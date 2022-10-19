Военное положение в России и новые полномочия губернаторов: главные заявления Путина на Совбезе

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
В новых регионах России введено военное положение Фото:
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На заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах страны. Кроме того, по его словам, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями. URA.RU приводит главное из заявления президента, трансляция которого велась в telegram-канале Кремля.

  • В России ввели военное положение. Оно объявлено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
  • Главы регионов наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Это сделано в связи с введением военного положения.
  • Объявлена зарплата мобилизованных. После зачисления в часть ежемесячное пособие составит 195 тысяч рублей.
  • Поручено создание координационного штаба. Его возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин
  • В Указе президента будет установлено несколько уровней риска. Все они в сфере безопасности.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин подключится к обеспечению координации работы регионов. Координация будет обеспечена при реализации мер предусмотренных настоящим указом о военном положении и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти.
  • Украинские власти пытаются засылать диверсионные группы на территорию России. Помимо этого, создаются бандитские подполья.
  • В нескольких регионах ввели особый режим въезда и выезда. Также введен средний уровень реагирования и ограничение свободы передвижения.

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На заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах страны. Кроме того, по его словам, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями. URA.RU приводит главное из заявления президента, трансляция которого велась в telegram-канале Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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