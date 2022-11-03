Путин показал, что ждет Россию после окончания спецоперации

Власти начали подготовку к долгой жизни страны под санкциями Запада

03 ноября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Инвестиционная активность в России остановлена не будет, дал понять президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин дал понять, что не намерен замедлять экономическое и инфраструктурное развитие страны из-за проведения военной спецоперации на Украине и санкций. Напротив, власти ищут возможности стимулировать инвестиционную активность, говорят URA.RU политологи об итогах совещания по экономическим вопросам 3 ноября. По словам экспертов, жизнь под санкциями и в условиях ухода зарубежных компаний подталкивают к созданию собственных высокотехнологичных продуктов. Обсуждение инструментов поддержки инвестиций стало ключевой темой очередного совещания президента с членами правительства РФ. «Поддержание необходимого уровня инвестиций важно в любое время. Сегодня это тем более актуально», — заметил Путин. Министр экономического развития представил пакет мер поддержки инвестиционной активности в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как государство планирует поддерживать инвестиционную активность в стране, доложил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, определенные проблемы в этой сфере уже наблюдаются. В частности, есть сокращение налога на прибыль. Вмешивается и «фактор неопределенности», из-за чего «бизнес опасается брать на себя новые риски», отметил Решетников. «Задача государства в том, чтобы гарантированно обеспечить инвестиционные проекты», — заявил министр. Часть озвученных сегодня мер поддержки были внедрены еще до начала военной спецоперации, в том числе в период пандемии коронавируса. Например, бюджетные инфраструктурные кредиты, особые условия реструктуризации бюджетных кредитов, когда регионы могут направлять высвободившиеся деньги на новые проекты. Крупнейшие проекты будет поддерживать Фонд национального благосостояния. Бизнес по-прежнему сможет получать помощь через Фабрику проектного финансирования госкорпорации ВЭБ.РФ. Будут развиваться и создаваться новые особые экономические зоны, реализовываться проекты в рамках государственно-частного партнерства. Власти РФ намерены и дальше поддерживать крупнейшие инфраструктурные проекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В числе новых мер Максим Решетников назвал введение механизма инвестиционной тарифной льготы, который позволит «беспошлинно ввозить оборудование» для приоритетных отраслей. Ряд инструментов поддержки бизнеса будет модернизирован, например, инвестиционный налоговый вычет. «Создан широкий набор инструментов для поддержки инвестиций. С учетом текущей ситуации мы его донастраиваем вместе с бизнесом и регионами», — подчеркнул министр экономики. Президент Путин позитивно оценил работу ведомства и всего правительства по выработке мер поддержки инвестиционной активности. Как следует из данных Росстата, опубликованных в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике в июле—августе 2022 года», уже действующие меры в кризисных условиях, дают результат: рост инвестиций в основной капитал в первом полугодии составил 22,4% к уровню 2021 года. Проекты в коммунальной сфере остаются в числе приоритетных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Акцент на инвестиции, который сделал президент Путин на очередном совещании с правительством, говорит о сохранении госполитики, имеющей долгосрочные цели, пояснил URA.RU старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Госполитика направляется стратегическими целями, а действия, которые носят оперативный, тактический характер, продолжают находиться в подчинении стратегическим целям», — отметил политолог. По словам Зудина, инвестиции — это «не нечто отложенное». «Это синоним будущего. Это вклад в развитие российской экономики. При всей важности военная спецоперация — это лишь инструмент, это средство [движения к будущему]. Целью же остается обеспечение как безопасности, так и благополучия России», — полагает Алексей Зудин. Президент Путин понимает, что технологически Россия «не безнадежно отстала», и инвестиции в новые технологии, в инновации дадут необходимый эффект, считает политолог, руководитель агентства «Максимов — консалтинг» Андрей Максимов. «Экономику нужно развивать. Если она начнет рассыпаться, если из сферы производства уйдут инвестиции, мы станем Северной Кореей. Если мы хотим быть современной цивилизацией, нужны финансы и технологии. Инвестиции позволяют производить высокотехнологичную продукцию не в единичном экземпляре, а внедрить ее в массовое производство», — убежден Максимов. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации Своим вниманием к инвестиционной деятельности в стране президент показывает, что это имеет не менее важное значение, чем военная спецоперация, поддержка армии и семей мобилизованных россиян, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Если мы забудем об инвестициях, после победы на Украине мы отстанем на столько, сколько будут идти военные действия. Инвестиции — это ведь не просто деньги, это вложения в нечто новое. Это инновации, это новые технологии, а в результате — новая продукция. Это не просто: был один завод по производству автоматов, стало два. Это вложения в завод по производству чего-то принципиально нового, чего в России еще не было. А потому такие вложения и такое внимание руководства страны этому направлению оправдано», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что не намерен замедлять экономическое и инфраструктурное развитие страны из-за проведения военной спецоперации на Украине и санкций. Напротив, власти ищут возможности стимулировать инвестиционную активность, говорят URA.RU политологи об итогах совещания по экономическим вопросам 3 ноября. По словам экспертов, жизнь под санкциями и в условиях ухода зарубежных компаний подталкивают к созданию собственных высокотехнологичных продуктов. Обсуждение инструментов поддержки инвестиций стало ключевой темой очередного совещания президента с членами правительства РФ. «Поддержание необходимого уровня инвестиций важно в любое время. Сегодня это тем более актуально», — заметил Путин. Как государство планирует поддерживать инвестиционную активность в стране, доложил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, определенные проблемы в этой сфере уже наблюдаются. В частности, есть сокращение налога на прибыль. Вмешивается и «фактор неопределенности», из-за чего «бизнес опасается брать на себя новые риски», отметил Решетников. «Задача государства в том, чтобы гарантированно обеспечить инвестиционные проекты», — заявил министр. Часть озвученных сегодня мер поддержки были внедрены еще до начала военной спецоперации, в том числе в период пандемии коронавируса. Например, бюджетные инфраструктурные кредиты, особые условия реструктуризации бюджетных кредитов, когда регионы могут направлять высвободившиеся деньги на новые проекты. Крупнейшие проекты будет поддерживать Фонд национального благосостояния. Бизнес по-прежнему сможет получать помощь через Фабрику проектного финансирования госкорпорации ВЭБ.РФ. Будут развиваться и создаваться новые особые экономические зоны, реализовываться проекты в рамках государственно-частного партнерства. В числе новых мер Максим Решетников назвал введение механизма инвестиционной тарифной льготы, который позволит «беспошлинно ввозить оборудование» для приоритетных отраслей. Ряд инструментов поддержки бизнеса будет модернизирован, например, инвестиционный налоговый вычет. «Создан широкий набор инструментов для поддержки инвестиций. С учетом текущей ситуации мы его донастраиваем вместе с бизнесом и регионами», — подчеркнул министр экономики. Президент Путин позитивно оценил работу ведомства и всего правительства по выработке мер поддержки инвестиционной активности. Как следует из данных Росстата, опубликованных в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике в июле—августе 2022 года», уже действующие меры в кризисных условиях, дают результат: рост инвестиций в основной капитал в первом полугодии составил 22,4% к уровню 2021 года. Акцент на инвестиции, который сделал президент Путин на очередном совещании с правительством, говорит о сохранении госполитики, имеющей долгосрочные цели, пояснил URA.RU старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Госполитика направляется стратегическими целями, а действия, которые носят оперативный, тактический характер, продолжают находиться в подчинении стратегическим целям», — отметил политолог. По словам Зудина, инвестиции — это «не нечто отложенное». «Это синоним будущего. Это вклад в развитие российской экономики. Президент Путин понимает, что технологически Россия «не безнадежно отстала», и инвестиции в новые технологии, в инновации дадут необходимый эффект, считает политолог, руководитель агентства «Максимов — консалтинг» Андрей Максимов. «Экономику нужно развивать. Если она начнет рассыпаться, если из сферы производства уйдут инвестиции, мы станем Северной Кореей. Если мы хотим быть современной цивилизацией, нужны финансы и технологии. Инвестиции позволяют производить высокотехнологичную продукцию не в единичном экземпляре, а внедрить ее в массовое производство», — убежден Максимов. Своим вниманием к инвестиционной деятельности в стране президент показывает, что это имеет не менее важное значение, чем военная спецоперация, поддержка армии и семей мобилизованных россиян, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Если мы забудем об инвестициях, после победы на Украине мы отстанем на столько, сколько будут идти военные действия. Инвестиции — это ведь не просто деньги, это вложения в нечто новое. Это инновации, это новые технологии, а в результате — новая продукция. Это не просто: был один завод по производству автоматов, стало два. Это вложения в завод по производству чего-то принципиально нового, чего в России еще не было. А потому такие вложения и такое внимание руководства страны этому направлению оправдано», — резюмировал политолог.