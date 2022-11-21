Чиновники готовят план на случай обвала рынка жилья

Инсайдеры раскрыли, о чем спорят в кабинетах

21 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Россияне все чаще проходят мимо офисов продаж новостроек Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти обсуждают план действий на случай глубокого падения спроса на новостройки после отмены льготной ипотеки. По информации источников URA.RU, среди возможных мер — выкуп государством нераспроданных по рыночным условиям квартир и национализация проблемных застройщиков. Однако дискуссия в правительстве может привести и к тому, что ипотеку под 7% сохранят. Без этого рынок новостроек ждет жесткий спад продаж, от чего пострадают уже банки, кредитующие стройку, считают аналитики. Застройщики оказались в условиях высокой неопределенности из-за того, что власти разошлись во мнении, стоит или нет продлять на 2023 год льготную ипотеку, рассказал URA.RU источник в крупной столичной девелоперской компании. Он напомнил, что в проекте госбюджета на 2023—2025 годы не заложены средства на компенсацию льготных ставок банкам. За продолжение ипотечной госпрограммы на новостройки после 31 декабря 2022 года выступает Минстрой РФ. А Минфин, как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, не видит необходимости в новых мерах поддержки рынка новостроек. Финансовая модель стройки не предусматривает больших скидок на квартиры Фото: Александр Елизаров © URA.RU Решением проблемы могло бы стать сильное — более 10% — снижение цен на жилье, однако в большинстве случаев утвержденная банком финансовая модель стройки этого не предусматривает, пояснил инсайдер. «На ипотеку приходится 80-90% всех продаж, из этого две трети — льготная ипотека под 7%. Если ее отменят, останется семейная и обычная рыночная ипотека. Но их доля не так велика. Спрос упадет, и тогда правительству придется что-то делать, например, оно может решить национализировать часть проблемных застройщиков. Населению и даже самим компаниям это будет выгодно, чего не скажешь об акционерах. Не исключен и вариант с выкупом государством непроданных квартир», — рассказал собеседник URA.RU. Он добавил, что развитие событий будет определять глубина падения спроса на новостройки в 2023 году и готовность кредиторов терпеть финансовые трудности застройщиков. Пока банкиры только наращивают кредитование строителей, но те уже не успевают продавать достаточный для покрытия долга объем жилья, сообщил 21 ноября Центробанк в своем в обзоре проектного финансирования в III квартале 2022 года. «Портфель кредитов застройщикам за квартал вырос на 21%, до 4,3 трлн рублей на фоне запуска значительного количества новых проектов, а его доля в корпоративном портфеле достигла 8%. Покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу впервые с ноября 2020 года оказалось ниже 100%. Объем кредитных лимитов за три месяца увеличился на рекордные 2,3 трлн рублей — до 11,1 трлн рублей», — подсчитали в ЦБ. Застройщики с весны не успевают продавать достаточный для покрытия долга объем жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Представленные ЦБ РФ данные о кредитовании банками застройщиков в апреле—июне свидетельствуют о нарастании проблем со спросом на новостройки, объяснила URA.RU президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Застройщики вводят рекордный объем жилья, но они сталкиваются с трудностями при его продаже. Рост цен на 20-30%, который мы наблюдали в последнее время, не был обоснован ростом доходов граждан. Его спровоцировали низкие ставки по ипотеке, в том числе льготной, и волатильность рубля. Но эти факторы себя исчерпали. В результате мы видим, что покрытие задолженности застройщиков перед банками счетами эскроу оказалось ниже 100%. То есть застройщики понабрали кредитов, но не могут показать банкам достаточно денег покупателей квартир. Это так называемый кассовый разрыв и тревожный сигнал для всего рынка», — сказала Радченко. Влияние строительного сектора на экономику России очень велико, а лоббистские возможности Минстроя достаточны для того, чтобы добиться продления льготной ипотеки после 31 декабря и не прибегать к альтернативным сценариям поддержки рынка, убежден член совета директоров компании Simple Estate Артем Цогоев. «Стройотрасль — это миллионы рабочих мест. Позиция Минфина и других ведомств по этой теме, безусловно, достойна внимания, но считаю, что льготную ипотеку отменять с января не станут. Все эти разговоры только подогревают интерес к новостройкам у тех потенциальных покупателей, кто колеблется и думает, какое решение им сейчас принимать», — отметил эксперт. Статья по теме Власти обсуждают продление льготной ипотеки на 2023 год Близкий к правительству источник URA.RU подтвердил, что обсуждение мер поддержки стройотрасли в случае закрытия льготной ипотеки на новостройки под 7% может привести к тому, что эту госпрограмму в итоге все же решат продлить. «Окончательно решение по льготной ипотеке пока не принято», — подчеркнул он. В ответ на запрос URA.RU пресс-служба Центробанка сообщила, что в ЦБ не поддерживают такие альтернативные практики поддержки спроса, как «льготная ипотека от застройщика», «ипотека без первоначального взноса», а также «траншевая ипотека», которая позволяет до ввода дома в эксплуатацию вносить минимальный платеж по кредиту. Пресс-служба Минстроя на момент публикации не ответила на запрос URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти обсуждают план действий на случай глубокого падения спроса на новостройки после отмены льготной ипотеки. По информации источников URA.RU, среди возможных мер — выкуп государством нераспроданных по рыночным условиям квартир и национализация проблемных застройщиков. Однако дискуссия в правительстве может привести и к тому, что ипотеку под 7% сохранят. Без этого рынок новостроек ждет жесткий спад продаж, от чего пострадают уже банки, кредитующие стройку, считают аналитики. Застройщики оказались в условиях высокой неопределенности из-за того, что власти разошлись во мнении, стоит или нет продлять на 2023 год льготную ипотеку, рассказал URA.RU источник в крупной столичной девелоперской компании. Он напомнил, что в проекте госбюджета на 2023—2025 годы не заложены средства на компенсацию льготных ставок банкам. За продолжение ипотечной госпрограммы на новостройки после 31 декабря 2022 года выступает Минстрой РФ. А Минфин, как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, не видит необходимости в новых мерах поддержки рынка новостроек. Решением проблемы могло бы стать сильное — более 10% — снижение цен на жилье, однако в большинстве случаев утвержденная банком финансовая модель стройки этого не предусматривает, пояснил инсайдер. «На ипотеку приходится 80-90% всех продаж, из этого две трети — льготная ипотека под 7%. Если ее отменят, останется семейная и обычная рыночная ипотека. Но их доля не так велика. Спрос упадет, и тогда правительству придется что-то делать, например, оно может решить национализировать часть проблемных застройщиков. Населению и даже самим компаниям это будет выгодно, чего не скажешь об акционерах. Не исключен и вариант с выкупом государством непроданных квартир», — рассказал собеседник URA.RU. Он добавил, что развитие событий будет определять глубина падения спроса на новостройки в 2023 году и готовность кредиторов терпеть финансовые трудности застройщиков. Пока банкиры только наращивают кредитование строителей, но те уже не успевают продавать достаточный для покрытия долга объем жилья, сообщил 21 ноября Центробанк в своем в обзоре проектного финансирования в III квартале 2022 года. «Портфель кредитов застройщикам за квартал вырос на 21%, до 4,3 трлн рублей на фоне запуска значительного количества новых проектов, а его доля в корпоративном портфеле достигла 8%. Покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу впервые с ноября 2020 года оказалось ниже 100%. Объем кредитных лимитов за три месяца увеличился на рекордные 2,3 трлн рублей — до 11,1 трлн рублей», — подсчитали в ЦБ. Представленные ЦБ РФ данные о кредитовании банками застройщиков в апреле—июне свидетельствуют о нарастании проблем со спросом на новостройки, объяснила URA.RU президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Застройщики вводят рекордный объем жилья, но они сталкиваются с трудностями при его продаже. Рост цен на 20-30%, который мы наблюдали в последнее время, не был обоснован ростом доходов граждан. Его спровоцировали низкие ставки по ипотеке, в том числе льготной, и волатильность рубля. Но эти факторы себя исчерпали. В результате мы видим, что покрытие задолженности застройщиков перед банками счетами эскроу оказалось ниже 100%. Влияние строительного сектора на экономику России очень велико, а лоббистские возможности Минстроя достаточны для того, чтобы добиться продления льготной ипотеки после 31 декабря и не прибегать к альтернативным сценариям поддержки рынка, убежден член совета директоров компании Simple Estate Артем Цогоев. «Стройотрасль — это миллионы рабочих мест. Позиция Минфина и других ведомств по этой теме, безусловно, достойна внимания, но считаю, что льготную ипотеку отменять с января не станут. Все эти разговоры только подогревают интерес к новостройкам у тех потенциальных покупателей, кто колеблется и думает, какое решение им сейчас принимать», — отметил эксперт. Близкий к правительству источник URA.RU подтвердил, что обсуждение мер поддержки стройотрасли в случае закрытия льготной ипотеки на новостройки под 7% может привести к тому, что эту госпрограмму в итоге все же решат продлить. «Окончательно решение по льготной ипотеке пока не принято», — подчеркнул он. В ответ на запрос URA.RU пресс-служба Центробанка сообщила, что в ЦБ не поддерживают такие альтернативные практики поддержки спроса, как «льготная ипотека от застройщика», «ипотека без первоначального взноса», а также «траншевая ипотека», которая позволяет до ввода дома в эксплуатацию вносить минимальный платеж по кредиту. Пресс-служба Минстроя на момент публикации не ответила на запрос URA.RU.