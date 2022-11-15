В Сургуте полтысячи человек не могут улететь за границу из-за долгов

16 ноября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Чаще всего сургутяне игнорируют транспортный налог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту. «По состоянию на текущую дату количество должников по имущественным налогам [в Сургуте] составляет 68 тысяч. На 1 ноября 2022 года задолженность составляет 327 миллионов рублей. Помимо мер принудительного взыскания инспекцией совместно со службой судебных приставов применяется ограничительные меры. Это арест имущества и запрет на выезд за пределы страны. Запрет на выезд применен в отношении 495 налогоплательщиков, которые задолжали 25 миллионов рублей. В результате мероприятий в бюджет поступило три с половиной миллиона рублей», — сообщили в ИФНС по Сургуту. В налоговой инспекции добавили, что чаще всего сургутяне игнорируют транспортный налог. От общей налоговой задолженности на данную категорию приходится 75%. На втором месте — долги по земельному налогу. По заявлению инспекторов, почти каждый 10 житель города избегает уплаты налогов. А самый крупный долг составляет более трех миллионов рублей. «Самый большой долг у физического лица в Сургуте составляет порядка трех с половиной миллиона рублей», — добавили в ИФНС по Сургуту. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута задолжал налоговой почти 700 тысяч рублей. Эта сумма набежала за использование частного самолета.

В Сургуте (ХМАО) судебные приставы ограничили выезд за рубеж 495 жителям города из-за неуплаты налогов на сумму 25 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в инспекции Федеральной налоговой службы по Сургуту. «По состоянию на текущую дату количество должников по имущественным налогам [в Сургуте] составляет 68 тысяч. На 1 ноября 2022 года задолженность составляет 327 миллионов рублей. Помимо мер принудительного взыскания инспекцией совместно со службой судебных приставов применяется ограничительные меры. Это арест имущества и запрет на выезд за пределы страны. Запрет на выезд применен в отношении 495 налогоплательщиков, которые задолжали 25 миллионов рублей. В результате мероприятий в бюджет поступило три с половиной миллиона рублей», — сообщили в ИФНС по Сургуту. В налоговой инспекции добавили, что чаще всего сургутяне игнорируют транспортный налог. От общей налоговой задолженности на данную категорию приходится 75%. На втором месте — долги по земельному налогу. По заявлению инспекторов, почти каждый 10 житель города избегает уплаты налогов. А самый крупный долг составляет более трех миллионов рублей. «Самый большой долг у физического лица в Сургуте составляет порядка трех с половиной миллиона рублей», — добавили в ИФНС по Сургуту. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута задолжал налоговой почти 700 тысяч рублей. Эта сумма набежала за использование частного самолета.