Путин раскрыл, как Россия выиграла от санкций Запада

Власти нашли способ снизить зависимость от нефти и газа

25 августа 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Россия не проиграла от введения западных санкций, убедился на встрече с главой ФНС президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции вместо опустошения российского бюджета привели к его наполнению. Кроме того, они подстегнули развитие несырьевого сектора. И это только начало — усовершенствование налоговой системы расширит возможности для малого бизнеса, комментируют эксперты URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым. Путин показал, что экономика страны стабильна, но, чтобы сохранить эту стабильность, нужно стимулировать внутренние ресурсы, говорят политологи. Разговор с главой Налоговой службы Путин начал с емкой оценки влияния санкций на наполняемость российского бюджета и экономику в целом. «Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы, и, что особенно приятно, ненефтегазовые — на 24 процента за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей», — отметил президент. Глава ФНС Даниил Егоров представил президенту РФ не имеющий аналогов в мире налоговый режим для малого бизнеса Фото kremlin.ru При этом он подчеркнул — риски остаются. «Мы видим их в среднесрочной перспективе. Они никуда не исчезли», — заметил Путин. Егоров подтвердил слова президента цифрами. «Консолидированный бюджет по сравнению с первым полугодием 2021 года вырос на 32 процента, в сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении: 24 процента — это два триллиона рублей — это ненефтегазовые доходы», — сообщил Егоров. Сохранить социально-экономическую стабильность позволила поддержка предприятий и жителей страны, отметил глава ФНС. Это сказалось, в частности, на сборе подоходного налога, объем которого вырос на 14%. Налоговая отчетность для малого бизнеса максимально будет упрощена уже в 2023 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU По словам Егорова, налоговики сократили с трех месяцев до 12 дней сроки получения вычетов по НДФЛ, а предприятия теперь получают возмещение НДС всего за восемь дней. Проведена реформа контрольно-кассовой техники. И это нововведение — часть новой налоговой системы, которая «экспериментально запустилась», сообщил Егоров. «Мы разработали механизм, который позволяет обсчитывать проводки по банковским счетам и по кассам одновременно. Теперь не компании перед нами отчитываются, а мы перед ними: мы за них делаем отчеты, а они утверждают», — пояснил глава ФНС. Теперь все налоги, которые должен заплатить налогоплательщик, отправляются на один счет, а дальше уже распределяются, продолжил Егоров. «Больше не нужно думать, куда какой налог платить. Теперь у нас один платеж, один счет и, по сути, вся эта система превращается в один банковский счет для компании. У нее больше нет проблем зачетов, невыясненных платежей. Возврат налога, если есть переплата, компания сможет получить в течение суток», — сообщил налоговик и добавил, что такой режим создан прежде всего для микропредприятий: с годовой выручкой до 60 млн рублей и численностью работающих до пяти человек. ФНС продолжает совершенствовать налоговую систему Фото: Антон Белицкий По словам Егорова, у таких компаний «больше нет страховых платежей», так как они входят в этот единый платеж. Тем самым работу бухгалтеров фактически выполняет налоговая служба. «Это фундаментальное изменение, и аналогов такой системе налогообложения в мире нет. При этом она добровольная. Этот режим полгода экспериментально действует в четырех регионах и с 2023 года, если он понравится предпринимателям, запускается на всю страну», — рассказал глава ФНС. С 2020 года, когда Егоров возглавил ФНС, сменив на посту руководителя нынешнего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Путин встречается с ним в третий раз. Причем и в 2020-м, и в 2021-м годах они подводили итоги десяти месяцев (обе встречи проходили в ноябре). На этот раз президент говорил о ситуации за полгода. И констатация того, что доходы бюджета растут, несмотря на санкции, — это «сигнал на внешнюю аудиторию», считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. »[Он показывает, что] санкционный режим себя во многом исчерпал. Многие санкции введены номинально и уже отменены (как в случае с российскими удобрениями, продовольствием и т. д.). Да, санкционный режим — серьезное препятствие, но это и важнейший повод для переоценки своих возможностей, для аудита решений, наших внутренних экономических стимулов к развитию. В целом, с Россией выгоднее сотрудничать, чем враждовать», — пояснил URA.RU Кузнецов. Президент РФ показывает США и ЕС, что их санкции не дали ожидаемого эффекта Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Путин показывает внешним «друзьям», что угрозы, которые они создают, «приносят России больше денег», считает профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. И у них есть повод задуматься: «стоит ли продолжать играть с санкциями, если мы в плюсе, а вы в минусе», отмечает политолог. «Но это и трансляция обществу о том, что Россия не проиграла [санкционную войну], и руководящему звену, чтобы чиновники не расслаблялись», — комментирует Черняховский. Президент не зря подчеркнул, что расслабляться не стоит, ведь речь идет только о текущем годе, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «[Путину] надо еще раз дать всем понять, что Запад просчитался с санкциями. Но есть одна деталь: это так с позиций текущего года. Цены на нефть и газ не будут расти вечно, а альтернативные поставщики рано или поздно найдутся. Будет ли и впредь спрос на российские углеводороды удовлетворять потребности страны — вопрос открытый», — пояснил Калачев. Новость по теме Путин: доходы России растут, несмотря на санкции Запада Поэтому Путин и заострил внимание на увеличении несырьевых доходов, полагают аналитики. Президент показал, что, несмотря на санкции, растут и они — за счет поддержки этого сектора экономики и совершенствования фискальной системы. «Нефтегазовые доходы — это внешняя конъюнктура. Значительная же часть роста экономики связана с развитием несырьевых направлений и изменением структуры потребления. Учитывая это, президент, наверное, апеллировал к тому, что наша основная задача — стимулировать развитие. Поэтому разговор имел более широкую аудиторию: это определенная установка для исполнительной власти — нужно расширять возможности, уходить от привычных наработанных схем», — полагает политолог Игорь Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные санкции вместо опустошения российского бюджета привели к его наполнению. Кроме того, они подстегнули развитие несырьевого сектора. И это только начало — усовершенствование налоговой системы расширит возможности для малого бизнеса, комментируют эксперты URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым. Путин показал, что экономика страны стабильна, но, чтобы сохранить эту стабильность, нужно стимулировать внутренние ресурсы, говорят политологи. Разговор с главой Налоговой службы Путин начал с емкой оценки влияния санкций на наполняемость российского бюджета и экономику в целом. «Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы, и, что особенно приятно, ненефтегазовые — на 24 процента за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей», — отметил президент. При этом он подчеркнул — риски остаются. «Мы видим их в среднесрочной перспективе. Они никуда не исчезли», — заметил Путин. Егоров подтвердил слова президента цифрами. «Консолидированный бюджет по сравнению с первым полугодием 2021 года вырос на 32 процента, в сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении: 24 процента — это два триллиона рублей — это ненефтегазовые доходы», — сообщил Егоров. Сохранить социально-экономическую стабильность позволила поддержка предприятий и жителей страны, отметил глава ФНС. Это сказалось, в частности, на сборе подоходного налога, объем которого вырос на 14%. По словам Егорова, налоговики сократили с трех месяцев до 12 дней сроки получения вычетов по НДФЛ, а предприятия теперь получают возмещение НДС всего за восемь дней. Проведена реформа контрольно-кассовой техники. И это нововведение — часть новой налоговой системы, которая «экспериментально запустилась», сообщил Егоров. «Мы разработали механизм, который позволяет обсчитывать проводки по банковским счетам и по кассам одновременно. Теперь не компании перед нами отчитываются, а мы перед ними: мы за них делаем отчеты, а они утверждают», — пояснил глава ФНС. Теперь все налоги, которые должен заплатить налогоплательщик, отправляются на один счет, а дальше уже распределяются, продолжил Егоров. «Больше не нужно думать, куда какой налог платить. Теперь у нас один платеж, один счет и, по сути, вся эта система превращается в один банковский счет для компании. У нее больше нет проблем зачетов, невыясненных платежей. Возврат налога, если есть переплата, компания сможет получить в течение суток», — сообщил налоговик и добавил, что такой режим создан прежде всего для микропредприятий: с годовой выручкой до 60 млн рублей и численностью работающих до пяти человек. По словам Егорова, у таких компаний «больше нет страховых платежей», так как они входят в этот единый платеж. Тем самым работу бухгалтеров фактически выполняет налоговая служба. «Это фундаментальное изменение, и аналогов такой системе налогообложения в мире нет. При этом она добровольная. Этот режим полгода экспериментально действует в четырех регионах и с 2023 года, если он понравится предпринимателям, запускается на всю страну», — рассказал глава ФНС. С 2020 года, когда Егоров возглавил ФНС, сменив на посту руководителя нынешнего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Путин встречается с ним в третий раз. Причем и в 2020-м, и в 2021-м годах они подводили итоги десяти месяцев (обе встречи проходили в ноябре). На этот раз президент говорил о ситуации за полгода. И констатация того, что доходы бюджета растут, несмотря на санкции, — это «сигнал на внешнюю аудиторию», считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. »[Он показывает, что] санкционный режим себя во многом исчерпал. Многие санкции введены номинально и уже отменены (как в случае с российскими удобрениями, продовольствием и т. д.). Да, санкционный режим — серьезное препятствие, но это и важнейший повод для переоценки своих возможностей, для аудита решений, наших внутренних экономических стимулов к развитию. В целом, с Россией выгоднее сотрудничать, чем враждовать», — пояснил URA.RU Кузнецов. Путин показывает внешним «друзьям», что угрозы, которые они создают, «приносят России больше денег», считает профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. И у них есть повод задуматься: «стоит ли продолжать играть с санкциями, если мы в плюсе, а вы в минусе», отмечает политолог. «Но это и трансляция обществу о том, что Россия не проиграла [санкционную войну], и руководящему звену, чтобы чиновники не расслаблялись», — комментирует Черняховский. Президент не зря подчеркнул, что расслабляться не стоит, ведь речь идет только о текущем годе, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «[Путину] надо еще раз дать всем понять, что Запад просчитался с санкциями. Но есть одна деталь: это так с позиций текущего года. Цены на нефть и газ не будут расти вечно, а альтернативные поставщики рано или поздно найдутся. Будет ли и впредь спрос на российские углеводороды удовлетворять потребности страны — вопрос открытый», — пояснил Калачев. Поэтому Путин и заострил внимание на увеличении несырьевых доходов, полагают аналитики. Президент показал, что, несмотря на санкции, растут и они — за счет поддержки этого сектора экономики и совершенствования фискальной системы. «Нефтегазовые доходы — это внешняя конъюнктура. Значительная же часть роста экономики связана с развитием несырьевых направлений и изменением структуры потребления. Учитывая это, президент, наверное, апеллировал к тому, что наша основная задача — стимулировать развитие. Поэтому разговор имел более широкую аудиторию: это определенная установка для исполнительной власти — нужно расширять возможности, уходить от привычных наработанных схем», — полагает политолог Игорь Кузнецов.