Путин пересмотрел подходы к безопасности границ России

В свой юбилей президент РФ собрал для этого лидеров стран СНГ

07 октября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин намерен изменить подходы к обеспечению безопасности на постсоветском пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Путин отмечает 70-летие Россия инициирует изменение подходов к обеспечению безопасности и своих границ, и ближайших союзников по СНГ. От этого зависят позиции РФ на постсоветском пространстве, пояснили URA.RU политологи смысл выступления президента РФ Владимира Путина на неформальном саммите глав стран СНГ 7 октября. По словам экспертов, в свете украинских событий и других конфликтов на территории бывшего СССР, смены лидеров в ряде стран Путину важно сохранить вес России и союзнические отношения с соседями. Дата неформального саммита глав стран-участниц СНГ, который вновь проходил в Санкт-Петербурге, совпала с юбилеем российского президента. Однако в публичной части мероприятия на торжественность ничто не намекало: Путин выступил с короткой, но расставляющей основные акценты взаимоотношений внутри Содружества, речью. В свой юбилей президент РФ Владимир Путин собрал в Петербурге ближайших друзей и союзников Президент назвал всех собравшихся «ближайшими друзьями и союзниками». Он сказал, что лидеров «связывают отношения подлинного стратегического партнерства», а их сотрудничество выстраивается «в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга». Он поддержал инициативу своего казахстанского коллеги Касым-Жомарт Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Путин отметил, что особое внимание уделяется развитию торгово-инвестиционного партнерства, работе по повышению устойчивости экономик стран СНГ, в том числе «через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета». По словам президента, товарооборот РФ со странами СНГ увеличился более чем на 30% — до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. «Развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества… В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — сказал Путин. Вопросы безопасности пространства СНГ требуют особого внимания, убежден президент РФ Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Особое внимание российский лидер уделил вопросам безопасности на территории СНГ. «Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Важно обмениваться мнениями и о продвижении нашего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией», — подчеркнул президент РФ. Конфликты на постсоветском пространстве участились особенно в последние годы. В августе 2020-го в Белоруссии после президентских выборов были массовые протесты. С сентября того же года то затухает, то возникает вновь конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В январе 2022 года была попытка госпереворота в Казахстане. В течение этого года несколько раз были вооруженные столкновения на границе между Таджикистаном и Киргизией (последний — в сентябре — длился пять дней). Самым крупным стал украинский конфликт, который длится уже 8 лет. И от его исхода во многом зависит будущая безопасность на всей территории бывшего СССР и позиции России в этом регионе, убеждены политологи. Россия старается стабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «США это невыгодно. Они и дальше будут готовы пичкать ту же Армению вооружением, чтобы возобновить боевые действия с Азербайджаном. США не оставляют мысль о доминировании в Центральноазиатских республиках, поэтому они готовы субсидировать там любые проекты, которые приведут к вооруженным столкновениям. России нужно закончить конфликт на Украине и быть готовыми к тому, что если не здесь, то где-то в другом месте опять заполыхает», — пояснил Кошкин. Конфигурация безопасности будет кардинально меняться, заявил URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. «Если Россия выиграет на Украине, она окажется значительно сильнее и влиятельнее на постсоветском пространстве, она будет больше доминировать. Если Россия проиграет, конфигурация будет сильно меняться: американцы и отчасти ЕС туда зайдут. России нужно сохранить свои позиции», — отметил Марков. Статья по теме Путин предостерег Запад от вмешательства в дела СНГ Риски, связанные с обеспечением безопасности на постсоветском пространстве, растут, констатировал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Они могут быть обоснованы как геополитической ситуацией, так и внутренними тенденциями, в частности, сменой лидеров, пояснил политолог URA.RU. «Ситуация становится менее предсказуемой, она требует новых механизмов. Новые лидеры [бывших советских республик] — это другое поколение. К ним нужны другие подходы. Российско-украинский конфликт — это дополнительно осложняющий фактор [для России в выстраивании отношений], поскольку многие страны заняли нейтральную позицию. Но сегодня Россия остается лидером в СНГ, и юбилей президента — это показатель его личных позиций на постсоветском пространстве, индикатор отношения руководителей стран к нему лично и к России в целом», — убежден политолог. 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Россия инициирует изменение подходов к обеспечению безопасности и своих границ, и ближайших союзников по СНГ. От этого зависят позиции РФ на постсоветском пространстве, пояснили URA.RU политологи смысл выступления президента РФ Владимира Путина на неформальном саммите глав стран СНГ 7 октября. По словам экспертов, в свете украинских событий и других конфликтов на территории бывшего СССР, смены лидеров в ряде стран Путину важно сохранить вес России и союзнические отношения с соседями. Дата неформального саммита глав стран-участниц СНГ, который вновь проходил в Санкт-Петербурге, совпала с юбилеем российского президента. Однако в публичной части мероприятия на торжественность ничто не намекало: Путин выступил с короткой, но расставляющей основные акценты взаимоотношений внутри Содружества, речью. Президент назвал всех собравшихся «ближайшими друзьями и союзниками». Он сказал, что лидеров «связывают отношения подлинного стратегического партнерства», а их сотрудничество выстраивается «в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга». Он поддержал инициативу своего казахстанского коллеги Касым-Жомарт Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Путин отметил, что особое внимание уделяется развитию торгово-инвестиционного партнерства, работе по повышению устойчивости экономик стран СНГ, в том числе «через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета». По словам президента, товарооборот РФ со странами СНГ увеличился более чем на 30% — до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. «Развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества… В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции», — сказал Путин. Особое внимание российский лидер уделил вопросам безопасности на территории СНГ. «Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Важно обмениваться мнениями и о продвижении нашего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией», — подчеркнул президент РФ. Конфликты на постсоветском пространстве участились особенно в последние годы. В августе 2020-го в Белоруссии после президентских выборов были массовые протесты. С сентября того же года то затухает, то возникает вновь конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В январе 2022 года была попытка госпереворота в Казахстане. В течение этого года несколько раз были вооруженные столкновения на границе между Таджикистаном и Киргизией (последний — в сентябре — длился пять дней). Самым крупным стал украинский конфликт, который длится уже 8 лет. И от его исхода во многом зависит будущая безопасность на всей территории бывшего СССР и позиции России в этом регионе, убеждены политологи. Россия старается стабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «США это невыгодно. Они и дальше будут готовы пичкать ту же Армению вооружением, чтобы возобновить боевые действия с Азербайджаном. Конфигурация безопасности будет кардинально меняться, заявил URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. «Если Россия выиграет на Украине, она окажется значительно сильнее и влиятельнее на постсоветском пространстве, она будет больше доминировать. Если Россия проиграет, конфигурация будет сильно меняться: американцы и отчасти ЕС туда зайдут. России нужно сохранить свои позиции», — отметил Марков. Риски, связанные с обеспечением безопасности на постсоветском пространстве, растут, констатировал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Они могут быть обоснованы как геополитической ситуацией, так и внутренними тенденциями, в частности, сменой лидеров, пояснил политолог URA.RU. «Ситуация становится менее предсказуемой, она требует новых механизмов. Новые лидеры [бывших советских республик] — это другое поколение. К ним нужны другие подходы. Российско-украинский конфликт — это дополнительно осложняющий фактор [для России в выстраивании отношений], поскольку многие страны заняли нейтральную позицию. Но сегодня Россия остается лидером в СНГ, и юбилей президента — это показатель его личных позиций на постсоветском пространстве, индикатор отношения руководителей стран к нему лично и к России в целом», — убежден политолог.