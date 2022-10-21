Путин отложил осенний губернаторопад

Третий глава региона прошел экзамен у президента

21 октября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин послал сигнал, что пока губернаторские отставки не предвидятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Традиционный осенний губернаторопад откладывается. В условиях сложной ситуации в новых регионах страны, связанной с проведением военной спецоперации, и санкций президент РФ не будет спешить менять власть в субъектах, пояснили URA.RU политологи итоги встречи Владимира Путина с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым 21 октября. Глава государства сохраняет внутриполитическую стабильность в стране, считают эксперты. Ситуацию на Колыме президент Путин в самом начале встречи назвал «ровной». «Увеличение ВРП — очень хорошая цифра по сравнению со многими другими регионами страны. Промышленное производство растет. Очень хорошие инвестиционные проекты, которые говорят о том, что ситуация должна быть стабильной. Сельхозпроизводство на уровне находится. Уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране», — перечислил Путин. Политологи уверены, что магаданскому губернатору Сергею Носову на его посту ничто не угрожает Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но есть и проблемные сектора. Среди них — строительство, которое «немножко припало», отметил глава государства. «Не очень понятно, почему так. Честно говоря — неожиданно — уровень безработицы достаточно высокий. Почему-то у вас он выше, чем в среднем по России — 59 место на 1 августа», — подчеркнул Путин. Доклад губернатора Носова оказался объемным. Он не сразу подошел к анализу озвученных президентом проблем. Прежде всего, сказал об абсолютной поддержке колымчанами спецоперации и присоединения к России четырех новых регионов, о помощи жителям Донбасса, о проведении частичной мобилизации. Носов сообщил, что отдохнуть на Колыму приехало 20 донбасских детей. «Настолько душевно и трогательно это было — подружились, не хотели уезжать многие», — признался губернатор. Золотодобыча остается основной отраслью для Магадана Фото: Размик Закарян © URA.RU Он доложил об улучшении инвестиционной привлекательности региона. Основной отраслью для Магадана остается горнодобыча. В прошлом году были получены рекордные объемы золота — 52 тонны. Но власти региона работают над диверсификацией промышленности, чтобы не зависеть только от золотодобытчиков, сообщил Носов. Инвестиции идут и в рыбную отрасль. Но развитие тормозит отсутствие современного порта. «Рыбный порт умер. Почему? Многого затонувших судов. Наводим порядок, разгораживаем пути подхода рыбных судов к терминалам бывшего рыбного порта. Наши рыбаки уже проинвестировали около 30 миллиардов рублей. Возрождение этой отрасли создает перспективы», — заметил губернатор. Кроме того, промышленность в целом дает возможность реализовывать масштабные социальные проекты, строить соцобъекты. Рыбный порт Магадана, по словам губернатора Сергея Носова, «умер» Фото: Сергей Венявский © URA.RU Президент полчаса слушал магаданского губернатора, не перебивая. Он лишь делал пометки в документах на своем рабочем столе. После рассказа Носова Путин резюмировал: «Обстоятельный у вас доклад. По всем аспектам». Путин согласился, что ряд проблем, существующих в регионе, «складывались десятилетиями». «Это вещи объективного характера, которые от вас точно не зависят, — инфраструктура ЖКХ и вообще инфраструктура. Высокая промышленная нагрузка на природу, на экологию тоже складывалась десятилетиями. Сто лет там уже все это происходит», — заметил президент. Президент Владимир Путин рекомендовал губернатору Сергею Носову решить проблему высокого уровня алкоголизма среди населения Магаданской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но есть проблема, которую региональные власти в состоянии решить — высокий уровень алкоголизма. «Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. А наверняка с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься. Не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби», — посоветовал президент и пожелал губернатору дальнейших успехов в работе. За четыре года, в течение которых Носов возглавляет Магаданскую область, Путин встретился с ним во второй раз. При этом Носов стал третьим губернатором, у которого в 2023 году истекает срок полномочий. До него президент встретился с губернаторами Станиславом Воскресенским (Ивановская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область). Все трое продолжают свою деятельность. Политологи видят в этом позитивную для глав регионов тенденцию. В прошлые годы, начиная с конца сентября, президент производил замены в губернаторском корпусе. В этом году такого нет — пока все трое успешно прошли президентский экзамен, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Тенденция выраженная — снимать не будем. В текущих условиях президент делает акцент на новых регионах, где нужно больше усилий для контроля за ситуацией», — отметил эксперт. Вопрос проведения прямых губернаторских выборов в 2023 году остается открытым, сказал политолог Илья Гращенков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он добавил, что сохранение губернатора, по сути, означает, что президент уверен в нем и доверяет ему. «У нас губернаторские выборы — это референдум поддержки президента. Президент может снять губернатора, но он не может позволить, чтобы не снятый губернатор проиграл выборы», — убежден Журавлев. В случае с Носовым такая уверенность у президента, вероятно, есть. Как сказал URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, Носов считается одним из наиболее успешных глав регионов. «У него много проблем, потому что регион проблемный. Но с точки зрения эффективности он входит в топ-20 российских губернаторов», — отметил политолог. Статья по теме Путин начал подготовку к выборам губернаторов — 2023 С тем, что осенний губернаторопад откладывается, согласен и гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Ситуация сложная, ставится вопрос, везде ли будут проходить прямые выборы или их заменят на выборы через заксобрания. Магаданская область — сложный регион, и менять губернатора — не значит, помочь ему. Поэтому Носов будет переизбираться, как и большая часть губернаторов. Но не исключаю, что три-четыре действующих глав субъектов все-таки будут отправлены в отставку», — резюмировал Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Традиционный осенний губернаторопад откладывается. В условиях сложной ситуации в новых регионах страны, связанной с проведением военной спецоперации, и санкций президент РФ не будет спешить менять власть в субъектах, пояснили URA.RU политологи итоги встречи Владимира Путина с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым 21 октября. Глава государства сохраняет внутриполитическую стабильность в стране, считают эксперты. Ситуацию на Колыме президент Путин в самом начале встречи назвал «ровной». «Увеличение ВРП — очень хорошая цифра по сравнению со многими другими регионами страны. Промышленное производство растет. Очень хорошие инвестиционные проекты, которые говорят о том, что ситуация должна быть стабильной. Сельхозпроизводство на уровне находится. Уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране», — перечислил Путин. Но есть и проблемные сектора. Среди них — строительство, которое «немножко припало», отметил глава государства. «Не очень понятно, почему так. Честно говоря — неожиданно — уровень безработицы достаточно высокий. Почему-то у вас он выше, чем в среднем по России — 59 место на 1 августа», — подчеркнул Путин. Доклад губернатора Носова оказался объемным. Он не сразу подошел к анализу озвученных президентом проблем. Прежде всего, сказал об абсолютной поддержке колымчанами спецоперации и присоединения к России четырех новых регионов, о помощи жителям Донбасса, о проведении частичной мобилизации. Носов сообщил, что отдохнуть на Колыму приехало 20 донбасских детей. «Настолько душевно и трогательно это было — подружились, не хотели уезжать многие», — признался губернатор. Он доложил об улучшении инвестиционной привлекательности региона. Основной отраслью для Магадана остается горнодобыча. В прошлом году были получены рекордные объемы золота — 52 тонны. Но власти региона работают над диверсификацией промышленности, чтобы не зависеть только от золотодобытчиков, сообщил Носов. Инвестиции идут и в рыбную отрасль. Но развитие тормозит отсутствие современного порта. «Рыбный порт умер. Почему? Многого затонувших судов. Наводим порядок, разгораживаем пути подхода рыбных судов к терминалам бывшего рыбного порта. Наши рыбаки уже проинвестировали около 30 миллиардов рублей. Возрождение этой отрасли создает перспективы», — заметил губернатор. Кроме того, промышленность в целом дает возможность реализовывать масштабные социальные проекты, строить соцобъекты. Президент полчаса слушал магаданского губернатора, не перебивая. Он лишь делал пометки в документах на своем рабочем столе. После рассказа Носова Путин резюмировал: «Обстоятельный у вас доклад. По всем аспектам». Путин согласился, что ряд проблем, существующих в регионе, «складывались десятилетиями». «Это вещи объективного характера, которые от вас точно не зависят, — инфраструктура ЖКХ и вообще инфраструктура. Высокая промышленная нагрузка на природу, на экологию тоже складывалась десятилетиями. Сто лет там уже все это происходит», — заметил президент. Но есть проблема, которую региональные власти в состоянии решить — высокий уровень алкоголизма. «Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. А наверняка с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься. Не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби», — посоветовал президент и пожелал губернатору дальнейших успехов в работе. За четыре года, в течение которых Носов возглавляет Магаданскую область, Путин встретился с ним во второй раз. При этом Носов стал третьим губернатором, у которого в 2023 году истекает срок полномочий. До него президент встретился с губернаторами Станиславом Воскресенским (Ивановская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область). Все трое продолжают свою деятельность. Политологи видят в этом позитивную для глав регионов тенденцию. В прошлые годы, начиная с конца сентября, президент производил замены в губернаторском корпусе. В этом году такого нет — пока все трое успешно прошли президентский экзамен, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он добавил, что сохранение губернатора, по сути, означает, что президент уверен в нем и доверяет ему. «У нас губернаторские выборы — это референдум поддержки президента. Президент может снять губернатора, но он не может позволить, чтобы не снятый губернатор проиграл выборы», — убежден Журавлев. В случае с Носовым такая уверенность у президента, вероятно, есть. Как сказал URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, Носов считается одним из наиболее успешных глав регионов. «У него много проблем, потому что регион проблемный. Но с точки зрения эффективности он входит в топ-20 российских губернаторов», — отметил политолог. С тем, что осенний губернаторопад откладывается, согласен и гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Ситуация сложная, ставится вопрос, везде ли будут проходить прямые выборы или их заменят на выборы через заксобрания. Магаданская область — сложный регион, и менять губернатора — не значит, помочь ему. Поэтому Носов будет переизбираться, как и большая часть губернаторов. Но не исключаю, что три-четыре действующих глав субъектов все-таки будут отправлены в отставку», — резюмировал Гращенков.