Военное положение в России и новые полномочия губернаторов: главные заявления Путина на Совбезе

В новых регионах России введено военное положение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах страны. Кроме того, по его словам, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями. URA.RU приводит главное из заявления президента, трансляция которого велась в telegram-канале Кремля.
- В России ввели военное положение. Оно объявлено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
- Главы регионов наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Это сделано в связи с введением военного положения.
- Объявлена зарплата мобилизованных. После зачисления в часть ежемесячное пособие составит 195 тысяч рублей.
- Поручено создание координационного штаба. Его возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин
- В Указе президента будет установлено несколько уровней риска. Все они в сфере безопасности.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подключится к обеспечению координации работы регионов. Координация будет обеспечена при реализации мер предусмотренных настоящим указом о военном положении и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти.
- Украинские власти пытаются засылать диверсионные группы на территорию России. Помимо этого, создаются бандитские подполья.
- В нескольких регионах ввели особый режим въезда и выезда. Также введен средний уровень реагирования и ограничение свободы передвижения.
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