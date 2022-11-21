Участники СВО получили налоговые льготы от Путина

Участники специальной военной операции (СВО) освобождаются от уплаты налогов с выплат, а также получат материальную поддержку от своих работодателей. Данный указ подписал президент России Владимир Путин.
«От налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Также закон включает в себя налоговые льготы, которые призваны дополнительно мотивировать работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам.
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Участники специальной военной операции (СВО) освобождаются от уплаты налогов с выплат, а также получат материальную поддержку от своих работодателей. Данный указ подписал президент России Владимир Путин. «От налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Также закон включает в себя налоговые льготы, которые призваны дополнительно мотивировать работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о том, что для мобилизованных россиян применят отсрочку по уплате налогов. Также Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Выплата составила 195 тысяч рублей.