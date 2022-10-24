Власти России изменили механизмы обеспечения армии

Правительство поддержит военных в зоне спецоперации на Украине

24 октября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Одна из задач координационного совета — определение заданий по поставкам вооружений, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ изменили механизмы снабжения участников специальной операции на Украине. На заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 24 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти переходят на максимально эффективное расходование бюджетных денег. Координационный совет займется «определением целевых заданий по поставкам вооружений, бюджетным финансированием, формированием цен, подбором поставщиков, подрядчиков, созданием инфраструктуры», уточнил глава правительства РФ. В состав совета вошли вице-премьеры, руководители силовых ведомств и экономического блока, сказал Мишустин. У него будет два заместителя. Курировать поставки вооружений будет вице-премьер Денис Мантуров, отвечать за правовые и финансовые вопросы — вице-премьер Дмитрий Григоренко. Совет позволит максимально быстро и четко принимать решение о снабжении армии, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию органов власти, регионов и спецслужб. Нужно организовать зеленый коридор для согласований. Решения должны приниматься максимально быстро и четко в режиме реального времени. Разумеется, не в ущерб качеству», — подчеркнул Мишустин. Военнослужащие на передовой, в тылу, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, заявил глава правительства РФ. «Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности войсковых подразделений», — добавил Мишустин. Михаил Мишустин обещал мобилизованным и их семьям организовать обратную связь по денежному содержанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Координационный совет примет меры для организации связи с мобилизованными и их семьями, чтобы контролировать своевременное и корректное начисление денежного содержания, разъяснил премьер-министр РФ. «Уверен, что совместные усилия помогут предоставить военным необходимые средства для достижения определенных главой государства целей. Поддержать всех тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны на передовой», — сказал в заключении Мишустин. На Совете безопасности 19 октября Путин ввел военное положение в четырех регионах страны. Режим повышенной готовности в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в остальных — базовый режим. Тогда же главы государства сообщил о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Власти перестроили работу регуляторных механизмов, чтобы эффективно расходовать бюджетные средства, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти России перестроили работу регулятивных механизмов, чтобы максимально эффективно расходовать финансовые ресурсы, которые ограничены, объяснил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Это один из 14 координационных органов, которыми руководит премьер Мишустин. Совет улучшит коммуникации внутри госаппарата и увеличит скорость принятия решений о выделении средств для СВО», — рассказал эксперт. Правительство Мишустина скорректировало перекосы в снабжении армии, которые проявились в ходе СВО, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Перекосы в снабжении военнослужащих, которые были выявлены в ходе спецоперации, показали, что необходимо жесткое администрирование этого направления. Это делается, чтобы оказать весомую поддержку участникам СВО, мобилизовать экономику, усилить координацию и контроль. Результаты почувствуют жители страны, социальное положение которых не должно ухудшиться», — пояснил политолог. Статья по теме Путин изменил правила спецоперации на Украине Усиление координационной работы потребовалось после того, как власти поняли, что противник России сложнее, использует возможности НАТО, уточнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Во время Великой Отечественной войны была ставка Госкомитета обороны, которая осуществляла координацию экономической деятельности на благо фронта. Раньше власти предполагали, что противостоят формированиям Украины, но теперь понимают, что противник сложнее — это НАТО. Поэтому потребовалась большая координация и усиление работы в обеспечении фронта», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ изменили механизмы снабжения участников специальной операции на Украине. На заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 24 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти переходят на максимально эффективное расходование бюджетных денег. Координационный совет займется «определением целевых заданий по поставкам вооружений, бюджетным финансированием, формированием цен, подбором поставщиков, подрядчиков, созданием инфраструктуры», уточнил глава правительства РФ. В состав совета вошли вице-премьеры, руководители силовых ведомств и экономического блока, сказал Мишустин. У него будет два заместителя. Курировать поставки вооружений будет вице-премьер Денис Мантуров, отвечать за правовые и финансовые вопросы — вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию органов власти, регионов и спецслужб. Нужно организовать зеленый коридор для согласований. Решения должны приниматься максимально быстро и четко в режиме реального времени. Разумеется, не в ущерб качеству», — подчеркнул Мишустин. Военнослужащие на передовой, в тылу, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, заявил глава правительства РФ. «Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности войсковых подразделений», — добавил Мишустин. Координационный совет примет меры для организации связи с мобилизованными и их семьями, чтобы контролировать своевременное и корректное начисление денежного содержания, разъяснил премьер-министр РФ. «Уверен, что совместные усилия помогут предоставить военным необходимые средства для достижения определенных главой государства целей. Поддержать всех тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны на передовой», — сказал в заключении Мишустин. На Совете безопасности 19 октября Путин ввел военное положение в четырех регионах страны. Режим повышенной готовности в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в остальных — базовый режим. Тогда же главы государства сообщил о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Власти России перестроили работу регулятивных механизмов, чтобы максимально эффективно расходовать финансовые ресурсы, которые ограничены, объяснил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Это один из 14 координационных органов, которыми руководит премьер Мишустин. Совет улучшит коммуникации внутри госаппарата и увеличит скорость принятия решений о выделении средств для СВО», — рассказал эксперт. Правительство Мишустина скорректировало перекосы в снабжении армии, которые проявились в ходе СВО, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Перекосы в снабжении военнослужащих, которые были выявлены в ходе спецоперации, показали, что необходимо жесткое администрирование этого направления. Усиление координационной работы потребовалось после того, как власти поняли, что противник России сложнее, использует возможности НАТО, уточнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Во время Великой Отечественной войны была ставка Госкомитета обороны, которая осуществляла координацию экономической деятельности на благо фронта. Раньше власти предполагали, что противостоят формированиям Украины, но теперь понимают, что противник сложнее — это НАТО. Поэтому потребовалась большая координация и усиление работы в обеспечении фронта», — резюмировал собеседник.