Путин обозначил символ спецоперации в Донбассе

Он поможет с проведением частичной мобилизации

28 сентября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что Сталинградская битва может стать одним из символов спецоперации в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин обозначил символ спецоперации в Донбассе. Это Сталинградская битва, юбилей которой будет в 2023 году, комментируют URA.RU политологи встречу Путина 28 сентября с волгоградским губернатором Андреем Бочаровым, где они подняли эту тему. Сталинград стал переломной точкой в Великой Отечественной войне, референдумы в Донбассе — в СВО, говорят эксперты. По их мнению, это поможет в борьбе с неонацистами и объединит россиян, по-разному воспринявшими частичную мобилизацию. Ситуация в Волгоградской области непростая, но инвестпроекты, которые позволят региону развиваться, есть, начал разговор президент Путин. Бочаров же назвал основные из них: строительство обхода Волгограда стоимостью свыше 70 млрд рублей, создание центра компетенций специальных и нержавеющих сталей, запуск фабрики обожженных анодов и алюминиевого завода, предприятия по глубокой переработке кукурузы и животноводческого комплекса. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров рассказал о подготовке к празднованию юбилея победы в Сталинграде в 1943 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путина интересовала текущая ситуация в экономике региона. «За последние два года у вас был небольшой спад внутреннего регионального продукта», — заметил президент. Бочаров согласился, что падение было. Он связал это «с решениями ОПЕК о снижении добычи нефтегазового сектора» и с «серьезной модернизацией на нефтегазовых предприятиях». Тем не менее, региональные власти провели «диверсификацию доходной части бюджета» и экономики, что дало рост поступлений. Путин попросил рассказать о решении проблемы ветхого и аварийного жилья и уточнил, будет ли она «закрыта в следующем году». Остановился на модернизации здравоохранения. Бочаров заверил президента, что в этих отраслях работа идет по плану. Непокоренный Сталинград связывают с непокоренным Донбассом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В своем разговоре Путин и Бочаров особо остановились на событиях в Донбассе и предстоящем праздновании 80-летия со дня победы в Сталинградской битве. «Фронтовики, участники Сталинградской битвы передают слова поддержки нашим военнослужащим, вам в принятии ваших решений по проведению специальной военной операции по защите граждан России, жителей Донбасса в борьбе с современным фашизмом. Многие наши ветераны, участники Сталинградской битвы освобождали в 1943—1944 годах Украину от немецко-фашистских захватчиков, от бандеровцев и их прихвостней, предателей и понимают, какая сложная задача стоит сегодня», — заметил Бочаров и добавил, что «все верят исключительно в победу». Путин поддержал просьбу Бочарова о начале подготовки к празднованию юбилея Сталинградской битвы и помощи в дальнейшем развитии «легендарного героического непокоренного города-героя Сталинграда — Волгограда». «Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе», — заверил президент. Референдумы в Донбассе, в Запорожской и в Херсонской областях политологи называют переломной точкой в спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 8 лет что Украина вела войну против жителей Луганской и Донецкой народных республик, Донбасс тоже стали называть непокоренным, как и когда-то Сталинград, заметили эксперты. Прошедшие в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы стали такой же переломной точкой, как и победа в Сталинграде стала переломной точкой в Великой Отечественной войне, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Причем это точка символическая, не только военная и политическая. Мы хотим перелома в спецоперации, как это произошло тогда, в 1943 году. В истории Донбасса это вторая переломная точка, первой стало начало спецоперации, третьей станет свой Берлин», — отметил Журавлев. Связь времен и поколений очевидна, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «И в случае со Сталинградом, и в случае с Донбассом речь идет о борьбе с нацистами, которые вдруг решили, что они могут поднять голову и насадить другим свою человеконенавистническую идеологию. У русских вообще миссия с нацизмом бороться», — сказал Мухин. Статья по теме Путин предупредил ядерную катастрофу Такая связь времен и поколений может стать хорошим символом объединения людей, которые по-разному отнеслись к объявлению частичной мобилизации, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Таковым символом является Сталинградская битва. Более того, Сталинградская битва и сама Великая Отечественная война — это то, что никто не оспаривает, важность и правильность тех действий, которые были во времена Великой Отечественной, очевидны. Эти символы сейчас как никогда важны. Они объединяют людей», — резюмировал Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обозначил символ спецоперации в Донбассе. Это Сталинградская битва, юбилей которой будет в 2023 году, комментируют URA.RU политологи встречу Путина 28 сентября с волгоградским губернатором Андреем Бочаровым, где они подняли эту тему. Сталинград стал переломной точкой в Великой Отечественной войне, референдумы в Донбассе — в СВО, говорят эксперты. По их мнению, это поможет в борьбе с неонацистами и объединит россиян, по-разному воспринявшими частичную мобилизацию. Ситуация в Волгоградской области непростая, но инвестпроекты, которые позволят региону развиваться, есть, начал разговор президент Путин. Бочаров же назвал основные из них: строительство обхода Волгограда стоимостью свыше 70 млрд рублей, создание центра компетенций специальных и нержавеющих сталей, запуск фабрики обожженных анодов и алюминиевого завода, предприятия по глубокой переработке кукурузы и животноводческого комплекса. Путина интересовала текущая ситуация в экономике региона. «За последние два года у вас был небольшой спад внутреннего регионального продукта», — заметил президент. Бочаров согласился, что падение было. Он связал это «с решениями ОПЕК о снижении добычи нефтегазового сектора» и с «серьезной модернизацией на нефтегазовых предприятиях». Тем не менее, региональные власти провели «диверсификацию доходной части бюджета» и экономики, что дало рост поступлений. Путин попросил рассказать о решении проблемы ветхого и аварийного жилья и уточнил, будет ли она «закрыта в следующем году». Остановился на модернизации здравоохранения. Бочаров заверил президента, что в этих отраслях работа идет по плану. В своем разговоре Путин и Бочаров особо остановились на событиях в Донбассе и предстоящем праздновании 80-летия со дня победы в Сталинградской битве. «Фронтовики, участники Сталинградской битвы передают слова поддержки нашим военнослужащим, вам в принятии ваших решений по проведению специальной военной операции по защите граждан России, жителей Донбасса в борьбе с современным фашизмом. Многие наши ветераны, участники Сталинградской битвы освобождали в 1943—1944 годах Украину от немецко-фашистских захватчиков, от бандеровцев и их прихвостней, предателей и понимают, какая сложная задача стоит сегодня», — заметил Бочаров и добавил, что «все верят исключительно в победу». Путин поддержал просьбу Бочарова о начале подготовки к празднованию юбилея Сталинградской битвы и помощи в дальнейшем развитии «легендарного героического непокоренного города-героя Сталинграда — Волгограда». «Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе», — заверил президент. За 8 лет что Украина вела войну против жителей Луганской и Донецкой народных республик, Донбасс тоже стали называть непокоренным, как и когда-то Сталинград, заметили эксперты. Прошедшие в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы стали такой же переломной точкой, как и победа в Сталинграде стала переломной точкой в Великой Отечественной войне, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Связь времен и поколений очевидна, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «И в случае со Сталинградом, и в случае с Донбассом речь идет о борьбе с нацистами, которые вдруг решили, что они могут поднять голову и насадить другим свою человеконенавистническую идеологию. У русских вообще миссия с нацизмом бороться», — сказал Мухин. Такая связь времен и поколений может стать хорошим символом объединения людей, которые по-разному отнеслись к объявлению частичной мобилизации, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Таковым символом является Сталинградская битва. Более того, Сталинградская битва и сама Великая Отечественная война — это то, что никто не оспаривает, важность и правильность тех действий, которые были во времена Великой Отечественной, очевидны. Эти символы сейчас как никогда важны. Они объединяют людей», — резюмировал Иванов.