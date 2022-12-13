Власти задействовали талантливых россиян для обхода санкций

Мишустин поставил перед ними новые задачи

13 декабря 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Эксперты внесли 750 предложений для сохранения устойчивости экономики, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти показали, с чьей помощью удалось сдержать санкционный удар Запада. На встрече Экспертного совета при правительстве РФ 13 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно прогнозировать новые риски и уделить внимание отраслевым вопросам. Эксперты объяснили URA.RU, что специалисты в различных областях предлагают властям альтернативные решения проблем, возникших из-за санкций. На заседание экспертного совета Мишустин подчеркнул, что первоочередные меры поддержки экономики, принятые правительством после введения санкций Запада, позволили сохранить стабильность бюджета, помогли ключевым секторам и россиянам. «Представители совета выдвинули 750 предложений по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Многие из них стали основой законопроектов либо актов правительства», — уточнил премьер. Для сохранения динамики развития экономики надо прогнозировать появление новых рисков, сообщил Мишустин Фото: официальный сайт Правительства РФ Обращаясь к участникам встречи, премьер отметил, что на фоне напряженной геополитической обстановки «важно оперативно реагировать на вызовы, взаимодействовать с вице-премьерами, министрами, руководителями органов власти, уделять внимание решению конкретных отраслевых проблем». «Для сохранения динамики развития необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них. Среди первоочередных задач — балансировка экономики», — подчеркнул Мишустин. По его словам, сейчас усилия сконцентрированы на реализации мероприятий, в том числе мобилизационных. Но для поддержания баланса в экономике важна и кадровая политика. «Чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли восполнить потребности в специалистах, принято решение о компенсации их затрат на зарплаты переехавшим сотрудникам. На это направим порядка 1 млрд рублей», — пообещал премьер. В состав Экспертного совета вошла экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экспертный совет — консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом, уточнили в пресс-службе правительства РФ. Он объединил руководителей научных организаций, бизнес-ассоциаций и общественных организаций, обладающих собственной экспертной базой. Представители совета могут предложить неожиданные варианты решения вопросов, поэтому Мишустин приветствует их привлечение к обсуждению различных проектов, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Важно, чтобы вопросами развития экономики и путей преодоления нынешних проблем, занималось не только правительство, то есть профессиональные чиновники, но и более широкое экспертное сообщество. Специалисты в различных областях могут предложить нестандартные решения. Одно дело, когда члены правительства обсуждают какую-то тему в своем кругу и им кажется, что их точка зрения верная, но может появиться и другое мнение, которое заставит посмотреть с неожиданной стороны. Использование разных форматов общения с экспертами для правительства важно. Мишустин это пропагандирует и применяет. И результат есть — экономика находится в лучшем положении, чем предсказывали в начале года», — отметил политолог. Компетентных специалистов российские власти активно привлекают для оценки ситуации в различных отраслях, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экспертный совет призван формировать тренды работы российского правительства, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Совет представляет собой собрание людей, имеющих научный, исследовательский и практический опыт в различных сферах. Эксперты обращают внимание на то, что является важным. Сегодняшнее заседание в большей степени отчетное. Информация важная, например, для выстраивания планов развития бизнеса. Предприниматели ориентируются на оценки состояния экономики, которую дают члены правительства, учитывают информацию из докладов, с заседаний кабинета министров, экспертных советов, выставок и конференций», — пояснил профессор. Статья по теме Мишустин спасет Россию от цифровой колонизации Запада Любая исполнительная структура питается мыслями людей, которые постоянно анализируют процессы, поддерживает коллег профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Если действующие функционеры существуют в пространстве принятых и исполняемых решений, невольно оказываясь несколько инерционными по своей роли, то эксперты анализируют разные варианты, создают альтернативность», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти показали, с чьей помощью удалось сдержать санкционный удар Запада. На встрече Экспертного совета при правительстве РФ 13 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно прогнозировать новые риски и уделить внимание отраслевым вопросам. Эксперты объяснили URA.RU, что специалисты в различных областях предлагают властям альтернативные решения проблем, возникших из-за санкций. На заседание экспертного совета Мишустин подчеркнул, что первоочередные меры поддержки экономики, принятые правительством после введения санкций Запада, позволили сохранить стабильность бюджета, помогли ключевым секторам и россиянам. «Представители совета выдвинули 750 предложений по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Многие из них стали основой законопроектов либо актов правительства», — уточнил премьер. Обращаясь к участникам встречи, премьер отметил, что на фоне напряженной геополитической обстановки «важно оперативно реагировать на вызовы, взаимодействовать с вице-премьерами, министрами, руководителями органов власти, уделять внимание решению конкретных отраслевых проблем». «Для сохранения динамики развития необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них. Среди первоочередных задач — балансировка экономики», — подчеркнул Мишустин. По его словам, сейчас усилия сконцентрированы на реализации мероприятий, в том числе мобилизационных. Но для поддержания баланса в экономике важна и кадровая политика. «Чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли восполнить потребности в специалистах, принято решение о компенсации их затрат на зарплаты переехавшим сотрудникам. На это направим порядка 1 млрд рублей», — пообещал премьер. Экспертный совет — консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом, уточнили в пресс-службе правительства РФ. Он объединил руководителей научных организаций, бизнес-ассоциаций и общественных организаций, обладающих собственной экспертной базой. Представители совета могут предложить неожиданные варианты решения вопросов, поэтому Мишустин приветствует их привлечение к обсуждению различных проектов, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Важно, чтобы вопросами развития экономики и путей преодоления нынешних проблем, занималось не только правительство, то есть профессиональные чиновники, но и более широкое экспертное сообщество. Специалисты в различных областях могут предложить нестандартные решения. Одно дело, когда члены правительства обсуждают какую-то тему в своем кругу и им кажется, что их точка зрения верная, но может появиться и другое мнение, которое заставит посмотреть с неожиданной стороны. Экспертный совет призван формировать тренды работы российского правительства, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Совет представляет собой собрание людей, имеющих научный, исследовательский и практический опыт в различных сферах. Эксперты обращают внимание на то, что является важным. Сегодняшнее заседание в большей степени отчетное. Информация важная, например, для выстраивания планов развития бизнеса. Предприниматели ориентируются на оценки состояния экономики, которую дают члены правительства, учитывают информацию из докладов, с заседаний кабинета министров, экспертных советов, выставок и конференций», — пояснил профессор. Любая исполнительная структура питается мыслями людей, которые постоянно анализируют процессы, поддерживает коллег профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Если действующие функционеры существуют в пространстве принятых и исполняемых решений, невольно оказываясь несколько инерционными по своей роли, то эксперты анализируют разные варианты, создают альтернативность», — добавил собеседник.