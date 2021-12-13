Путин показал причину сокращения протестов в России

Из-за этого жители стали реже обращаться в ЕСПЧ

13 декабря 2021 в 19:37 Размер текста - 17 +

Повышение правовой грамотности россиян снижает протестную активность в обществе, и для президента РФ Владимира Путина это один из факторов стабильности, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским властям удалось повысить правовую грамотность россиян, они теперь чаще обращаются в российские суды и реже — в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). А это — один из факторов снижения протестной активности в обществе, объяснили эксперты URA.RU, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным 13 декабря. Кроме того, это говорит о повышении доверия к власти в целом, добавляют политологи. Встреча президента с главой КС РФ была посвящена Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря. В ее начале Путин поздравил всех судей КС с праздником. Он отметил, что «Конституция — это фундамент всей правовой системы государства», а роль КС РФ в обновленной Конституции «укреплена, усилена». Качество обращений в Конституционный суд РФ от граждан значительно повысилось, заявил глава КС РФ Валерий Зорькин Фото: Илья Московец © URA.RU Зорькин подарил президенту книгу с избранными решениями суда с автографами всех судей. «Спасибо большое. Коллегам большой привет и поздравления», — поблагодарил за подарок Путин. Он поинтересовался, увеличился ли объем работы после внесения поправок в Конституцию: ведь число судей сократилось с 19 до 11 человек. Но к этой цифре КС подошел только к декабрю этого года — до сих пор сокращение в судейской коллегии было постепенным. «Это как сказать, — заметил Зорькин. — Число жалоб у нас не увеличилось, но число решений осталось тоже примерно на этом уровне… Во всех этих решениях что важно: это ведь решается судьба не просто одного гражданина — Иванова, Петрова, а каждое решение означает судьбу закона — остается он действовать или не остается». Качество законов в России, особенно в финансовой сфере, значительно повысилось, отметил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зорькин сообщил, что российские законы «стали более профессиональные». В частности, это касается налогового законодательства, которое «стабилизировалось». Но это же нельзя сказать про социальное законодательство, считает Зорькин, — его нужно дорабатывать. Более профессиональным стало и правоприменение, и жалобы в КС РФ. «Конституционный суд вступил уже в четвертое десятилетие своей практики, и, видимо, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК, суд общей юрисдикции или к участковому инспектору. Раньше все это было очень размыто. Если в 90-е годы из примерно 19 тысяч обращений половина была связана с тем, что вообще к нам не относится, [то] сейчас стало более профессионально», — констатировал глава КС РФ. Россияне интересуются законодательством и активнее защищают свои права в судах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Это говорит о повышении правовой грамотности людей», — заметил президент Путин. Зорькин подтвердил: «Думаю, что да: и уровень правосознания, конечно, возрос, и к нам требования больше». В то же время, отметил глава КС, «положение не такое простое с правами человека». «Мы понимаем, что Россия идет [вперед], постепенно все это упрочивается, и люди более грамотными становятся, но все равно нарушения есть и никуда от этого не денешься», — отметил Зорькин. «То, что люди выигрывают [дела] — это очень хорошо. Это говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Поэтому это очень важно», — сказал Путин. Повышение правовой грамотности россиян — для президента, для власти в целом своего рода «фактор стабилизации» ситуации в стране, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это помощь в работе властей. Никаких рисков для них нет. Если люди будут понимать, куда можно обратиться для решения своих вопросов, то и вопросы будут решаться чаще. А если вопросы будут решаться чаще, людям не нужно будет выходить на улицы с митингами — можно будет решить вопросы по-другому, естественно и спокойно. Это фактор стабилизации», — отметил эксперт. По словам Солонникова, люди никогда не будут на 100% разбираться в законодательстве, но «общее представление о том, что по поводу отсутствия лампочки в подъезде необязательно писать президенту», они должны иметь. И молодое поколение, выходя из школ, «получает представление о государственном устройстве», в правовой части молодежь более подкована. Повышение правовой грамотности россиян — результат просветительской деятельности власти и работы образовательной системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Знание населением ключевых моментов уголовного, избирательного, финансового законодательства является «двигателем развития общества», считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Разные вопросы в сфере финансового, избирательного, уголовного и т. д. законодательства могут стать источником социальных, экономических и политических проблем, а могут стать двигателем развития общества. Достаточный уровень политической грамотности как раз означает последнее. Сознательное, обладающее достаточной компетенцией в правовых отношениях гражданское общество — это залог успешно функционирующего государства», — отметил Шаповалов, объясняя внимание президента Путина к повышению правовой грамотности россиян. Кроме того, для Путина важно повышение доверия к российской судебной системе, считает политолог Максим Жаров. Он напомнил, что по данным Минюста РФ, количество жалоб из России в ЕСПЧ в 2020 году сократилось на 30%. «[Для власти] это отрадный факт в связи с тем, что большая часть резонансных жалоб простых граждан направлялась ранее не в Конституционный суд РФ, а в ЕСПЧ. И ЕСПЧ в абсолютном большинстве случаев выносил решения не в пользу России, вынуждая власти платить большие штрафы по искам людей. Если люди направляют жалобы в иностранные суды, они высказывают недоверие судебной системе России. Сейчас, если они почувствовали доверие к российской судебной системе, значит, они доверяют и власти в целом», — резюмировал Жаров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским властям удалось повысить правовую грамотность россиян, они теперь чаще обращаются в российские суды и реже — в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). А это — один из факторов снижения протестной активности в обществе, объяснили эксперты URA.RU, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным 13 декабря. Кроме того, это говорит о повышении доверия к власти в целом, добавляют политологи. Встреча президента с главой КС РФ была посвящена Дню Конституции, который отмечается в России 12 декабря. В ее начале Путин поздравил всех судей КС с праздником. Он отметил, что «Конституция — это фундамент всей правовой системы государства», а роль КС РФ в обновленной Конституции «укреплена, усилена». Зорькин подарил президенту книгу с избранными решениями суда с автографами всех судей. «Спасибо большое. Коллегам большой привет и поздравления», — поблагодарил за подарок Путин. Он поинтересовался, увеличился ли объем работы после внесения поправок в Конституцию: ведь число судей сократилось с 19 до 11 человек. Но к этой цифре КС подошел только к декабрю этого года — до сих пор сокращение в судейской коллегии было постепенным. «Это как сказать, — заметил Зорькин. — Число жалоб у нас не увеличилось, но число решений осталось тоже примерно на этом уровне… Во всех этих решениях что важно: это ведь решается судьба не просто одного гражданина — Иванова, Петрова, а каждое решение означает судьбу закона — остается он действовать или не остается». Зорькин сообщил, что российские законы «стали более профессиональные». В частности, это касается налогового законодательства, которое «стабилизировалось». Но это же нельзя сказать про социальное законодательство, считает Зорькин, — его нужно дорабатывать. Более профессиональным стало и правоприменение, и жалобы в КС РФ. «Конституционный суд вступил уже в четвертое десятилетие своей практики, и, видимо, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК, суд общей юрисдикции или к участковому инспектору. Раньше все это было очень размыто. Если в 90-е годы из примерно 19 тысяч обращений половина была связана с тем, что вообще к нам не относится, [то] сейчас стало более профессионально», — констатировал глава КС РФ. «Это говорит о повышении правовой грамотности людей», — заметил президент Путин. Зорькин подтвердил: «Думаю, что да: и уровень правосознания, конечно, возрос, и к нам требования больше». В то же время, отметил глава КС, «положение не такое простое с правами человека». «Мы понимаем, что Россия идет [вперед], постепенно все это упрочивается, и люди более грамотными становятся, но все равно нарушения есть и никуда от этого не денешься», — отметил Зорькин. «То, что люди выигрывают [дела] — это очень хорошо. Это говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Поэтому это очень важно», — сказал Путин. Повышение правовой грамотности россиян — для президента, для власти в целом своего рода «фактор стабилизации» ситуации в стране, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это помощь в работе властей. Никаких рисков для них нет. Если люди будут понимать, куда можно обратиться для решения своих вопросов, то и вопросы будут решаться чаще. А если вопросы будут решаться чаще, людям не нужно будет выходить на улицы с митингами — можно будет решить вопросы по-другому, естественно и спокойно. Это фактор стабилизации», — отметил эксперт. По словам Солонникова, люди никогда не будут на 100% разбираться в законодательстве, но «общее представление о том, что по поводу отсутствия лампочки в подъезде необязательно писать президенту», они должны иметь. И молодое поколение, выходя из школ, «получает представление о государственном устройстве», в правовой части молодежь более подкована. Знание населением ключевых моментов уголовного, избирательного, финансового законодательства является «двигателем развития общества», считает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Разные вопросы в сфере финансового, избирательного, уголовного и т. д. законодательства могут стать источником социальных, экономических и политических проблем, а могут стать двигателем развития общества. Достаточный уровень политической грамотности как раз означает последнее. Сознательное, обладающее достаточной компетенцией в правовых отношениях гражданское общество — это залог успешно функционирующего государства», — отметил Шаповалов, объясняя внимание президента Путина к повышению правовой грамотности россиян. Кроме того, для Путина важно повышение доверия к российской судебной системе, считает политолог Максим Жаров. Он напомнил, что по данным Минюста РФ, количество жалоб из России в ЕСПЧ в 2020 году сократилось на 30%. «[Для власти] это отрадный факт в связи с тем, что большая часть резонансных жалоб простых граждан направлялась ранее не в Конституционный суд РФ, а в ЕСПЧ. И ЕСПЧ в абсолютном большинстве случаев выносил решения не в пользу России, вынуждая власти платить большие штрафы по искам людей. Если люди направляют жалобы в иностранные суды, они высказывают недоверие судебной системе России. Сейчас, если они почувствовали доверие к российской судебной системе, значит, они доверяют и власти в целом», — резюмировал Жаров.