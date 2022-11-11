Путин вывел противостояние с США на новый уровень

Поводом стал риск войны на Тайване

11 ноября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Противостояние России и США выходит на уровень микротехнологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Противостояние России с США выходит на новый уровень. Оно будет вестись не на поле боя, а в сфере микроэлектроники, от развития которой зависит будущее не только военного, но и гражданского сектора страны. Так эксперты трактуют URA.RU встречу президента РФ Владимира Путина с новым главой РАН Геннадием Красниковым 11 ноября. Растущее напряжение вокруг Тайваня заставляет российские власти стимулировать сферу научных разработок микроэлектроники и внедрения их в производство, пояснили политологи. Это была первая встреча президента с главой РАН Красниковым, который избран на пост 20 сентября, с чем Путин его и поздравил. «Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством Академия играла все более и более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, по всем направлениям — и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам», — отметил Путин. Новому президенту РАН Геннадию Красникову предстоит усилить развитие микроэлектроники в России Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Он намекнул и на роль самого Красникова как ученого в этом развитии. «Вы ведущий специалист по важнейшему для нас направлению микроэлектроники. Надеюсь, что и ваша новая позиция позволит вам развивать то направление, которому вы посвятили многие годы своей жизни, добились выдающихся результатов», — заметил президент. На просьбу Путина представить видение приоритетов развития РАН Красников обозначил основную цель — «включение РАН в государственную систему принятия решений». В частности, считает глава Академии наук, перед принятием тех или иных решений правительство могло бы заказывать РАН их независимую экспертизу. По словам Красникова, РАН может инициировать масштабные проекты. «В свое время были у нас очень важные проекты в стране — атомные, космические, которые были драйвером и вытаскивали очень многие сопутствующие отрасли. Президиум РАН может инициировать такие проекты, которые носят опережающий характер в конкретных областях науки», — пояснил глава РАН. У российских ученых появился шанс внедрять свои разработки в реальное производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И еще одна позиция — внедрение научных разработок в производство, чего часто не происходит, так как это довольно длительный процесс, отметил Красников. Например, если с момента открытия биполярных транзисторов до их массового производства прошло всего 5-6 лет, то технологии, связанные с гравитацией, появились лишь спустя более 50 лет, пояснил глава РАН. И это приходится учитывать. «Исследователи, которые ведут свои разработки, знают ее прикладной потенциал», — пояснил ученый. С применением научных разработок на практике проблемы были еще в советские годы, заметил URA.RU исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Сталкивались с ними и на Западе. Однако там к концу 1980-х годов удалось связать бизнес, инновации, фундаментальные исследования и университеты. «У нас этого нет, поэтому мы имеем технологическое отставание перед глобальным Западом. Тем более, сейчас, когда мы находимся в условиях глобальной конкуренции и не можем импортировать американские технологии. РАН должна найти способ, который позволит превращать [отечественные] фундаментальные исследования в какую-либо продукцию», — объясняет эксперт позицию президента в отношении РАН и ее нового руководителя. От уровня отрасли микроэлектроники зависит развитие военной и гражданской промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам политолога, лоббирование именно кандидатуры Красникова на пост главы РАН (за это место он боролся с экс-президентом Академии Александром Сергеевым) мотивировано в том числе тем, что он — ученый-практик. Если Красникову удастся наладить прямую связь между наукой и внедрением разработок в реальное производство, это позволит решить вопрос технологической обеспеченности и в гражданском, и в военном секторе, подтверждает политолог Борис Межуев. «Должен быть прикладной выхлоп. Тем более в условиях проведения спецоперации. И при Петре Великом, и в советские годы научные проекты строились вокруг военного дела. Без этого наука не развивается. То же самое было в США: рывок в сфере интернета произошел из-за военной ориентированности науки. В России дело даже не в спецоперации — она рано или поздно закончится. У нас четко обозначился противник, и противостояние с ним будет длиться долго», — отметил эксперт. Дефицит чипов в мире может спровоцировать конфликт между Китаем и Тайванем, считают политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Опрошенные URA.RU эксперты прогнозируют, что Россия столкнется с серьезными трудностями, если не будет интенсивно развиваться сфера микроэлектроники, на чем и сделал акцент президент Путин, говоря о специализации Красникова. И делать это придется практически с нуля, отметил политолог Вячеслав Данилов. Проблемы с поставками чипов уже в ближайшем будущем «могут обостриться даже больше, чем энергетический и продовольственный кризисы», убежден руководитель Института политической культуры, специалист по комплексным международным проблемам Виталий Волчков. Статья по теме Путин запускает новые секретные технологии в России «Связано это с ситуацией вокруг Тайваня. Если Китай и Тайвань завязнут в конфронтации, поставка микрочипов в мире будет нарушена. Появится возможность осваивать какие-то сектора в производстве микроэлектроники. Тайваньские компании лихорадочными темпами переносят свои производства в США, чтобы развязать политикам руки в решении тайваньского вопроса. Думаю, что подоплека акцента, который сделал президент, такова: задача перед Красниковым не столько научная, сколько производственная. Многое открыто, создано. Речь идет о внедрении, которое без авторского контроля чревато ошибками», — заключил Волчков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Противостояние России с США выходит на новый уровень. Оно будет вестись не на поле боя, а в сфере микроэлектроники, от развития которой зависит будущее не только военного, но и гражданского сектора страны. Так эксперты трактуют URA.RU встречу президента РФ Владимира Путина с новым главой РАН Геннадием Красниковым 11 ноября. Растущее напряжение вокруг Тайваня заставляет российские власти стимулировать сферу научных разработок микроэлектроники и внедрения их в производство, пояснили политологи. Это была первая встреча президента с главой РАН Красниковым, который избран на пост 20 сентября, с чем Путин его и поздравил. «Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством Академия играла все более и более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, по всем направлениям — и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам», — отметил Путин. Он намекнул и на роль самого Красникова как ученого в этом развитии. «Вы ведущий специалист по важнейшему для нас направлению микроэлектроники. Надеюсь, что и ваша новая позиция позволит вам развивать то направление, которому вы посвятили многие годы своей жизни, добились выдающихся результатов», — заметил президент. На просьбу Путина представить видение приоритетов развития РАН Красников обозначил основную цель — «включение РАН в государственную систему принятия решений». В частности, считает глава Академии наук, перед принятием тех или иных решений правительство могло бы заказывать РАН их независимую экспертизу. По словам Красникова, РАН может инициировать масштабные проекты. «В свое время были у нас очень важные проекты в стране — атомные, космические, которые были драйвером и вытаскивали очень многие сопутствующие отрасли. Президиум РАН может инициировать такие проекты, которые носят опережающий характер в конкретных областях науки», — пояснил глава РАН. И еще одна позиция — внедрение научных разработок в производство, чего часто не происходит, так как это довольно длительный процесс, отметил Красников. Например, если с момента открытия биполярных транзисторов до их массового производства прошло всего 5-6 лет, то технологии, связанные с гравитацией, появились лишь спустя более 50 лет, пояснил глава РАН. И это приходится учитывать. «Исследователи, которые ведут свои разработки, знают ее прикладной потенциал», — пояснил ученый. С применением научных разработок на практике проблемы были еще в советские годы, заметил URA.RU исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Сталкивались с ними и на Западе. Однако там к концу 1980-х годов удалось связать бизнес, инновации, фундаментальные исследования и университеты. «У нас этого нет, поэтому мы имеем технологическое отставание перед глобальным Западом. Тем более, сейчас, когда мы находимся в условиях глобальной конкуренции и не можем импортировать американские технологии. По словам политолога, лоббирование именно кандидатуры Красникова на пост главы РАН (за это место он боролся с экс-президентом Академии Александром Сергеевым) мотивировано в том числе тем, что он — ученый-практик. Если Красникову удастся наладить прямую связь между наукой и внедрением разработок в реальное производство, это позволит решить вопрос технологической обеспеченности и в гражданском, и в военном секторе, подтверждает политолог Борис Межуев. «Должен быть прикладной выхлоп. Тем более в условиях проведения спецоперации. И при Петре Великом, и в советские годы научные проекты строились вокруг военного дела. Опрошенные URA.RU эксперты прогнозируют, что Россия столкнется с серьезными трудностями, если не будет интенсивно развиваться сфера микроэлектроники, на чем и сделал акцент президент Путин, говоря о специализации Красникова. И делать это придется практически с нуля, отметил политолог Вячеслав Данилов. Проблемы с поставками чипов уже в ближайшем будущем «могут обостриться даже больше, чем энергетический и продовольственный кризисы», убежден руководитель Института политической культуры, специалист по комплексным международным проблемам Виталий Волчков. «Связано это с ситуацией вокруг Тайваня. Если Китай и Тайвань завязнут в конфронтации, поставка микрочипов в мире будет нарушена. Появится возможность осваивать какие-то сектора в производстве микроэлектроники. Тайваньские компании лихорадочными темпами переносят свои производства в США, чтобы развязать политикам руки в решении тайваньского вопроса. Думаю, что подоплека акцента, который сделал президент, такова: задача перед Красниковым не столько научная, сколько производственная. Многое открыто, создано. Речь идет о внедрении, которое без авторского контроля чревато ошибками», — заключил Волчков.