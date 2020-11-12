Новый полпред УрФО сделал заявление о «трассе смерти» в ХМАО

По мнению Владимира Якушева, трассу нужно модернизировать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев высказался по поводу федеральной трассы Р-404 («Тюмень — Тобольск — Сургут — Ханты-Мансийск»), соединяющую ХМАО с Тюменской областью. В народе эта дорога получила название «трасса смерти» из-за часто происходящих там аварий.

«Люди имеют право иметь трассу в четыре полосы, отпускники должны иметь право на своих автомобилях перемещаться на большую землю», — заявил Якушев накануне, отвечая на вопрос журналиста на первой пресс-конференции в новой должности.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО согласились с приоритетностью задачи по реконструкции федеральной автомобильной дороги, обозначив, что в перспективе это должен быть четырехполосный автодорожный коридор с разделением встречных потоков. При этом в ведомстве отметили, что данная дорога — федерального значения, и для ее реконструкции должны быть консолидированы силы органов власти всех уровней.

Трассу Р-404 давно называют «трассой смерти» из-за большого количества ДТП с погибшими. В частности, в феврале на дороге перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, а в 2016 году на этой трассе одновременно погибли 10 детей и двое взрослых.

Ранее URA.RU писало, что власти объявили, что до 2023 года трассу частично расширят в обе стороны, а посредине появится разделительная полоса, что сделает ее безопаснее. Расширение коснется участка от Тюмени до Тобольска.