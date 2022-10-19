Путин изменил правила спецоперации на Украине

Решение президента РФ коснется всех регионов страны

19 октября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин усилил готовность регионов России к реагированию на внешние угрозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин вывел мобилизацию в России на новый уровень. Власти, экономика и жители должны быть готовы к реагированию на любые угрозы безопасности страны, пояснили URA.RU политологи решение главы государства о введении военного положения в четырех регионах и новых задачах властей, озвученных перед заседанием Совбеза РФ 19 октября. И это касается всех регионов, независимо от их отдаленности от зоны военных действий, говорят эксперты. Новые решения, связанные с военной спецоперацией на Украине, президент Путин озвучил перед заседанием Совета безопасности РФ. Он отметил, что Киев не признает вступление ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России (а это — воля самих людей) и продолжает обстрелы этих территорий, в результате которых гибнут мирные люди. «Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники — бандеровцы, пособники Гитлера — пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — заявил Путин и пояснил, что украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту, готовили теракты в других субъектах страны. Сложная ситуация в зоне СВО подтолкнула к принятию решения об особых режимах в регионах страны Фото: Михаил Калянов © URA.RU Президент подчеркнул, что режим военного положения, который и до вступления в Россию действовал на новых территориях, теперь введен уже в рамках российских законов. Режим повышенной готовности будет действовать в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в остальных — базовый режим. «Положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации», — пояснил Путин. В связи с усилением угроз своим указом Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями, в том числе по созданию штабов территориальной обороны. Это позволит главам регионов «уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для СВО», сказал президент. Координировать работу губернаторов будет штаб правительства РФ, а также комиссия Госсовета, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Всем участникам СВО денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч в месяц должно выплачиваться вовремя и в полном объеме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Путин особо остановился на поддержке военных и их семей. «Наши воины должны быть обеспечены всем необходимым. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне», — подчеркнул Путин, прежде всего, потребовав «неукоснительного соблюдения сроков и размеров выплат» в размере не менее 195 тысяч рублей в месяц. «Мы работаем над решением масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними — огромная, великая страна, единый сплоченный народ», — призвал президент, обращаясь к жителям страны. Фактически 19 октября вся страна — ее жители, ее экономика — подключилась к защите России от военных угроз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фактически Путин говорил сегодня о мобилизации всей страны для того, чтобы давать адекватный ответ на любые угрозы ее безопасности, пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Правительство РФ и губернаторы фактически получили мобилизационные функции. «Повышенный режим готовности введен только в регионах, которые подвергаются или могут подвергаться ударам со стороны вражеской армии — там власть переходит к военным. Другие регионы продолжат функционировать в обычном режиме. Но если правительству придется строить новую переправу из-за разрушенной старой, для этого не нужно будет объявлять тендеры (пример — восстановление после теракта Крымского моста), тратить время на сложные процедуры», — отметил Шпунт. Решения президента завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин назвал «новым качеством мобилизации». «Накануне генерал Сергей Суровикин в интервью сказал, что сложилась непростая ситуация, есть угроза наступления ВСУ на Херсон. В связи с такой внешней угрозой президент имеет право вводить военное положение по всей стране или в некоторых регионах. Президент ввел военное положение в четырех регионах. Главам остальных субъектов даны полномочия, чтобы они были готовы помочь нейтрализовать любую угрозу, ведь Россия — единый организм», — отметил Кошкин. Новость по теме Военное положение в России и новые полномочия губернаторов: главные заявления Путина на Совбезе Путин повышает готовность власти и общества, экономики страны к реагированию на вызовы, к отпору, убежден директор Центра политического анализа Павел Данилин. И разбивка регионов на несколько категорий по уровню реагирования, по мнению эксперта, говорит о более масштабных угрозах. «Они идут не только со стороны украинских неонацистов, а в первую очередь со стороны НАТО. Нам всем нужно быть готовыми к этому. Даже при базовом уровне угрозы особо важные инфраструктурные объекты будут охраняться дополнительно. Отчасти это мобилизует, но в большей степени президент призывает к солидарности и взаимной работе — это основа нашего национального кода — солидарность с президентом, с участниками спецоперации», — считает Данилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вывел мобилизацию в России на новый уровень. Власти, экономика и жители должны быть готовы к реагированию на любые угрозы безопасности страны, пояснили URA.RU политологи решение главы государства о введении военного положения в четырех регионах и новых задачах властей, озвученных перед заседанием Совбеза РФ 19 октября. И это касается всех регионов, независимо от их отдаленности от зоны военных действий, говорят эксперты. Новые решения, связанные с военной спецоперацией на Украине, президент Путин озвучил перед заседанием Совета безопасности РФ. Он отметил, что Киев не признает вступление ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России (а это — воля самих людей) и продолжает обстрелы этих территорий, в результате которых гибнут мирные люди. «Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники — бандеровцы, пособники Гитлера — пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — заявил Путин и пояснил, что украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту, готовили теракты в других субъектах страны. Президент подчеркнул, что режим военного положения, который и до вступления в Россию действовал на новых территориях, теперь введен уже в рамках российских законов. Режим повышенной готовности будет действовать в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в остальных — базовый режим. «Положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации», — пояснил Путин. В связи с усилением угроз своим указом Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями, в том числе по созданию штабов территориальной обороны. Это позволит главам регионов «уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для СВО», сказал президент. Координировать работу губернаторов будет штаб правительства РФ, а также комиссия Госсовета, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Путин особо остановился на поддержке военных и их семей. «Наши воины должны быть обеспечены всем необходимым. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне», — подчеркнул Путин, прежде всего, потребовав «неукоснительного соблюдения сроков и размеров выплат» в размере не менее 195 тысяч рублей в месяц. Фактически Путин говорил сегодня о мобилизации всей страны для того, чтобы давать адекватный ответ на любые угрозы ее безопасности, пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Правительство РФ и губернаторы фактически получили мобилизационные функции. «Повышенный режим готовности введен только в регионах, которые подвергаются или могут подвергаться ударам со стороны вражеской армии — там власть переходит к военным. Другие регионы продолжат функционировать в обычном режиме. Но если правительству придется строить новую переправу из-за разрушенной старой, для этого не нужно будет объявлять тендеры (пример — восстановление после теракта Крымского моста), тратить время на сложные процедуры», — отметил Шпунт. Решения президента завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин назвал «новым качеством мобилизации». «Накануне генерал Сергей Суровикин в интервью сказал, что сложилась непростая ситуация, есть угроза наступления ВСУ на Херсон. В связи с такой внешней угрозой президент имеет право вводить военное положение по всей стране или в некоторых регионах. Путин повышает готовность власти и общества, экономики страны к реагированию на вызовы, к отпору, убежден директор Центра политического анализа Павел Данилин. И разбивка регионов на несколько категорий по уровню реагирования, по мнению эксперта, говорит о более масштабных угрозах. «Они идут не только со стороны украинских неонацистов, а в первую очередь со стороны НАТО. Нам всем нужно быть готовыми к этому. Даже при базовом уровне угрозы особо важные инфраструктурные объекты будут охраняться дополнительно. Отчасти это мобилизует, но в большей степени президент призывает к солидарности и взаимной работе — это основа нашего национального кода — солидарность с президентом, с участниками спецоперации», — считает Данилин.