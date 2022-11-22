Путин начал операцию против США в Латинской Америке

Президент РФ поможет союзнику разрушить торговую блокаду

22 ноября 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия усиливает партнерство с Кубой — это подорвет влияние США на Латинскую Америку. Так эксперты оценивают итоги встречи президента РФ Владимира Путина со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 22 ноября. В результате обеим странам будет проще заниматься двусторонней торговлей, а за ней последует и расширение военно-технического сотрудничества, уверены аналитики. Перед встречей в Кремле президенты Путин и Бермудес вместе открыли памятник бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Дружбу двух стран Путин назвал общим достоянием. «Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы равенства и справедливости», — сказал он. Президенты России и Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Уже во время официальной встречи Путин признался, что памятник ему понравился. «Это хорошая память о нем (Кастро, — ред.), настоящее произведение искусства. Весь в движении, идущий вперед, образ бойца создан», — похвалил президент РФ работу авторов — скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. По словам Путина, отношения между странами «уверенно развиваются», причем даже в непростых условиях. «Собственно, простыми они никогда и не были. Советский Союз и Россия всегда поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет. Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. И мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», — подчеркнул Путин. Куба десятки лет противостоит торговой блокаде со стороны США Он добавил, что это — «результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро». «Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны, имея в виду современные условия, двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество», — заявил президент РФ. Кубинский лидер отметил, что как Россия, так и Куба подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага — «империю янки, которая манипулирует большим числом человечества». В подходах и точках зрения по глобальным вопросам позиции Москвы и Гаваны совпадают, и Россия «всегда может полагаться на Кубу», добавил он. В том числе в отношении военной спецоперации. «Этот конфликт имеет свои истоки в манипуляциях США. Вы предупреждали давно, что приближение НАТО к границам России неприемлемо. Мы осуждаем не только санкции против РФ, но и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом — так поступает Европа, которая подчиняется интересам США», — отметил Бермудес. Владимир Путин принял Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Кремле Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Из политической поддержки, которую Россия и Куба оказывают друг другу в ООН и на других международных площадках, вытекает дальнейшее развитие их экономических связей, их наращивание, считает главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев. Согласно открытым данным, по товарообороту Россию с Кубой опережает не только Китай, но и ЕС, Канада и страны Южной и Латинской Америки. «По сравнению с тем уровнем сотрудничества, который был во времена СССР, российско-кубинское взаимодействие нельзя назвать блестящим, есть над чем поработать, прежде всего — за счет расширения торговли. В противном случае вместо нас это с удовольствием сделают конкуренты, например, Китай», — считает политолог. У российско-кубинских экономических отношений есть целый ряд перспективных направлений, развитие которых способно подорвать торговую блокаду США против Кубы, пояснил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «На Кубе потрясающая природа, уникальные ресурсы, которые можно добывать, вкладывая российские инвестиции. России можно развивать туризм, в том числе лечебный, так как там хорошая медицина дополняет естественные условия для оздоровления. У Кубы хорошая торговая инфраструктура, которую можно использовать для морских перевозок в другие страны Латинской Америки. Куба десятки лет противостоит диктату США, а вместе с Россией делать это будет проще. И американские санкции этому никак не смогут помешать», — заявил Новиков. Статья по теме Путин вывел противостояние с США на новый уровень Россия поддерживает Кубу в преодолении торговой блокады, а Куба Россию — в ее противостоянии с коллективным Западом, добавил эксперт по российско-кубинским отношениям Николай Калашников. Но пока эта совместная борьба будет продолжаться с помощью экономических мер — ожидать, что Москва будет углублять еще и военное сотрудничество с Гаваной, не стоит, убежден он. Калашников считает, что РФ ограничится поставками снаряжения и запчастей для военной техники еще советского производства. Похожего мнения придерживается и политолог Владимир Сударев — по его словам, Россия может делать это с осторожностью, «чтобы не провоцировать США на новые агрессивные действия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия усиливает партнерство с Кубой — это подорвет влияние США на Латинскую Америку. Так эксперты оценивают итоги встречи президента РФ Владимира Путина со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 22 ноября. В результате обеим странам будет проще заниматься двусторонней торговлей, а за ней последует и расширение военно-технического сотрудничества, уверены аналитики. Перед встречей в Кремле президенты Путин и Бермудес вместе открыли памятник бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Дружбу двух стран Путин назвал общим достоянием. «Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы равенства и справедливости», — сказал он. Уже во время официальной встречи Путин признался, что памятник ему понравился. «Это хорошая память о нем (Кастро, — ред.), настоящее произведение искусства. Весь в движении, идущий вперед, образ бойца создан», — похвалил президент РФ работу авторов — скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. По словам Путина, отношения между странами «уверенно развиваются», причем даже в непростых условиях. «Собственно, простыми они никогда и не были. Советский Союз и Россия всегда поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет. Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. И мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», — подчеркнул Путин. Он добавил, что это — «результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро». «Основываясь на этом прочном фундаменте дружбы, мы, конечно, должны, имея в виду современные условия, двигаться дальше, укреплять наше сотрудничество», — заявил президент РФ. Кубинский лидер отметил, что как Россия, так и Куба подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага — «империю янки, которая манипулирует большим числом человечества». В подходах и точках зрения по глобальным вопросам позиции Москвы и Гаваны совпадают, и Россия «всегда может полагаться на Кубу», добавил он. В том числе в отношении военной спецоперации. «Этот конфликт имеет свои истоки в манипуляциях США. Вы предупреждали давно, что приближение НАТО к границам России неприемлемо. Из политической поддержки, которую Россия и Куба оказывают друг другу в ООН и на других международных площадках, вытекает дальнейшее развитие их экономических связей, их наращивание, считает главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев. Согласно открытым данным, по товарообороту Россию с Кубой опережает не только Китай, но и ЕС, Канада и страны Южной и Латинской Америки. «По сравнению с тем уровнем сотрудничества, который был во времена СССР, российско-кубинское взаимодействие нельзя назвать блестящим, есть над чем поработать, прежде всего — за счет расширения торговли. В противном случае вместо нас это с удовольствием сделают конкуренты, например, Китай», — считает политолог. У российско-кубинских экономических отношений есть целый ряд перспективных направлений, развитие которых способно подорвать торговую блокаду США против Кубы, пояснил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «На Кубе потрясающая природа, уникальные ресурсы, которые можно добывать, вкладывая российские инвестиции. России можно развивать туризм, в том числе лечебный, так как там хорошая медицина дополняет естественные условия для оздоровления. У Кубы хорошая торговая инфраструктура, которую можно использовать для морских перевозок в другие страны Латинской Америки. Россия поддерживает Кубу в преодолении торговой блокады, а Куба Россию — в ее противостоянии с коллективным Западом, добавил эксперт по российско-кубинским отношениям Николай Калашников. Но пока эта совместная борьба будет продолжаться с помощью экономических мер — ожидать, что Москва будет углублять еще и военное сотрудничество с Гаваной, не стоит, убежден он. Калашников считает, что РФ ограничится поставками снаряжения и запчастей для военной техники еще советского производства. Похожего мнения придерживается и политолог Владимир Сударев — по его словам, Россия может делать это с осторожностью, «чтобы не провоцировать США на новые агрессивные действия».