72-летняя свердловчанка попросилась на фронт вслед за сыном-добровольцем

Людмила Федоровна хочет работать в госпитале, где лечат раненых военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Людмила Федоровна Ф. из Красноуфимска (Свердловская область), которой в сентябре исполнилось 72 года, хочет попасть на фронт — чтобы ухаживать за ранеными бойцами. Пенсионерка отправила письмо в гордуму Екатеринбурга, которая недавно запустила горячую линию по вопросам мобилизации.

«По образованию я — фельдшер. Стаж — 50 лет. Муж офицер, мы служили в Забайкальском военному округе. После его смерти я приехала домой, на Урал. Мой сын — офицер, капитан, доброволец сейчас в Донбассе. Состояние здоровья позволяет мне работать. А работала я практически всю жизнь — на скорой», — рассказала Людмила Федоровна в письме, оказавшемся в распоряжении URA.RU.

По словам пенсионерки она не может оставаться в стороне — «сейчас такое время, медики нужны». «Прошу вашего содействия в моей просьбе работать в госпитале, выхаживать раненых», — обратилась женщина.

«По закону отправка Людмилы Федоровны в зону боевых действий, конечно, едва ли возможна. Но ее просьбу без внимания мы не оставим», — пообещали в гордуме.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Красноуфимск, где живет, Людмила Федоровна, мобилизационный план уже выполнен — об этом сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.