если Россия выиграет на Украине, она окажется значительно сильнее и влиятельнее на постсоветском пространстве, она будет больше доминировать. Если Россия проиграет, конфигурация будет сильно меняться: американцы и отчасти ЕС туда зайдут. России нужно сохранить свои позиции», — отметил Марков.
Риски, связанные с обеспечением безопасности на постсоветском пространстве, растут, констатировал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Они могут быть обоснованы как геополитической ситуацией, так и внутренними тенденциями, в частности, сменой лидеров, пояснил политолог URA.RU. «Ситуация становится менее предсказуемой, она требует новых механизмов. Новые лидеры [бывших советских республик] — это другое поколение. К ним нужны другие подходы. Российско-украинский конфликт — это дополнительно осложняющий фактор [для России в выстраивании отношений], поскольку многие страны заняли нейтральную позицию. Но сегодня Россия остается лидером в СНГ, и юбилей президента — это показатель его личных позиций на постсоветском пространстве, индикатор отношения руководителей стран к нему лично и к России в целом», — убежден политолог.
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Россия инициирует изменение подходов к обеспечению безопасности и своих границ, и ближайших союзников по СНГ. От этого зависят позиции РФ на постсоветском пространстве, пояснили URA.RU политологи смысл выступления президента РФ Владимира Путина на неформальном саммите глав стран СНГ 7 октября. По словам экспертов, в свете украинских событий и других конфликтов на территории бывшего СССР, смены лидеров в ряде стран Путину важно сохранить вес России и союзнические отношения с соседями. Дата неформального саммита глав стран-участниц СНГ, который вновь проходил в Санкт-Петербурге, совпала с юбилеем российского президента. Однако в публичной части мероприятия на торжественность ничто не намекало: Путин выступил с короткой, но расставляющей основные акценты взаимоотношений внутри Содружества, речью. Президент назвал всех собравшихся «ближайшими друзьями и союзниками». Он сказал, что лидеров «связывают отношения подлинного стратегического партнерства», а их сотрудничество выстраивается «в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга». Он поддержал инициативу своего казахстанского коллеги Касым-Жомарт Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Путин отметил, что особое внимание уделяется развитию торгово-инвестиционного партнерства, работе по повышению устойчивости экономик стран СНГ, в том числе «через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета». По словам президента, товарооборот РФ со странами СНГ увеличился более чем на 30% — до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. «Развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества… В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — сказал Путин. Особое внимание российский лидер уделил вопросам безопасности на территории СНГ. «Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Важно обмениваться мнениями и о продвижении нашего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией», — подчеркнул президент РФ. Конфликты на постсоветском пространстве участились особенно в последние годы. В августе 2020-го в Белоруссии после президентских выборов были массовые протесты. С сентября того же года то затухает, то возникает вновь конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В январе 2022 года была попытка госпереворота в Казахстане. В течение этого года несколько раз были вооруженные столкновения на границе между Таджикистаном и Киргизией (последний — в сентябре — длился пять дней). Самым крупным стал украинский конфликт, который длится уже 8 лет. И от его исхода во многом зависит будущая безопасность на всей территории бывшего СССР и позиции России в этом регионе, убеждены политологи. Россия старается стабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «США это невыгодно. Они и дальше будут готовы пичкать ту же Армению вооружением, чтобы возобновить боевые действия с Азербайджаном. Конфигурация безопасности будет кардинально меняться, заявил URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. «Если Россия выиграет на Украине, она окажется значительно сильнее и влиятельнее на постсоветском пространстве, она будет больше доминировать. Если Россия проиграет, конфигурация будет сильно меняться: американцы и отчасти ЕС туда зайдут. России нужно сохранить свои позиции», — отметил Марков. Риски, связанные с обеспечением безопасности на постсоветском пространстве, растут, констатировал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Они могут быть обоснованы как геополитической ситуацией, так и внутренними тенденциями, в частности, сменой лидеров, пояснил политолог URA.RU. «Ситуация становится менее предсказуемой, она требует новых механизмов. Новые лидеры [бывших советских республик] — это другое поколение. К ним нужны другие подходы. Российско-украинский конфликт — это дополнительно осложняющий фактор [для России в выстраивании отношений], поскольку многие страны заняли нейтральную позицию. Но сегодня Россия остается лидером в СНГ, и юбилей президента — это показатель его личных позиций на постсоветском пространстве, индикатор отношения руководителей стран к нему лично и к России в целом», — убежден политолог.