Путин оценил, хватит ли денег на выплаты семьям и мобилизованным

Президент показал, от чего зависит экономика в 2023 году

21 ноября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин оценил перспективы российской экономики на 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Шансы российской экономики избежать кризиса в 2023 году достаточно велики — почва для этого подготовлена. В этом убедился президент РФ Владимир Путин во время своей встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым 21 ноября, пояснили эксперты. По их словам, сформированная фискальная система позволяет пополнять бюджеты, бизнесу — работать, а рядовым россиянам — получать гарантированную государством помощь. А также — решать вопросы, связанные с мобилизацией и спецоперацией. С отчетом о деятельности ФНС России ее руководитель Егоров приехал к президенту Путину в свой профессиональный праздник. За 10 месяцев в консолидированный бюджет поступило 27,4 трлн рублей, что на 18% больше уровня прошлого года, сообщил глава ФНС. Доходы федеральной казны выросли на 20%, региональных — на 15%. «Рассчитываем на то, что по концу года преодолеем, по сути, Рубикон в 30 триллионов рублей — консолидированный бюджет у нас будет 33 триллиона рублей», — отметил Егоров. Глава ФНС Даниил Егоров готовится преодолеть Рубикон к концу года Фото: kremlin.ru Традиционно самая доходная часть — это нефтегазовые доходы, которые «неплохо себя чувствуют», по словам Егорова, несмотря на санкции. Растет и подоходный налог, в том числе порядка 140 млрд рублей собрано с самых богатых россиян. Эти деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями. «Фонд „Круг добра“», — уточнил президент. Егоров заверил Путина, что налоговая служба проработала вопросы, связанные с поддержкой мобилизованных предпринимателей: отсрочки по предоставлению отчетности предоставлены автоматически, остановлены все проверки и взыскания. Установлен срок передачи управления бизнесом по доверенности. «Предоставление пяти дней на возможность передачи управления бизнесом по доверенности — не мало пять дней?» — поинтересовался Путин. По словам главы ФНС, этого вполне достаточно, тем более что оформить все документы и зарегистрировать их в налоговой можно удаленно. Все больше услуг ФНС России переводит в электронный вид и автоматический режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU Реформирование системы вычетов по подоходному налогу позволило налоговикам быстрее возмещать россиянам часть расходов на образование, покупку недвижимости, лечение и т. д. Сократились сроки предоставления вычетов по налогу на добавленную стоимость (возвращено около 1 трлн рублей), компаниям предоставляется отсрочка на уплату налогов, как это было в период пандемии коронавируса, сообщил Егоров. «600 миллиардов? Это прилично», — заметил Путин. В текущем году это уже вторая встреча президента с главой ФНС. Предыдущая была в августе. Эксперты пояснили URA.RU, что это обусловлено сложившейся ситуацией: антироссийские санкции заставили власти принимать решения, которые должны удержать экономику России на плаву. В 2023 году из-за санкций бизнесу будет не легче, чем в этом году, получить доход Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но риски, что доходы бюджета в следующем году будут снижаться, остаются, отметил гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Это естественная ситуация. Здесь важна предельная эффективность налоговой службы, и президент держит ситуацию на контроле. Он понимает, что правильного контроля никогда не бывает много. Если задача становится приоритетной, нужно встречаться чаще, чтобы руководители тоже понимали, в правильном ли направлении двигаются», — пояснил Еловский. Собираемость налогов — это маркер самочувствия общества и экономики, объяснил политолог Александр Асафов. «Динамика поступлений налогов в бюджет — важный показатель с учетом вызовов, перед которыми стоит экономика. Встреча Путина с Егоровым — это, безусловно, подготовка к решениям 2023 года. Вызовы никуда не денутся. Они могут лишь поменять интенсивность. Поэтому президент оценил готовность экономики к новому году», — считает аналитик. Новость по теме Российские регионы стали освобождать участников СВО от части налогов Состояние бюджета и собираемость налогов позволяет властям планировать как текущие, так и среднесрочные расходы бюджета. Путину нужно получить информацию из первых рук, чтобы понимать тенденции по доходам, полагает зампред экономического комитета Госдумы Станислав Наумов. «Сегодня расходы растут в силу того, что у нас фактически появился новый нацпроект, связанный с мобилизацией и военной спецоперацией. Все социальные статьи дополняются взятыми государством обязательствами перед теми, кто мобилизован и находится в зоне СВО. Если по доходам ситуация будет стабильной, мы сможем сохранять баланс между текущими социальными обязательствами и новыми», — резюмировал Наумов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шансы российской экономики избежать кризиса в 2023 году достаточно велики — почва для этого подготовлена. В этом убедился президент РФ Владимир Путин во время своей встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым 21 ноября, пояснили эксперты. По их словам, сформированная фискальная система позволяет пополнять бюджеты, бизнесу — работать, а рядовым россиянам — получать гарантированную государством помощь. А также — решать вопросы, связанные с мобилизацией и спецоперацией. С отчетом о деятельности ФНС России ее руководитель Егоров приехал к президенту Путину в свой профессиональный праздник. За 10 месяцев в консолидированный бюджет поступило 27,4 трлн рублей, что на 18% больше уровня прошлого года, сообщил глава ФНС. Доходы федеральной казны выросли на 20%, региональных — на 15%. «Рассчитываем на то, что по концу года преодолеем, по сути, Рубикон в 30 триллионов рублей — консолидированный бюджет у нас будет 33 триллиона рублей», — отметил Егоров. Традиционно самая доходная часть — это нефтегазовые доходы, которые «неплохо себя чувствуют», по словам Егорова, несмотря на санкции. Растет и подоходный налог, в том числе порядка 140 млрд рублей собрано с самых богатых россиян. Эти деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями. «Фонд „Круг добра“», — уточнил президент. Егоров заверил Путина, что налоговая служба проработала вопросы, связанные с поддержкой мобилизованных предпринимателей: отсрочки по предоставлению отчетности предоставлены автоматически, остановлены все проверки и взыскания. Установлен срок передачи управления бизнесом по доверенности. «Предоставление пяти дней на возможность передачи управления бизнесом по доверенности — не мало пять дней?» — поинтересовался Путин. По словам главы ФНС, этого вполне достаточно, тем более что оформить все документы и зарегистрировать их в налоговой можно удаленно. Реформирование системы вычетов по подоходному налогу позволило налоговикам быстрее возмещать россиянам часть расходов на образование, покупку недвижимости, лечение и т. д. Сократились сроки предоставления вычетов по налогу на добавленную стоимость (возвращено около 1 трлн рублей), компаниям предоставляется отсрочка на уплату налогов, как это было в период пандемии коронавируса, сообщил Егоров. «600 миллиардов? Это прилично», — заметил Путин. В текущем году это уже вторая встреча президента с главой ФНС. Предыдущая была в августе. Эксперты пояснили URA.RU, что это обусловлено сложившейся ситуацией: антироссийские санкции заставили власти принимать решения, которые должны удержать экономику России на плаву. Но риски, что доходы бюджета в следующем году будут снижаться, остаются, отметил гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Это естественная ситуация. Здесь важна предельная эффективность налоговой службы, и президент держит ситуацию на контроле. Он понимает, что правильного контроля никогда не бывает много. Если задача становится приоритетной, нужно встречаться чаще, чтобы руководители тоже понимали, в правильном ли направлении двигаются», — пояснил Еловский. Собираемость налогов — это маркер самочувствия общества и экономики, объяснил политолог Александр Асафов. «Динамика поступлений налогов в бюджет — важный показатель с учетом вызовов, перед которыми стоит экономика. Состояние бюджета и собираемость налогов позволяет властям планировать как текущие, так и среднесрочные расходы бюджета. Путину нужно получить информацию из первых рук, чтобы понимать тенденции по доходам, полагает зампред экономического комитета Госдумы Станислав Наумов. «Сегодня расходы растут в силу того, что у нас фактически появился новый нацпроект, связанный с мобилизацией и военной спецоперацией. Все социальные статьи дополняются взятыми государством обязательствами перед теми, кто мобилизован и находится в зоне СВО. Если по доходам ситуация будет стабильной, мы сможем сохранять баланс между текущими социальными обязательствами и новыми», — резюмировал Наумов.