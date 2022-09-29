Путин предостерег Запад от вмешательства в дела СНГ

Разведки РФ и ее соседей получили новые установки

29 сентября 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководителями разведок СНГ вопросы защиты постсоветского пространства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Он скоординировал действия разведок ближайших соседей для предотвращения внешних угроз, комментируют URA.RU эксперты встречу Путина с руководителями разведслужб стран СНГ 29 сентября. Налаженная совместная работа позволяет принимать превентивные меры и оперативно реагировать на любые риски, считают политологи. Встречу с руководителями разведслужб стран СНГ Путин начал со слов о необходимости защиты Содружества от внешних и внутренних угроз, которых меньше не становятся. И, более того, «обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы». Связано это, в частности, с формированием «более справедливого мироустройства», разрушением «однополярной гегемонии». «Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, кризисы», — заявил Путин. Главы разведок СНГ обсудили, как будут совместно противостоять западным коллегам (на фото — глава СВР Сергей Нарышкин) Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам президента РФ внешняя и внутренняя стабильность становятся важными условиями «поступательного экономического и социального развития наших государств». «Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям», — призвал российский лидер. Запад и раньше подставлял под удар разные страны, провоцировал «цветные революции». И сейчас прорабатываются «сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», заявил Путин. Странам Содружества, как сказал президент, «их достаточно». Причем риски дестабилизации продолжают расти, и они расширяются на весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Президент подчеркнул, что приоритетами разведок стран СНГ являются мониторинг обстановки, анализ возникающих рисков, борьба с международным терроризмом. «Повышенного внимания требует ситуация на границах СНГ… Находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ. Например, пытаться вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать «спящие», поставлять боевикам оружие. На все подобные попытки нужно своевременно реагировать, в том числе активно используя потенциал Антитеррористического центра СНГ», — заявил Путин. От терактов не застрахована ни одна страна-участница СНГ, убеждены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встречи Путина с руководителями разведслужб стран СНГ проводятся регулярно. Год назад президент РФ говорил о совместной работе по «нейтрализации потенциальных угроз с территории Афганистана». Он призвал силовиков координироваться и при необходимости проводить совместные спецоперации. По словам Путина, у стран СНГ «общее пространство безопасности» и «прозрачные границы». Ситуация действительно сгущается не только вокруг России, но и вокруг всего СНГ, объяснил необходимость участия президента во встрече с разведслужбами полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «В Центральной Азии идет большая экспансия США, которые пытаются влиять на политику Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Все это отражается на наших Центрально-Азиатских союзниках. Разведки стран СНГ выверяют свою позицию, вероятно, в преддверие ухудшения ситуации. Нужно быть готовыми предотвращать внешнее вмешательство», — отметил Матвийчук. По словам эксперта, извне спровоцированы конфликты в Армении, столкновения между Таджикистаном и Киргизией. Или попытка госпереворота в Казахстане в январе этого года — все они «возникли не на пустом месте». «Это все действия разведок западных страны. Поэтому нужно координировать планы, вырабатывать перспективные решения для предотвращения подобных событий в дальнейшем», — пояснил эксперт. Службы внешних разведок должны координировать свои действия, чтобы предотвратить новые конфликты на постсоветском пространстве, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Такие встречи президента с главами разведок проводятся в связи с растущей напряженностью в мире, комментирует руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Президент счел нужным поставить перед ними задачи, стимулировать их деятельность, чтобы Россия хорошо представляла себе планы и намерения недружественных, а заодно и дружественных стран. Чем лучше осведомленность руководителей государства о том, что происходит близко и далеко, тем проще принять превентивные меры, если они будут необходимы», — убежден Арбатов. Причем речь идет о самых разных сферах, где уже активно действуют спецслужбы. «Идет интенсивное соревнование [разведок]. Враждебные нам государства поставляют нам дезинформацию, в том числе используя информационные технологии, кибервмешательства, чтобы дезинформировать, подменить разведданные, направить по ложному следу. Это важнейшая область, скрытая область невидимой войны», — пояснил эксперт. Новость по теме Путин предупредил страны СНГ об угрозе Для Путина важны личные коммуникации по ключевым вопросам, и деятельность разведслужб относится как раз к числу приоритетных сфер, убежден гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Президент всегда внимательно относится к коммуникациям с ключевыми игроками и партнерами. Это позволяет снять многие противоречия и недопонимания, которые могут перерасти в конфликт. Встреча для Путина — это способ снять напряжение и страхи [других стран], показать открытость и то, что будет происходить дальше. Это нужно, чтобы соседи понимали, что делает Россия и куда она движется», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Он скоординировал действия разведок ближайших соседей для предотвращения внешних угроз, комментируют URA.RU эксперты встречу Путина с руководителями разведслужб стран СНГ 29 сентября. Налаженная совместная работа позволяет принимать превентивные меры и оперативно реагировать на любые риски, считают политологи. Встречу с руководителями разведслужб стран СНГ Путин начал со слов о необходимости защиты Содружества от внешних и внутренних угроз, которых меньше не становятся. И, более того, «обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы». Связано это, в частности, с формированием «более справедливого мироустройства», разрушением «однополярной гегемонии». «Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, кризисы», — заявил Путин. По словам президента РФ внешняя и внутренняя стабильность становятся важными условиями «поступательного экономического и социального развития наших государств». «Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям», — призвал российский лидер. Запад и раньше подставлял под удар разные страны, провоцировал «цветные революции». И сейчас прорабатываются «сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», заявил Путин. Странам Содружества, как сказал президент, «их достаточно». Причем риски дестабилизации продолжают расти, и они расширяются на весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Президент подчеркнул, что приоритетами разведок стран СНГ являются мониторинг обстановки, анализ возникающих рисков, борьба с международным терроризмом. «Повышенного внимания требует ситуация на границах СНГ… Встречи Путина с руководителями разведслужб стран СНГ проводятся регулярно. Год назад президент РФ говорил о совместной работе по «нейтрализации потенциальных угроз с территории Афганистана». Он призвал силовиков координироваться и при необходимости проводить совместные спецоперации. По словам Путина, у стран СНГ «общее пространство безопасности» и «прозрачные границы». Ситуация действительно сгущается не только вокруг России, но и вокруг всего СНГ, объяснил необходимость участия президента во встрече с разведслужбами полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «В Центральной Азии идет большая экспансия США, которые пытаются влиять на политику Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Все это отражается на наших Центрально-Азиатских союзниках. Разведки стран СНГ выверяют свою позицию, вероятно, в преддверие ухудшения ситуации. Нужно быть готовыми предотвращать внешнее вмешательство», — отметил Матвийчук. По словам эксперта, извне спровоцированы конфликты в Армении, столкновения между Таджикистаном и Киргизией. Или попытка госпереворота в Казахстане в январе этого года — все они «возникли не на пустом месте». Такие встречи президента с главами разведок проводятся в связи с растущей напряженностью в мире, комментирует руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Президент счел нужным поставить перед ними задачи, стимулировать их деятельность, чтобы Россия хорошо представляла себе планы и намерения недружественных, а заодно и дружественных стран. Чем лучше осведомленность руководителей государства о том, что происходит близко и далеко, тем проще принять превентивные меры, если они будут необходимы», — убежден Арбатов. Причем речь идет о самых разных сферах, где уже активно действуют спецслужбы. «Идет интенсивное соревнование [разведок]. Для Путина важны личные коммуникации по ключевым вопросам, и деятельность разведслужб относится как раз к числу приоритетных сфер, убежден гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Президент всегда внимательно относится к коммуникациям с ключевыми игроками и партнерами. Это позволяет снять многие противоречия и недопонимания, которые могут перерасти в конфликт. Встреча для Путина — это способ снять напряжение и страхи [других стран], показать открытость и то, что будет происходить дальше. Это нужно, чтобы соседи понимали, что делает Россия и куда она движется», — резюмировал политолог.