Бизнесмены-банкроты не дают работать нефтяникам в ЯНАО

Бывшие владельцы нефтебаз продолжают получать прибыль, затягивая суды любыми способами

11 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Бизнесменам на протяжении почти двух лет не дают запустить в работу нефтебазы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые владельцы двух нефтебаз в Пуровском районе ЯНАО несколько лет не могут начать работу. При этом, как сообщили URA.RU сами бизнесмены, воспользоваться выкупленными активами им не дают из-за юридических проволочек, устроенных компанией ООО «Элемент», которая аффилирована с организациями-банкротами. «Мы выиграли открытые торги в 2021 году, на которые конкурсные управляющие выставили имущество компании-банкрота — ООО „ОТК-Трейд“. Так как нами была предложена максимальная цена, мы аукцион выиграли, оплатили полную стоимость, как требует законодательство. Однако к работе приступить до сих пор не можем. Причина — в том, что компания „Прометей“, также участвовавшая в торгах, сразу же оспорила итоги аукциона в судах и тяжбы тянутся до сих пор», — рассказали URA.RU фактические владельцы нефтебаз, так и не приступившие к работе. Новые владельцы нефтебаз на протяжении длительного времени не могут преступить к работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам собеседника агентства, «Элемент» и «Прометей» имеют признаки аффилированности. Из документов, предоставленных в распоряжение URA.RU, следует, что в судах эти организации представляла один и тот же юрист Ирина Гриненко. «В результате проводимых торгов по продаже имущества ООО „МС-Холдинг“ и ООО „ОТК-Трейд“ договоры аренды с ООО „Элемент“ прекратят свое действие, соответствующими экс-бенифициарами было создано ООО „Прометей“ для дальнейшего недобросовестного затягивания процедуры банкротства ООО „МС-Холдинг“ и ООО „ОТК-Трейд“ путем оспаривания соответствующих торгов по надуманным основаниям», — сказано в документах. Предысторией конфликта стало громкое уголовное дело о хищении у подконтрольного «Ростеху» «Новикомбанка» более 7 миллиардов рублей, выделенных в качестве кредита. На тот момент именно фигуранты дела фактически являлись владельцами производственных мощностей по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов в Пуровском районе. Когда началось расследование дела о хищении кредитных средств банка (некоторые соучастники так и не были найдены), «Элемент» получил активы в управление по договору аренды. Работу одной нефтебазы пришлось остановить, а доходы по второй сильно упали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бизнесмены, купившие нефтебазы, пытаются наладить работу, но каждый раз сталкиваются со все новыми проблемами. Так,«Элемент» по непонятным причинам не расторгает договор с «Ямальской железнодорожной компанией». Железнодорожники не могут вступить в правоотношения с новым владельцем, а без этого использование отгрузочных терминалов невозможно. Более того, пользуясь затянувшимися судами, продолжает извлекать прибыли, правда, сильно сократившиеся. «Им пришлось приостановить работу одной базы, а по второй их доходы сильно упали, однако работать „Элемент“ продолжает — на мощностях, им уже не принадлежащих», — рассказывает источник в нефтяной отрасли. Немаловажно и то обстоятельство, что компания-банкрот «ОТК-Трейд» уже в процедуре банкротства на стадии наблюдения заключило с «Элемент» кабальный договор аренды на неопределенный срок. Из-за долгосрочной аренды владельцы «Элемент» обеспечили себе неправомерный контроль над предприятием Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Аренда составляет 200 тысяч рублей в месяц без права повышения ставки и с правом расторжения только через суд с санкциями за расторжение в размере 42,8 млн рублей. Эта сумма составляет арендную плату за 17 лет. Таким образом, они обеспечили себе неправомерный контроль над предприятием», — поясняют собеседники. Претензии к «Элементу», как оказалось, не только у бизнесменов, которые хотят и имеют возможность запустить полный цикл работ на объектах — а это означает налоговые поступления в бюджет и рабочие места. 22 сентября 2022 года, по данным из открытых баз данных, на компанию подал в суд департамент имущественных и земельных отношений (ДИИЗО) Пуровского района. Собеседники агентства говорят, что дело также связано с данной историей — в ходе реализации активов якобы выяснилось, что половина земельного участка, на котором расположена нефтебаза, каким-то образом оказалась в аренде, чего не должно было произойти, так как предприятие находилось в процедуре взыскания долгов. «В итоге чиновники признали, что документы были составлены с нарушениями. Сейчас идет процесс расторжения договоров аренды», — рассказали собеседники. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в компании «Элемент» и в администрацию Пуровского района. На момент публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые владельцы двух нефтебаз в Пуровском районе ЯНАО несколько лет не могут начать работу. При этом, как сообщили URA.RU сами бизнесмены, воспользоваться выкупленными активами им не дают из-за юридических проволочек, устроенных компанией ООО «Элемент», которая аффилирована с организациями-банкротами. «Мы выиграли открытые торги в 2021 году, на которые конкурсные управляющие выставили имущество компании-банкрота — ООО „ОТК-Трейд“. Так как нами была предложена максимальная цена, мы аукцион выиграли, оплатили полную стоимость, как требует законодательство. Однако к работе приступить до сих пор не можем. Причина — в том, что компания „Прометей“, также участвовавшая в торгах, сразу же оспорила итоги аукциона в судах и тяжбы тянутся до сих пор», — рассказали URA.RU фактические владельцы нефтебаз, так и не приступившие к работе. По словам собеседника агентства, «Элемент» и «Прометей» имеют признаки аффилированности. Из документов, предоставленных в распоряжение URA.RU, следует, что в судах эти организации представляла один и тот же юрист Ирина Гриненко. «В результате проводимых торгов по продаже имущества ООО „МС-Холдинг“ и ООО „ОТК-Трейд“ договоры аренды с ООО „Элемент“ прекратят свое действие, соответствующими экс-бенифициарами было создано ООО „Прометей“ для дальнейшего недобросовестного затягивания процедуры банкротства ООО „МС-Холдинг“ и ООО „ОТК-Трейд“ путем оспаривания соответствующих торгов по надуманным основаниям», — сказано в документах. Предысторией конфликта стало громкое уголовное дело о хищении у подконтрольного «Ростеху» «Новикомбанка» более 7 миллиардов рублей, выделенных в качестве кредита. На тот момент именно фигуранты дела фактически являлись владельцами производственных мощностей по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов в Пуровском районе. Когда началось расследование дела о хищении кредитных средств банка (некоторые соучастники так и не были найдены), «Элемент» получил активы в управление по договору аренды. Бизнесмены, купившие нефтебазы, пытаются наладить работу, но каждый раз сталкиваются со все новыми проблемами. Так,«Элемент» по непонятным причинам не расторгает договор с «Ямальской железнодорожной компанией». Железнодорожники не могут вступить в правоотношения с новым владельцем, а без этого использование отгрузочных терминалов невозможно. Более того, пользуясь затянувшимися судами, продолжает извлекать прибыли, правда, сильно сократившиеся. «Им пришлось приостановить работу одной базы, а по второй их доходы сильно упали, однако работать „Элемент“ продолжает — на мощностях, им уже не принадлежащих», — рассказывает источник в нефтяной отрасли. Немаловажно и то обстоятельство, что компания-банкрот «ОТК-Трейд» уже в процедуре банкротства на стадии наблюдения заключило с «Элемент» кабальный договор аренды на неопределенный срок. «Аренда составляет 200 тысяч рублей в месяц без права повышения ставки и с правом расторжения только через суд с санкциями за расторжение в размере 42,8 млн рублей. Эта сумма составляет арендную плату за 17 лет. Таким образом, они обеспечили себе неправомерный контроль над предприятием», — поясняют собеседники. Претензии к «Элементу», как оказалось, не только у бизнесменов, которые хотят и имеют возможность запустить полный цикл работ на объектах — а это означает налоговые поступления в бюджет и рабочие места. 22 сентября 2022 года, по данным из открытых баз данных, на компанию подал в суд департамент имущественных и земельных отношений (ДИИЗО) Пуровского района. Собеседники агентства говорят, что дело также связано с данной историей — в ходе реализации активов якобы выяснилось, что половина земельного участка, на котором расположена нефтебаза, каким-то образом оказалась в аренде, чего не должно было произойти, так как предприятие находилось в процедуре взыскания долгов. «В итоге чиновники признали, что документы были составлены с нарушениями. Сейчас идет процесс расторжения договоров аренды», — рассказали собеседники. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в компании «Элемент» и в администрацию Пуровского района. На момент публикации ответы не поступили.