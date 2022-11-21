Участники СВО получили налоговые льготы от Путина

Выплаты участникам СВО освобождаются от налогов
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, полигон, 201военная база
Работодатели окажут материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) освобождаются от уплаты налогов с выплат, а также получат материальную поддержку от своих работодателей. Данный указ подписал президент России Владимир Путин.

«От налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Также закон включает в себя налоговые льготы, которые призваны дополнительно мотивировать работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о том, что для мобилизованных россиян применят отсрочку по уплате налогов. Также Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Выплата составила 195 тысяч рублей.

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Участники специальной военной операции (СВО) освобождаются от уплаты налогов с выплат, а также получат материальную поддержку от своих работодателей. Данный указ подписал президент России Владимир Путин. «От налогообложения освобождаются безвозмездные выплаты и передача имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Также закон включает в себя налоговые льготы, которые призваны дополнительно мотивировать работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о том, что для мобилизованных россиян применят отсрочку по уплате налогов. Также Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Выплата составила 195 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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