Путин изменил правила списания долгов по кредитам

Власти оградили людей от навязчивых банкиров

16 ноября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

В России меняются правила списания долгов с жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин изменил правила игры на рынке потребительского кредитования. Теперь списать долги россиянам будет проще, а банкам — сложнее будет навязать людям свои услуги. Это поддержит тех, кто оказался неплатежеспособен, объяснили URA.RU эксперты решение, принятое на совещании Путина с правительством России 16 ноября. Правила игры на этом рынке становятся цивилизованными, прозрачными и понятными, считают политологи. Совершенствование механизма внесудебного банкротства физлиц стало основной темой совещания. По словам президента Путина, это позволит «облегчить участь граждан, которые попали в сложную финансовую ситуацию». Власти облегчают банкротство физических лиц, которые не могут платить по кредитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, процедура банкротства физических лиц в России впервые введена в 2015 году. Она оказалась довольно сложной: для списания долгов человеку предстоит пройти через Арбитражный суд (процесс инициирует кредитор), заплатить вознаграждение финансовому управляющему. Тем не менее, за 7 лет ею воспользовалось 670 тысяч россиян. С сентября 2020 года, когда многие потеряли доходы из-за пандемии и не смогли выплачивать кредиты, была введена внесудебная процедура банкротства физлиц. Заявить о своей несостоятельности может уже сам должник, если размер его долга составляет от 50 до 500 тысяч рублей и если приставы признали, что взыскивать с него больше нечего. Такая процедура длится полгода, затем долги просто списываются. По словам Решетникова, через МФЦ ежемесячно порядка 600 россиян подают такие заявления о признании их банкротами. Обращаться в суд теперь не придется, если сумма долга не превышает 1 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Однако эту процедуру власти решили сделать для людей еще более доступной. Это касается пенсионеров и тех, кто живет только на пособие от государства. «С таких должников взыскание может производиться бессрочно», — пояснил Решетников. Но это несправедливо, считают власти, и теперь списать все долги такие люди смогут уже через год после открытия исполнительного производства, а те, кто не попадает под эту категорию — через 7 лет. При этом максимальный размер долга для бессудебного взыскания увеличивается до 1 млн рублей, а минимальный снижается до 25 тысяч рублей. Президент полностью поддержал такой подход. «Прошу уделить особое внимание пенсионерам. Банки легко выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянные, хоть и небольшие доходы. Но потом банки кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Особое внимание семьям с детьми. Поддерживаю ограничение предельных сроков исполнительных производств: даже когда судимость снимается, человек имеет право писать в анкете «не судим», а тут всю жизнь людей гоняют», — заявил Путин. Упрощение процедуры списания долгов — часть борьбы с серыми зарплатами, считают власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он также добавил, что долговые обязательства людей создают основу для роста серого рынка труда. По словам Путина, люди предпочитают получать зарплату неофициально, чтобы скрывать свои реальные доходы и не лишаться их из-за списания приставами. В России был период, когда количество банкротств физлиц сильно выросло, отметила в разговоре с URA.RU руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Это было связано с высокой закредитованностью населения из-за агрессивной политики банков, с одной стороны, а с другой — с тем, что многие жители страны понимают: освободиться от долгов можно с помощью процедуры банкротства, и чаще стали пользоваться ею. Верховный суд уже подтвердил ответственность банков за выдачу кредитов несостоятельным клиентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению эксперта, решения, принятые на совещании президента, позитивны для людей. «Банкротство — это единственный механизм для добросовестного гражданина освободиться от долговых обязательств, которые заведомо не выполнимы. Недавно в споре по банкротству физлица, против которого выступал банк, Верховный суд РФ встал на сторону гражданина. Человек взял кредит, который заведомо не мог выплатить, и в этом вина банка, который знал о финансовом состоянии клиента и который проводил агрессивную кредитную политику», — пояснила Литовцева. Непростая ситуация в экономике страны, от которой зависят доходы людей, сопровождается ростом кредитования, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Ситуации в жизни могут произойти разные, особенно сейчас, в условиях проведения военной спецоперации, когда у человека есть риск лишиться возможности выплачивать кредит. Все это должно быть учтено в нормах права. Должен быть детальный механизм, который отражает и позицию кредитора, и позицию тех, кто кредиты берет», — объяснил Федоров принятые решения. Статья по теме Путин показал, что ждет Россию после окончания спецоперации Чиновники ожидают роста неплатежеспособности россиян и банкротств из-за кризиса в экономике, поэтому заранее прорабатывают меры защиты добросовестных плательщиков, которые окажутся в трудной жизненной ситуации. Поэтому к решению этого вопроса подключился лично президент, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Людей с кредитами у нас много, но не большинство. Кто-то берет кредит по глупости, не соразмерив доходы с расходами, кто осознанно, но теряет возможность платить, так как цены растут, а зарплаты нет. Должен быть понятный механизм: или у вас заберут все, или реструктуризируют долг, или спишут. Все должно быть четко оформлено. Иначе начнется произвол кредитных организаций», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин изменил правила игры на рынке потребительского кредитования. Теперь списать долги россиянам будет проще, а банкам — сложнее будет навязать людям свои услуги. Это поддержит тех, кто оказался неплатежеспособен, объяснили URA.RU эксперты решение, принятое на совещании Путина с правительством России 16 ноября. Правила игры на этом рынке становятся цивилизованными, прозрачными и понятными, считают политологи. Совершенствование механизма внесудебного банкротства физлиц стало основной темой совещания. По словам президента Путина, это позволит «облегчить участь граждан, которые попали в сложную финансовую ситуацию». Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, процедура банкротства физических лиц в России впервые введена в 2015 году. Она оказалась довольно сложной: для списания долгов человеку предстоит пройти через Арбитражный суд (процесс инициирует кредитор), заплатить вознаграждение финансовому управляющему. Тем не менее, за 7 лет ею воспользовалось 670 тысяч россиян. С сентября 2020 года, когда многие потеряли доходы из-за пандемии и не смогли выплачивать кредиты, была введена внесудебная процедура банкротства физлиц. Заявить о своей несостоятельности может уже сам должник, если размер его долга составляет от 50 до 500 тысяч рублей и если приставы признали, что взыскивать с него больше нечего. Такая процедура длится полгода, затем долги просто списываются. По словам Решетникова, через МФЦ ежемесячно порядка 600 россиян подают такие заявления о признании их банкротами. Однако эту процедуру власти решили сделать для людей еще более доступной. Это касается пенсионеров и тех, кто живет только на пособие от государства. «С таких должников взыскание может производиться бессрочно», — пояснил Решетников. Но это несправедливо, считают власти, и теперь списать все долги такие люди смогут уже через год после открытия исполнительного производства, а те, кто не попадает под эту категорию — через 7 лет. При этом максимальный размер долга для бессудебного взыскания увеличивается до 1 млн рублей, а минимальный снижается до 25 тысяч рублей. Президент полностью поддержал такой подход. «Прошу уделить особое внимание пенсионерам. Он также добавил, что долговые обязательства людей создают основу для роста серого рынка труда. По словам Путина, люди предпочитают получать зарплату неофициально, чтобы скрывать свои реальные доходы и не лишаться их из-за списания приставами. В России был период, когда количество банкротств физлиц сильно выросло, отметила в разговоре с URA.RU руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Это было связано с высокой закредитованностью населения из-за агрессивной политики банков, с одной стороны, а с другой — с тем, что многие жители страны понимают: освободиться от долгов можно с помощью процедуры банкротства, и чаще стали пользоваться ею. По мнению эксперта, решения, принятые на совещании президента, позитивны для людей. «Банкротство — это единственный механизм для добросовестного гражданина освободиться от долговых обязательств, которые заведомо не выполнимы. Недавно в споре по банкротству физлица, против которого выступал банк, Верховный суд РФ встал на сторону гражданина. Человек взял кредит, который заведомо не мог выплатить, и в этом вина банка, который знал о финансовом состоянии клиента и который проводил агрессивную кредитную политику», — пояснила Литовцева. Непростая ситуация в экономике страны, от которой зависят доходы людей, сопровождается ростом кредитования, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Ситуации в жизни могут произойти разные, особенно сейчас, в условиях проведения военной спецоперации, когда у человека есть риск лишиться возможности выплачивать кредит. Все это должно быть учтено в нормах права. Должен быть детальный механизм, который отражает и позицию кредитора, и позицию тех, кто кредиты берет», — объяснил Федоров принятые решения. Чиновники ожидают роста неплатежеспособности россиян и банкротств из-за кризиса в экономике, поэтому заранее прорабатывают меры защиты добросовестных плательщиков, которые окажутся в трудной жизненной ситуации. Поэтому к решению этого вопроса подключился лично президент, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Людей с кредитами у нас много, но не большинство. Кто-то берет кредит по глупости, не соразмерив доходы с расходами, кто осознанно, но теряет возможность платить, так как цены растут, а зарплаты нет. Должен быть понятный механизм: или у вас заберут все, или реструктуризируют долг, или спишут. Все должно быть четко оформлено. Иначе начнется произвол кредитных организаций», — резюмировал Журавлев.