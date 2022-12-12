Путин подвел итоги изменения Конституции РФ в 2020 году

Он показал, как обычным людям добиться справедливости

12 декабря 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил важные итоги изменения Конституции России в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оценил реформу судебной системы, начавшуюся с принятием поправок в Конституцию в 2020 году. Одним из ее результатов стало то, что российское право приобретает черты прецедентного, а это только на пользу людям, трактуют разговор Путина с главой Конституционного Суда РФ Валерием Зорькиным 12 декабря. По словам политологов, совершенствование правовой системы для президента важно, так как это — удовлетворение запроса общества на справедливость внутри своей страны. Традиционно встречи президента Путин с главой КС Зорькиным приурочены ко Дню Конституции России, который отмечается 12 декабря. Но, как отметил Путин, даже в этот день судьи продолжают работать, «анализируют поступившие дела и обращения». «11,5 тысячи обращений в этом году поступило», — заметил он. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заверил президента, что россияне имеют все возможности для защиты своих конституционных прав Фото: kremlin.ru Зорькин подтвердил, что ежегодное количество обращений доходит в среднем до 12-13 тысяч. И эта цифра не снижается, несмотря на опасения и прогнозы, которые высказывались после принятия поправок в Конституцию и Федеральный конституционный закон. «Сделали так, что в Конституционный Суд можно обратиться только тогда, когда гражданин прошел все инстанции, включая Верховный Суд. Раньше можно было без Верховного Суда. Количество жалоб не уменьшилось, несмотря на то, что все говорили, что доступ затруднен», — отметил Зорькин. Путин тоже обратил на это внимание и заметил, что судьями КС рассмотрено более 50 конкретных дел. «Это постановления, — уточнил Зорькин. — Это серьезные решения, когда практически определяется судьба закона: мы или изымаем его из действующей правовой системы, то есть признаем неконституционным это положение, или даем такое толкование, которое делает невозможным применение его в прежнем смысле». Традиционно глава КС Валерий Зорькин подарил президенту Владимиру Путину сборник новых постановлений Конституционного суда Фото: kremlin.ru Эти решения Конституционного суда, подчеркнул президент Путин, приобретают прецедентный характер и «имеют значение для большого круга лиц». По словам главы КС Зорькина, это вопросы, связанные с социальной защитой, защитой прав при назначении уголовных или административных наказаний, при применении законодательства по банкротству. «Не сидим без дела, хотя не хочу сказать, что мы не можем разогнуть спину. Конечно же, мы понимаем, что, может быть, на низовых инстанциях судьям не легче. Я знаю, например, там столы завалены бумагами», — отметил Зорькин. Путин ответил на это, что у судей Конституционного Суда все-таки другая специфика работы. И попросил Зорькина передать им «большой привет и слова благодарности». Конституционный Суд рассматривает принципиальные споры, ситуации, когда по похожим делам разными судами выносятся разные решения, противоречащие друг другу, поясняет URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Это, по словам политолога, «дела уникальные, высшего качества», которые действительно касаются многих людей, поэтому президент обращает на них особое внимание. «Речь идет о принципиальных вопросах на соответствие тех или иных норм действующего законодательства нормам Конституции или Конституционным законам. Это истории, которые обычный суд решить не может. Здесь Конституционный Суд играет уже роль не арбитра, который говорит, что надо делать так-то, а выступает в роли разъясняющей стороны и указывает на то, что те или иные проблемы, двусмысленности законодательства нужно устранить», — пояснил Кирьян. По словам гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, официально в России действует непрецедентное право, поэтому, казалось бы, по одинаковым делам в разных регионах страны суды могут выносить и выносят разные вердикты. «Решения Конституционного Суда меняют сами законы — либо сохраняют их, либо изменяют. Поэтому, конечно, это сказывается не на деле одного человека, не на конкретном судебном разбирательстве, а вообще на очень широком круге людей», — считает Шпунт. Статья по теме Путин предостерег власти от ошибки на фоне борьбы РФ с Западом Президент Путин на встрече с Зорькиным дал понять, что необходимо совершенствовать конституционное законодательство, правовую систему, полагает председатель экспертного совета Института политического анализа и стратегий, политолог Дмитрий Нечаев. Это нужно для того, чтобы «человек мог добиться справедливости» и чтобы «он верил в эту судебную систему и мог добиваться справедливости именно в своей стране». «Проблема в том, что нередко происходит ущемление прав обычных людей в социальной сфере. И суды не всегда решают эти вопросы в пользу обычных людей. Зачастую они становятся на сторону сильного, а в проигрыше остается маленький человек. Эту ситуацию Путин пытается исправить», — резюмировал Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин оценил реформу судебной системы, начавшуюся с принятием поправок в Конституцию в 2020 году. Одним из ее результатов стало то, что российское право приобретает черты прецедентного, а это только на пользу людям, трактуют разговор Путина с главой Конституционного Суда РФ Валерием Зорькиным 12 декабря. По словам политологов, совершенствование правовой системы для президента важно, так как это — удовлетворение запроса общества на справедливость внутри своей страны. Традиционно встречи президента Путин с главой КС Зорькиным приурочены ко Дню Конституции России, который отмечается 12 декабря. Но, как отметил Путин, даже в этот день судьи продолжают работать, «анализируют поступившие дела и обращения». «11,5 тысячи обращений в этом году поступило», — заметил он. Зорькин подтвердил, что ежегодное количество обращений доходит в среднем до 12-13 тысяч. И эта цифра не снижается, несмотря на опасения и прогнозы, которые высказывались после принятия поправок в Конституцию и Федеральный конституционный закон. «Сделали так, что в Конституционный Суд можно обратиться только тогда, когда гражданин прошел все инстанции, включая Верховный Суд. Раньше можно было без Верховного Суда. Количество жалоб не уменьшилось, несмотря на то, что все говорили, что доступ затруднен», — отметил Зорькин. Путин тоже обратил на это внимание и заметил, что судьями КС рассмотрено более 50 конкретных дел. «Это постановления, — уточнил Зорькин. — Это серьезные решения, когда практически определяется судьба закона: мы или изымаем его из действующей правовой системы, то есть признаем неконституционным это положение, или даем такое толкование, которое делает невозможным применение его в прежнем смысле». Эти решения Конституционного суда, подчеркнул президент Путин, приобретают прецедентный характер и «имеют значение для большого круга лиц». По словам главы КС Зорькина, это вопросы, связанные с социальной защитой, защитой прав при назначении уголовных или административных наказаний, при применении законодательства по банкротству. «Не сидим без дела, хотя не хочу сказать, что мы не можем разогнуть спину. Конечно же, мы понимаем, что, может быть, на низовых инстанциях судьям не легче. Я знаю, например, там столы завалены бумагами», — отметил Зорькин. Путин ответил на это, что у судей Конституционного Суда все-таки другая специфика работы. И попросил Зорькина передать им «большой привет и слова благодарности». Конституционный Суд рассматривает принципиальные споры, ситуации, когда по похожим делам разными судами выносятся разные решения, противоречащие друг другу, поясняет URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Это, по словам политолога, «дела уникальные, высшего качества», которые действительно касаются многих людей, поэтому президент обращает на них особое внимание. «Речь идет о принципиальных вопросах на соответствие тех или иных норм действующего законодательства нормам Конституции или Конституционным законам. По словам гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, официально в России действует непрецедентное право, поэтому, казалось бы, по одинаковым делам в разных регионах страны суды могут выносить и выносят разные вердикты. «Решения Конституционного Суда меняют сами законы — либо сохраняют их, либо изменяют. Поэтому, конечно, это сказывается не на деле одного человека, не на конкретном судебном разбирательстве, а вообще на очень широком круге людей», — считает Шпунт. Президент Путин на встрече с Зорькиным дал понять, что необходимо совершенствовать конституционное законодательство, правовую систему, полагает председатель экспертного совета Института политического анализа и стратегий, политолог Дмитрий Нечаев. Это нужно для того, чтобы «человек мог добиться справедливости» и чтобы «он верил в эту судебную систему и мог добиваться справедливости именно в своей стране». «Проблема в том, что нередко происходит ущемление прав обычных людей в социальной сфере. И суды не всегда решают эти вопросы в пользу обычных людей. Зачастую они становятся на сторону сильного, а в проигрыше остается маленький человек. Эту ситуацию Путин пытается исправить», — резюмировал Нечаев.