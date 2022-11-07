Мишустин спасет Россию от цифровой колонизации Запада

Правительство уже начало «мобилизацию» программистов

07 ноября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Правительство ускоряет разработку и внедрение отечественного программного обеспечения для защиты от кибератак Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Премьер-министр Михаил Мишустин принял меры для обеспечения России цифрового суверенитета и защиты от кибератак из недружественных стран. В ходе оперативного совещания с вице-премьерами 7 ноября он поручил ускорить разработку и внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) на важнейших предприятиях. Создание альтернативы импортному софту резко уменьшит возможности Запада наносить вред российской экономике, рассказали URA.RU эксперты. В ходе совещания Мишустина с вице-премьерами главной темой обсуждения стало развитие российских программных продуктов. «В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из наших приоритетов — укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт. Он нужен и для стабильного функционирования критически значимой инфраструктуры», — заявил премьер. Премьер-министр Михаил Мишустин принял меры для защиты России от кибератак Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина крайне важно, чтобы такие продукты как можно скорее выходили на рынок, отвечали запросам отечественных предприятий и при этом были ориентированы на экспорт, а правительство готово оказать поддержку в виде грантов. «У нас есть для этого все необходимое. Самое главное — талантливые разработчики, которые могут справиться с самыми сложными задачами. И разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса», — подчеркнул глава правительства, поручив контроль за развитием и поддержкой отрасли вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В своем докладе Чернышенко сообщил о первых результатах работы специальных центров, которые объединили усилия более 300 организаций по внедрению новых цифровых продуктов. «На старте было представлено более 335 проектов для решений в области промышленного ПО. Отобраны и утверждены 216 проектов во всех отраслях: в металлургии, машиностроении, электроэнергетике, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и во многих других. Они необходимы для работы наших современных предприятий», — доложил он, отметив разработку программ, которые смогут применяться целыми группами компаний совместно. Развитие отечественного ПО курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер пообещал, что ответственные ведомства будут активно содействовать выходу конкурентоспособной продукции российских разработчиков на иностранные рынки. «Для этого совместно Минпромторгом и Минцифры создана служба так называемых цифровых атташе. До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — заметил Чернышенко. Правительство стремится как можно скорее заменить иностранное ПО на отечественное, поскольку российские предприятия работают под угрозой отключения своего оборудования, объяснил URA.RU IT-предприниматель, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. «Риски отключения критической инфраструктуры действительно есть, и с 2014 года набралось много подтверждений. Особенно в Крыму, где западные производители софта, включая Microsoft, отказывают в обслуживании по политическим мотивам. Уровень зависимости у нас по-прежнему высокий, в качестве примера можно привести мобильную связь. И смартфоны, и сотовые вышки, и другое оборудование произведены за рубежом и работают на иностранном ПО, и потому могут быть отключены. Фактически мы, все еще будучи цифровой колонией, воюем с цифровой метрополией — США, которые способны в любой момент провести очень серьезную кибератаку. То, что этого пока не произошло, вопрос политики, а вовсе не техники», — заявил Ашманов. Российские предприятия ежегодно тратят на зарубежное ПО около 200 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Мишустин подчеркнул необходимость ориентировать российский софт на экспорт, поскольку в мире вырос спрос на ПО незападного происхождения, что сулит отечественным разработчикам дополнительные доходы, отметил в беседе с URA.RU эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович. «У российских программ огромное преимущество — они не шпионят в пользу американцев, поэтому их покупают за рубежом, для мира это сейчас важно. В списке Рособоронэкспорта 80 стран, покупающих российское оружие. Вот они и софт с удовольствием купят», — заявил он. По словам Масаловича, российские программисты достаточно компетентны, чтобы удовлетворить запросы и российских, и зарубежных заказчиков. «Есть и экспортный потенциал, и возможность решить любую локальную задачу. Примером служит Wechat, который в Китае создала небольшая группа разработчиков, и теперь он миллиарду человек заменяет все западные мессенджеры, Facebook, платежные сервисы и много чего еще. В Турции сделали защищенный мессенджер для госслужащих, а в Северной Корее — и свой мессенджер, и смартфон. Вообще лучше отказаться от слов про импортозамещение — это про то, что „хоть как-то работает“, — нужно сразу делать качественный экспортоориентированный продукт, а не только для российских госструктур», — сказал он. Статья по теме Российские власти нашли замену западному софту Российские предприятия ежегодно тратят на лицензии на зарубежное ПО около 200 млрд рублей, которые могли бы достаться отечественным разработчикам. Правительство дополнительно выделяет по линии Минцифры 28 млрд рублей господдержки, поскольку заменить весь иностранный софт в сжатые сроки невозможно, отметил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Как отметил в своем выступлении Мишустин, в отдельных областях у России уже есть готовые аналоги и большие инвестиции там не нужны, это универсальные программы. Однако в сфере специального промышленного ПО отечественных решений во многих случаях пока нет и требуется господдержка. Целые цеха могут остановить работу из-за отсутствия обновления зарубежного софта. Вывод решений на рынок с помощью государства происходит быстрее, чем без такой помощи», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Михаил Мишустин принял меры для обеспечения России цифрового суверенитета и защиты от кибератак из недружественных стран. В ходе оперативного совещания с вице-премьерами 7 ноября он поручил ускорить разработку и внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) на важнейших предприятиях. Создание альтернативы импортному софту резко уменьшит возможности Запада наносить вред российской экономике, рассказали URA.RU эксперты. В ходе совещания Мишустина с вице-премьерами главной темой обсуждения стало развитие российских программных продуктов. «В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из наших приоритетов — укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт. Он нужен и для стабильного функционирования критически значимой инфраструктуры», — заявил премьер. По словам Мишустина крайне важно, чтобы такие продукты как можно скорее выходили на рынок, отвечали запросам отечественных предприятий и при этом были ориентированы на экспорт, а правительство готово оказать поддержку в виде грантов. «У нас есть для этого все необходимое. Самое главное — талантливые разработчики, которые могут справиться с самыми сложными задачами. И разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса», — подчеркнул глава правительства, поручив контроль за развитием и поддержкой отрасли вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В своем докладе Чернышенко сообщил о первых результатах работы специальных центров, которые объединили усилия более 300 организаций по внедрению новых цифровых продуктов. «На старте было представлено более 335 проектов для решений в области промышленного ПО. Отобраны и утверждены 216 проектов во всех отраслях: в металлургии, машиностроении, электроэнергетике, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и во многих других. Они необходимы для работы наших современных предприятий», — доложил он, отметив разработку программ, которые смогут применяться целыми группами компаний совместно. Вице-премьер пообещал, что ответственные ведомства будут активно содействовать выходу конкурентоспособной продукции российских разработчиков на иностранные рынки. «Для этого совместно Минпромторгом и Минцифры создана служба так называемых цифровых атташе. До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — заметил Чернышенко. Правительство стремится как можно скорее заменить иностранное ПО на отечественное, поскольку российские предприятия работают под угрозой отключения своего оборудования, объяснил URA.RU IT-предприниматель, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. «Риски отключения критической инфраструктуры действительно есть, и с 2014 года набралось много подтверждений. Особенно в Крыму, где западные производители софта, включая Microsoft, отказывают в обслуживании по политическим мотивам. Уровень зависимости у нас по-прежнему высокий, в качестве примера можно привести мобильную связь. И смартфоны, и сотовые вышки, и другое оборудование произведены за рубежом и работают на иностранном ПО, и потому могут быть отключены. Мишустин подчеркнул необходимость ориентировать российский софт на экспорт, поскольку в мире вырос спрос на ПО незападного происхождения, что сулит отечественным разработчикам дополнительные доходы, отметил в беседе с URA.RU эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович. «У российских программ огромное преимущество — они не шпионят в пользу американцев, поэтому их покупают за рубежом, для мира это сейчас важно. В списке Рособоронэкспорта 80 стран, покупающих российское оружие. Вот они и софт с удовольствием купят», — заявил он. По словам Масаловича, российские программисты достаточно компетентны, чтобы удовлетворить запросы и российских, и зарубежных заказчиков. «Есть и экспортный потенциал, и возможность решить любую локальную задачу. Примером служит Wechat, который в Китае создала небольшая группа разработчиков, и теперь он миллиарду человек заменяет все западные мессенджеры, Facebook, платежные сервисы и много чего еще. В Турции сделали защищенный мессенджер для госслужащих, а в Северной Корее — и свой мессенджер, и смартфон. Вообще лучше отказаться от слов про импортозамещение — это про то, что „хоть как-то работает“, — нужно сразу делать качественный экспортоориентированный продукт, а не только для российских госструктур», — сказал он. Российские предприятия ежегодно тратят на лицензии на зарубежное ПО около 200 млрд рублей, которые могли бы достаться отечественным разработчикам. Правительство дополнительно выделяет по линии Минцифры 28 млрд рублей господдержки, поскольку заменить весь иностранный софт в сжатые сроки невозможно, отметил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Как отметил в своем выступлении Мишустин, в отдельных областях у России уже есть готовые аналоги и большие инвестиции там не нужны, это универсальные программы. Однако в сфере специального промышленного ПО отечественных решений во многих случаях пока нет и требуется господдержка. Целые цеха могут остановить работу из-за отсутствия обновления зарубежного софта. Вывод решений на рынок с помощью государства происходит быстрее, чем без такой помощи», — заключил эксперт.