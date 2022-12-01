Путин вводит новый вид помощи участникам спецоперации

Президент учел ошибки Афганистана и Чечни

01 декабря 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Власти вводят новый вид помощи для участников спецоперации и их семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин учел ошибки афганской войны, когда вернувшиеся солдаты остались ненужными государству. Их адаптацией к мирной жизни никто не занимался. Поэтому сегодня участникам спецоперации в Донбассе должна оказываться квалифицированная психологическая помощь, и власть готова ее предоставить. Так эксперты объясняют слова президента на встрече с молодыми учеными в Сочи 1 декабря. По их мнению, Путин показал, что ни военные, ни их семьи не будут брошены в сложной жизненной ситуации. Первый день зимы президент встретил в Сочи, где проходит II конгресс молодых ученых. Перед тем как начать разговор, Путин заглянул в недавно открывшийся лабораторный комплекс «Сириус». Современное оборудование позволяет проводить там исследования любой сложности, вплоть до применения генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. В дальнейших планах — открытие второй очереди лаборатории и производственной площадки. Таким образом, пояснил Путин, будет создан замкнутый цикл — от школы для детей до производства. С молодыми учеными президент Путин встречается уже во второй раз Фото: kremlin.ru Развивать свои проекты, в том числе здесь, смогут и те, кто общался сегодня с президентом в рамках конгресса молодых ученых. Эти идеи нужны для перехода на новый уровень технологического развития страны, сказал Путин. Он уверен, что это возможно «здесь и сейчас», так как у российской науки есть «фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями», еще советскими учеными. «Эти основы были такими мощными, что развалить все не удалось», — подчеркнул президент и добавил: «Это по щелчку не делается. На это должно быть настроено все общество, все институты госвласти». По словам Путина, «молодые люди всегда устремлены в будущее». «Это означает, что, когда такие люди, как вы, собираются вместе, это дает государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы, сориентироваться в целеполагании развития науки», — сказал он. Особое внимание Путин пообещал уделять четырем новым российским территориям, чтобы их университеты быстрее интегрировались в общую научную и образовательную среду. «Ясно, что людям нужно врасти в российскую действительность. И России нужно, прежде всего, там закрепиться основательно, но это закрепление означает не только решение вопросов военно-политического характера — это означает работу на этих территориях и с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущество от вхождения в Россию. При всех сложностях, при всем трагизме происходящих событий, [включение новых территорий] явно позитивное событие», — подчеркнул президент. После возвращения из зоны боевых действий военным нужна серьезная психологическая поддержка, пояснили URA.RU эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Этим людям, а также семьям военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в Донбассе, и в первую очередь самим военным нужна психологическая поддержка. Тему посттравматического синдрома поднял на встрече замдекана факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Ковалев. «Под видом психологической помощи всякие шаманы и экстрасенсы стали продвигать свои услуги. Сейчас важно, чтобы с участниками боевых действий, с их детьми и женами, беженцами работали квалифицированные психологи. Я предлагаю привлекать их к работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами», — отметил Ковалев. Президент поддержал эту идею и обещал поручить правительству проработать вопрос, так как помощь такого рода «востребована». «И, судя по опросам, это нужно распространять шире — на всю страну. Это не связано только со спецоперацией. По данным ВЦИОМ, 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, среди молодых людей — 35%. Нужно признать, что эти службы у нас пока не развиваются нужным образом. Происходит это из-за того, что государство на всех уровнях должного внимания этой проблеме пока не уделяет. Напрасно», — заявил Путин. Психологическая помощь, по словам экспертов, нужна и мирным людям, пережившим бомбежки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Эксперты подтверждают, что в России проблема психологической помощи, и тем более помощи людям с посттравматическим синдромом серьезная. По мнению социального психолога Алексея Рощина, затрудняет развитие этого направления в России то, что многие посттравматический синдром отрицают как проблему в принципе. А квалифицированных специалистов в этой сфере не так много. «Люди, умеющие работать с участниками боевых действий, — штучный товар. До недавнего времени это считалось особо и не нужным. Государство может создать пункты психологической помощи, пункты реабилитации. Помощь нужна ведь и людям, которые пережили бомбежки. Если власти этого не будут делать, может произойти всплеск насилия, как это было после войны в Афганистане в начале 1990-х годов», — пояснил эксперт. Большинство россиян предпочитают не обращаться к психологу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Похожей позиции придерживается руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Он пояснил, что посттравматический синдром проявлялся после войны во Вьетнаме, в Афганистане, когда солдаты возвращались домой и становились наркоманами, алкоголиками. Ведь для россиян обратиться к психологу, а тем более к психиатру — это «случай, выходящий из всех рамок», говорит эксперт. «Мы лучше возьмем бутылку, сядем на кухне и будем снимать стресс или пойдем к шарлатанам. Квалифицированная помощь необходима не только для того, чтобы снять посттравматический синдром. Это может быть не связано с войной, это может быть и развод, и проблемы на работе. Конечно, многим сложно переживать сегодняшние внешнеполитические события, боевые действия», — пояснил Иванов. Статья по теме Путин определил стратегию санкционной войны с США Решение Путина должно подтолкнуть к созданию в России целой системы по посттравматической реабилитации и подготовку узких специалистов, считают эксперты. «Функция власти — решать эту проблему, если у людей есть посттравматический синдром, тем более связанный с сегодняшними обстоятельствами. Люди по-разному относятся к участию в боевых действиях, и это показала история Великой Отечественной, афганской, чеченской войн. Им надо помогать справляться с этим», — резюмировал Черняховский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин учел ошибки афганской войны, когда вернувшиеся солдаты остались ненужными государству. Их адаптацией к мирной жизни никто не занимался. Поэтому сегодня участникам спецоперации в Донбассе должна оказываться квалифицированная психологическая помощь, и власть готова ее предоставить. Так эксперты объясняют слова президента на встрече с молодыми учеными в Сочи 1 декабря. По их мнению, Путин показал, что ни военные, ни их семьи не будут брошены в сложной жизненной ситуации. Первый день зимы президент встретил в Сочи, где проходит II конгресс молодых ученых. Перед тем как начать разговор, Путин заглянул в недавно открывшийся лабораторный комплекс «Сириус». Современное оборудование позволяет проводить там исследования любой сложности, вплоть до применения генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. В дальнейших планах — открытие второй очереди лаборатории и производственной площадки. Таким образом, пояснил Путин, будет создан замкнутый цикл — от школы для детей до производства. Развивать свои проекты, в том числе здесь, смогут и те, кто общался сегодня с президентом в рамках конгресса молодых ученых. Эти идеи нужны для перехода на новый уровень технологического развития страны, сказал Путин. Он уверен, что это возможно «здесь и сейчас», так как у российской науки есть «фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями», еще советскими учеными. «Эти основы были такими мощными, что развалить все не удалось», — подчеркнул президент и добавил: «Это по щелчку не делается. На это должно быть настроено все общество, все институты госвласти». По словам Путина, «молодые люди всегда устремлены в будущее». «Это означает, что, когда такие люди, как вы, собираются вместе, это дает государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы, сориентироваться в целеполагании развития науки», — сказал он. Особое внимание Путин пообещал уделять четырем новым российским территориям, чтобы их университеты быстрее интегрировались в общую научную и образовательную среду. «Ясно, что людям нужно врасти в российскую действительность. Этим людям, а также семьям военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в Донбассе, и в первую очередь самим военным нужна психологическая поддержка. Тему посттравматического синдрома поднял на встрече замдекана факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Ковалев. «Под видом психологической помощи всякие шаманы и экстрасенсы стали продвигать свои услуги. Сейчас важно, чтобы с участниками боевых действий, с их детьми и женами, беженцами работали квалифицированные психологи. Я предлагаю привлекать их к работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами», — отметил Ковалев. Президент поддержал эту идею и обещал поручить правительству проработать вопрос, так как помощь такого рода «востребована». «И, судя по опросам, это нужно распространять шире — на всю страну. Это не связано только со спецоперацией. По данным ВЦИОМ, 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, среди молодых людей — 35%. Нужно признать, что эти службы у нас пока не развиваются нужным образом. Происходит это из-за того, что государство на всех уровнях должного внимания этой проблеме пока не уделяет. Напрасно», — заявил Путин. Эксперты подтверждают, что в России проблема психологической помощи, и тем более помощи людям с посттравматическим синдромом серьезная. По мнению социального психолога Алексея Рощина, затрудняет развитие этого направления в России то, что многие посттравматический синдром отрицают как проблему в принципе. А квалифицированных специалистов в этой сфере не так много. Похожей позиции придерживается руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Он пояснил, что посттравматический синдром проявлялся после войны во Вьетнаме, в Афганистане, когда солдаты возвращались домой и становились наркоманами, алкоголиками. Ведь для россиян обратиться к психологу, а тем более к психиатру — это «случай, выходящий из всех рамок», говорит эксперт. «Мы лучше возьмем бутылку, сядем на кухне и будем снимать стресс или пойдем к шарлатанам. Квалифицированная помощь необходима не только для того, чтобы снять посттравматический синдром. Это может быть не связано с войной, это может быть и развод, и проблемы на работе. Конечно, многим сложно переживать сегодняшние внешнеполитические события, боевые действия», — пояснил Иванов. Решение Путина должно подтолкнуть к созданию в России целой системы по посттравматической реабилитации и подготовку узких специалистов, считают эксперты. «Функция власти — решать эту проблему, если у людей есть посттравматический синдром, тем более связанный с сегодняшними обстоятельствами. Люди по-разному относятся к участию в боевых действиях, и это показала история Великой Отечественной, афганской, чеченской войн. Им надо помогать справляться с этим», — резюмировал Черняховский.