Путин предостерег власти от ошибки на фоне борьбы РФ с Западом

Требование президента скажется на жизни любого, кто столкнется с правосудием

29 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предупредил российские элиты о рисках политических ошибок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предостерег власти и силовиков от того, чтобы использовать глобальное противостояние с Западом в политических целях. Это не повод, чтобы бороться с «неугодными», объяснили URA.RU эксперты слова Путина на Х Всероссийском съезде судей 29 ноября. По словам политологов, это сигнал всему обществу, что российский суд должен оставаться справедливым, непредвзятым и гуманным. На свой съезд российские судьи (третья ветвь власти в стране) не собирались уже шесть лет. Как и тогда, президент Путин лично обратился к ним, прежде всего, поздравив их со 100-летием со дня образования Верховного суда России. «Он стал первым в истории нашего Отечества самостоятельным высшим судебным органом. Его деятельность была крайне значима для государства, общества, в том числе на сложных исторических поворотах», — заметил Путин. Участвовать в судебных процессах сегодня можно прямо из места заключения Фото: Сергей Русанов © URA.RU За последние годы в судебной системе произошли серьезные изменения, отметил президент. Они серьезно повлияли «на рост авторитета судебной власти». И все это — в условиях большой нагрузки, ведь количество рассмотренных дел не снижается. Путин отметил, что российские суды стали чаще применять меры наказаний и пресечений, не связанные с лишением свободы, с заключением под стражу. Более гуманными становятся подходы к совершившим экономические преступления: реальное лишение свободы назначено только 9% осужденных. Судейскому сообществу в перспективе предстоит рассматривать непривычные для него дела — о фактах геноцида мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Путин потребовал по каждому факту «зверств и преступлений нацистов» давать правовую оценку. Этим, вероятно, предстоит заниматься и судьям, которые будут работать в новых российских территориях — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, судебные системы которых должны быть интегрированы в федеральную. Суды и впредь будут защищать права россиян, как гарантирует Конституция РФ, заверил президент Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент обратился к судьям, а по сути и к сотрудникам прокуратуры и следственных органов, призвав их не злоупотреблять текущей ситуацией. «Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — заявил Путин. Эти слова президента прозвучали именно сейчас неслучайно, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это четкая, разумная позиция президента. Мы находимся в состоянии войны с коллективным Западом. В этой ситуации кто-то оказывается по одну сторону баррикад, кто-то — по другую. Во-первых, появляется искреннее желание наказать того, кто с тобой не согласен просто за это несогласие. Во-вторых, появляется ощущение, что спецоперация все спишет — такой легкий кавалерийский подход к праву. Это две вещи, совершенно неприемлемые: наказывать надо за действия, а не за слова», — пояснил Журавлев. Президент четко дал понять, что никаких политических гонений под прикрытием украинского конфликта быть не должно Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению политолога, слова Путина для судей, которых он, президент, и назначает, являются принципиальными. «Его сигнал понятен: если что-то подобное случится, это [со стороны судей] будет серьезной политической ошибкой. Использование судебной системы не для правосудия, а для решения политических задач, недопустимо», — сказал эксперт. Текущей ситуацией действительно могут воспользоваться те, кто «захочет половить рыбку в мутной воде» и разрушить защиту судебной системы от коррупции, которую все эти годы выстраивал президент, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Со стороны Путина это превентивное предупреждение всем, у кого возникла мысль попробовать воспользоваться тем, что внимание руководства страны отвлечено на внешние проблемы, и заняться своими делами. Президент не может этого сказать напрямую, поэтому он «зашил» это в своей речи. Это превентивный сигнал системе не расслабляться и продолжать работать максимально эффективно», — объяснил Еловский. Статья по теме Путин показал причину сокращения протестов в России Вместе с тем это и сигнал всему обществу, считает эксперт Центра политической конъюнктуры, политолог Михаил Карягин. Россияне сейчас не могут обращаться с жалобами на отечественное правосудие в ЕСПЧ. Но, как показал президент, этого и не нужно делать. «Если раньше ЕСПЧ был клапаном, который сбрасывал „давление“ [в отношениях государства и общества], разные оппозиционеры могли получить компенсацию и т. д. Сейчас этого клапана нет, и давление будет нарастать. Но его нельзя допускать. Поэтому слова президента — это сигнал обществу о том, что люди могу найти справедливость в российских судах, а не только в европейском», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предостерег власти и силовиков от того, чтобы использовать глобальное противостояние с Западом в политических целях. Это не повод, чтобы бороться с «неугодными», объяснили URA.RU эксперты слова Путина на Х Всероссийском съезде судей 29 ноября. По словам политологов, это сигнал всему обществу, что российский суд должен оставаться справедливым, непредвзятым и гуманным. На свой съезд российские судьи (третья ветвь власти в стране) не собирались уже шесть лет. Как и тогда, президент Путин лично обратился к ним, прежде всего, поздравив их со 100-летием со дня образования Верховного суда России. «Он стал первым в истории нашего Отечества самостоятельным высшим судебным органом. Его деятельность была крайне значима для государства, общества, в том числе на сложных исторических поворотах», — заметил Путин. За последние годы в судебной системе произошли серьезные изменения, отметил президент. Они серьезно повлияли «на рост авторитета судебной власти». И все это — в условиях большой нагрузки, ведь количество рассмотренных дел не снижается. Путин отметил, что российские суды стали чаще применять меры наказаний и пресечений, не связанные с лишением свободы, с заключением под стражу. Более гуманными становятся подходы к совершившим экономические преступления: реальное лишение свободы назначено только 9% осужденных. Судейскому сообществу в перспективе предстоит рассматривать непривычные для него дела — о фактах геноцида мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Путин потребовал по каждому факту «зверств и преступлений нацистов» давать правовую оценку. Этим, вероятно, предстоит заниматься и судьям, которые будут работать в новых российских территориях — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, судебные системы которых должны быть интегрированы в федеральную. Президент обратился к судьям, а по сути и к сотрудникам прокуратуры и следственных органов, призвав их не злоупотреблять текущей ситуацией. «Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — заявил Путин. Эти слова президента прозвучали именно сейчас неслучайно, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это четкая, разумная позиция президента. Мы находимся в состоянии войны с коллективным Западом. В этой ситуации кто-то оказывается по одну сторону баррикад, кто-то — по другую. По мнению политолога, слова Путина для судей, которых он, президент, и назначает, являются принципиальными. «Его сигнал понятен: если что-то подобное случится, это [со стороны судей] будет серьезной политической ошибкой. Использование судебной системы не для правосудия, а для решения политических задач, недопустимо», — сказал эксперт. Текущей ситуацией действительно могут воспользоваться те, кто «захочет половить рыбку в мутной воде» и разрушить защиту судебной системы от коррупции, которую все эти годы выстраивал президент, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Со стороны Путина это превентивное предупреждение всем, у кого возникла мысль попробовать воспользоваться тем, что внимание руководства страны отвлечено на внешние проблемы, и заняться своими делами. Вместе с тем это и сигнал всему обществу, считает эксперт Центра политической конъюнктуры, политолог Михаил Карягин. Россияне сейчас не могут обращаться с жалобами на отечественное правосудие в ЕСПЧ. Но, как показал президент, этого и не нужно делать. «Если раньше ЕСПЧ был клапаном, который сбрасывал „давление“ [в отношениях государства и общества], разные оппозиционеры могли получить компенсацию и т. д. Сейчас этого клапана нет, и давление будет нарастать. Но его нельзя допускать. Поэтому слова президента — это сигнал обществу о том, что люди могу найти справедливость в российских судах, а не только в европейском», — резюмировал политолог.