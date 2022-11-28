Власти нашли способ снизить цены на продукты

Поручение Мишустина позволит России избежать продовольственного кризиса

28 ноября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Сдержать цены на сельхозпродукцию в России поможет введение в оборот заброшенных земель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти сдержат цены на продукты с помощью увеличения объемов производства в сельском хозяйстве. Так объяснили эксперты URA.RU поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина об ускорении возвращения заброшенных земель в оборот, которое он дал 28 ноября на оперативном совещании со своими заместителями. По словам аналитиков, повышение объемов сельхозпродукции запустит рыночные механизмы регулирования цен. Тема повышения плодородности и урожайности сельскохозяйственных земель Мишустин стала акцентной на совещании с вице-премьерами. «Это [агропромышленный комплекс] один из самых успешных секторов нашей экономики, где практически ежегодно видим новые рекорды, такие как значительный урожай зерновых этой осенью. Ведется работа в семеноводстве, селекции, генетике, повышается уровень технологической оснащенности. Все больше отечественных продуктов появляется на внутреннем рынке и за рубежом», — сказал глава правительства РФ. Чтобы сохранить лидирующие позиции на мировом рынке, России надо использовать все имеющиеся ресурсы, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия обеспечивает свои потребности и находится в числе лидеров среди производителей продовольствия в мире, напомнил Мишустин. «Чтобы сохранять позиции, важно использовать все имеющиеся ресурсы, и в первую очередь — земли сельскохозяйственного назначения. Именно поэтому правительство поддержало запуск специальной госпрограммы», — уверен премьер. По словам главы правительства РФ, в документе предусмотрено вовлечение в оборот максимальной площади сельхозугодий в ближайшие восемь лет, мелиорация земель, борьба с деградацией почв, обновление гидротехнических сооружений и другие работы. В этом году на них направлено свыше 25 млрд рублей. Мишустин пообещал господдержку в 2023 году, добавив, что в бюджете заложено более 38 млн рублей. Введение в оборот заброшенных сельхозугодий закроет потребности россиян в продукции растениеводства, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Документ в минувший четверг принят в Госдуме. Мы рассчитываем, что представители регионов поддержат наши инициативы и в Совете Федерации», — выразил надежду Мишустин. В сентябре правительство РФ уточнило порядок признания муниципальной собственности на невостребованные участки. Правительство также предложило упростить регистрацию сельскохозяйственных некоммерческих организаций (НКО) в реестре саморегулируемых организаций (СРО). Законопроекты позволили ускорить возвращение в оборот земель, пригодных для сельского хозяйства. В регионах используется значительно меньше сельхозплощадей, чем в 90-е годы, напомнил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Введение земель в сельскохозяйственный оборот, налаживание мелиорации повысит их плодородность и урожайность, объясняет профессор, академик РАН, действительный член Российской академии сельскохозяйственных наук, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Китай и Индия каждый год вводят по 2 млн га земель в оборот. Нам надо возвращать хотя бы 1 млн га в год, но на это нужно деньги. Средства нужны и на реконструкцию водохранилищ, водоканалов. В этом году в Поволжье мы получили дополнительно 20 млн тонн зернобобовых. Погода помогла в плане закрытия дефицита влаги. Получается, если наладить систему орошения этих земель, то мы сможем получать такой плюс ежегодно», — привел пример депутат. Рост сельхозплощадей позволит увеличить производство говядины, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU После увеличения площади сельскохозяйственных земель можно повысить объемы производства в растениеводстве или животноводстве, подтверждает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «У нас есть фактор сельхозпроизводства — земля, которой в мире не хватает. Она находится в средней полосе и может быть продуктивной, но по различным причинам выведена из оборота. Власти взялись за ее возвращение в оборот, потому что понимают, ее простаивание — расточительно. Рост сельхозплощадей позволит расширить производство той же говядины, кисломолочных продуктов. Россия сможет обеспечивать себя этими продуктами в достаточном количестве. А по законам рыночной экономики, если предложение возрастет, это повлияет на спрос, и цены будут снижаться», — уточнил экс-замминистра. Статья по теме Правительство РФ открыло новый ресурс для экономики Снижение стоимости продуктов — важная социальная задача, которую власти решают с помощью изменения подхода к использованию земли, поддерживает эту точку зрения директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Вопрос снижения цен на продовольствие стоит у правительства на первом месте. Наблюдается рост стоимости продуктов не только у нас, но и во всем мире. Нужно принимать оперативные меры. И первая — увеличить урожайность и объем продукции, ведь чем выше предложение на рынке, тем ниже цена. Вопрос стоит на контроле у премьер-министра РФ — это стимул для аграриев. Они понимают, что не брошены, будут определенные дотации», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти сдержат цены на продукты с помощью увеличения объемов производства в сельском хозяйстве. Так объяснили эксперты URA.RU поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина об ускорении возвращения заброшенных земель в оборот, которое он дал 28 ноября на оперативном совещании со своими заместителями. По словам аналитиков, повышение объемов сельхозпродукции запустит рыночные механизмы регулирования цен. Тема повышения плодородности и урожайности сельскохозяйственных земель Мишустин стала акцентной на совещании с вице-премьерами. «Это [агропромышленный комплекс] один из самых успешных секторов нашей экономики, где практически ежегодно видим новые рекорды, такие как значительный урожай зерновых этой осенью. Ведется работа в семеноводстве, селекции, генетике, повышается уровень технологической оснащенности. Все больше отечественных продуктов появляется на внутреннем рынке и за рубежом», — сказал глава правительства РФ. Россия обеспечивает свои потребности и находится в числе лидеров среди производителей продовольствия в мире, напомнил Мишустин. «Чтобы сохранять позиции, важно использовать все имеющиеся ресурсы, и в первую очередь — земли сельскохозяйственного назначения. Именно поэтому правительство поддержало запуск специальной госпрограммы», — уверен премьер. По словам главы правительства РФ, в документе предусмотрено вовлечение в оборот максимальной площади сельхозугодий в ближайшие восемь лет, мелиорация земель, борьба с деградацией почв, обновление гидротехнических сооружений и другие работы. В этом году на них направлено свыше 25 млрд рублей. Мишустин пообещал господдержку в 2023 году, добавив, что в бюджете заложено более 38 млн рублей. «Документ в минувший четверг принят в Госдуме. Мы рассчитываем, что представители регионов поддержат наши инициативы и в Совете Федерации», — выразил надежду Мишустин. В сентябре правительство РФ уточнило порядок признания муниципальной собственности на невостребованные участки. Правительство также предложило упростить регистрацию сельскохозяйственных некоммерческих организаций (НКО) в реестре саморегулируемых организаций (СРО). Законопроекты позволили ускорить возвращение в оборот земель, пригодных для сельского хозяйства. Введение земель в сельскохозяйственный оборот, налаживание мелиорации повысит их плодородность и урожайность, объясняет профессор, академик РАН, действительный член Российской академии сельскохозяйственных наук, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Китай и Индия каждый год вводят по 2 млн га земель в оборот. Нам надо возвращать хотя бы 1 млн га в год, но на это нужно деньги. Средства нужны и на реконструкцию водохранилищ, водоканалов. В этом году в Поволжье мы получили дополнительно 20 млн тонн зернобобовых. Погода помогла в плане закрытия дефицита влаги. Получается, если наладить систему орошения этих земель, то мы сможем получать такой плюс ежегодно», — привел пример депутат. После увеличения площади сельскохозяйственных земель можно повысить объемы производства в растениеводстве или животноводстве, подтверждает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «У нас есть фактор сельхозпроизводства — земля, которой в мире не хватает. Она находится в средней полосе и может быть продуктивной, но по различным причинам выведена из оборота. Власти взялись за ее возвращение в оборот, потому что понимают, ее простаивание — расточительно. Снижение стоимости продуктов — важная социальная задача, которую власти решают с помощью изменения подхода к использованию земли, поддерживает эту точку зрения директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Вопрос снижения цен на продовольствие стоит у правительства на первом месте. Наблюдается рост стоимости продуктов не только у нас, но и во всем мире. Нужно принимать оперативные меры. И первая — увеличить урожайность и объем продукции, ведь чем выше предложение на рынке, тем ниже цена. Вопрос стоит на контроле у премьер-министра РФ — это стимул для аграриев. Они понимают, что не брошены, будут определенные дотации», — резюмировал эксперт.