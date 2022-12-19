Молодежь помогла властям сформулировать образ будущего России

Он основан на ценностях нового движения детей и подростков

19 декабря 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Молодежь объединились вокруг ценностей, из которых получился целостный образ будущего России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России после многолетних дискуссий сформулирована ценностная основа образа будущего, которого не хватало обществу. Так эксперты оценивают итоги первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», который состоялся 18—19 декабря в Москве. Важно, что ценности молодых не чужды и старшим поколениям, говорят политологи. На первом съезде РДДМ делегаты выбрали свое название — «Движение первых», определили ценности, миссию и направления своей работы. Миссия движения звучит просто и понятно для каждого: «быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». Участники нового движения уже доказали, что «быть с Россией» — это не пустые слова, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: молодежь направила более 750 тысяч писем российским бойцам в зону специальной военной операции. Участники нового движения уже доказали, что «быть с Россией» — это не пустые слова, заявил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кириенко отметил, что против России ведется экономическая и информационная война, цель которой — морально разложить подрастающее поколение, а «Движение первых» противостоит давлению извне, так как несет созидательные ценности. Поэтому главным событием съезда и стало определение ценностей российских детей, среди которых — патриотизм и помощь тем, кто слабее, пояснил он. «Когда дети из всех уголков России страны собрались и утвердили ценности, в которые они верят, и в этих ценностях патриотизм, любовь к родине, историческая правда, уважение друг к другу и к старшим поколениям, к многонациональному народу нашей страны, сохранение и развитие российской культуры, в этих ценностях готовность помогать слабым, — это самое главное. Если в это верят наши дети, в России в будущем все будет хорошо», — сказал Кириенко журналистам. Молодежь направила более 750 тысяч писем российским бойцам в зону специальной военной операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Целью нового движения является воспитание такого общества, в котором люди «вкладывают душу и сердце» в развитие страны, добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на закрытии съезда. «Самая главная наша цель — это воспитать достойного, активного, успешного члена нашего общества, человека, который болеет за свою страну, который вкладывает душу и сердце в ее развитие. У ребят замечательное будущее. То, что они объединились в это движение и проявили свой характер, очень важно. Важно, что у них есть цель, а это главное. Они будут строить страну, а самые главные их ценности — это жизнь и достоинство», — подчеркнула она. Молодежь на съезде сумела сформулировать ценностную основу образа будущего, которого сильно не доставало российскому обществу, заметил в беседе с URA.RU политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков. «В декларациях и дискуссиях, которые велись на съезде, ясно прочитывается образ будущего. Он носит не футурологический характер, а ценностный, но понятен и привлекателен для молодого человека, описан живым языком, на котором говорит и думает молодежь. Прежде в культурном пространстве были представлены в основном деструктивные установки, которые отражали позицию меньшинства. Теперь молодое поколение осознало себя как субъект социальных процессов, и у него оптимистичный, позитивный взгляд на развитие страны и самого себя», — сказал эксперт. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил единение участников нового движения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Набор ценностей, который декларировали участники первого съезда «Движения первых», описывает весь спектр возможных позитивных интересов молодых людей, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Понятно, что подростки в 12 лет в понятие о семье вкладывают не совсем те смыслы, что взрослые люди, а юноши и девушки постарше бывают увлечены скорее другой мечтой, за которой они готовы идти. Поэтому в движении допускается множество разных направлений, в рамках которых каждый молодой человек может найти себя. Но при этом они не идут вразрез с ценностями других поколений россиян. Следует ожидать, что со временем в рамках движения появятся соответствующие проекты, где эти ценности можно будут воплощаться на практике», — спрогнозировал Кирьян. Статья по теме В России кардинально изменили подход к работе с молодежью Успех нового движения будет означать блестящее будущее всей России, потому что молодые люди будут руководствоваться в своей жизни созидательными установками, убежден член ОПРФ, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. «Самое классное, что все эти ценности были действительно сформулированы самими детьми, причем на съезде не было разногласий по этому поводу. Такого драйва и единения я давно не видел. Ценности движения близки не только молодежи, но и старшему поколению, потому что они светлые и добрые — семья, друзья, патриотизм. Если жизнь молодых людей будет задана этими векторами, у нашей страны будет очень хорошее будущее», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России после многолетних дискуссий сформулирована ценностная основа образа будущего, которого не хватало обществу. Так эксперты оценивают итоги первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», который состоялся 18—19 декабря в Москве. Важно, что ценности молодых не чужды и старшим поколениям, говорят политологи. На первом съезде РДДМ делегаты выбрали свое название — «Движение первых», определили ценности, миссию и направления своей работы. Миссия движения звучит просто и понятно для каждого: «быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». Участники нового движения уже доказали, что «быть с Россией» — это не пустые слова, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: молодежь направила более 750 тысяч писем российским бойцам в зону специальной военной операции. Кириенко отметил, что против России ведется экономическая и информационная война, цель которой — морально разложить подрастающее поколение, а «Движение первых» противостоит давлению извне, так как несет созидательные ценности. Поэтому главным событием съезда и стало определение ценностей российских детей, среди которых — патриотизм и помощь тем, кто слабее, пояснил он. «Когда дети из всех уголков России страны собрались и утвердили ценности, в которые они верят, и в этих ценностях патриотизм, любовь к родине, историческая правда, уважение друг к другу и к старшим поколениям, к многонациональному народу нашей страны, сохранение и развитие российской культуры, в этих ценностях готовность помогать слабым, — это самое главное. Если в это верят наши дети, в России в будущем все будет хорошо», — сказал Кириенко журналистам. Целью нового движения является воспитание такого общества, в котором люди «вкладывают душу и сердце» в развитие страны, добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на закрытии съезда. «Самая главная наша цель — это воспитать достойного, активного, успешного члена нашего общества, человека, который болеет за свою страну, который вкладывает душу и сердце в ее развитие. У ребят замечательное будущее. То, что они объединились в это движение и проявили свой характер, очень важно. Важно, что у них есть цель, а это главное. Они будут строить страну, а самые главные их ценности — это жизнь и достоинство», — подчеркнула она. Молодежь на съезде сумела сформулировать ценностную основу образа будущего, которого сильно не доставало российскому обществу, заметил в беседе с URA.RU политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков. «В декларациях и дискуссиях, которые велись на съезде, ясно прочитывается образ будущего. Он носит не футурологический характер, а ценностный, но понятен и привлекателен для молодого человека, описан живым языком, на котором говорит и думает молодежь. Набор ценностей, который декларировали участники первого съезда «Движения первых», описывает весь спектр возможных позитивных интересов молодых людей, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Понятно, что подростки в 12 лет в понятие о семье вкладывают не совсем те смыслы, что взрослые люди, а юноши и девушки постарше бывают увлечены скорее другой мечтой, за которой они готовы идти. Поэтому в движении допускается множество разных направлений, в рамках которых каждый молодой человек может найти себя. Но при этом они не идут вразрез с ценностями других поколений россиян. Следует ожидать, что со временем в рамках движения появятся соответствующие проекты, где эти ценности можно будут воплощаться на практике», — спрогнозировал Кирьян. Успех нового движения будет означать блестящее будущее всей России, потому что молодые люди будут руководствоваться в своей жизни созидательными установками, убежден член ОПРФ, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. «Самое классное, что все эти ценности были действительно сформулированы самими детьми, причем на съезде не было разногласий по этому поводу. Такого драйва и единения я давно не видел. Ценности движения близки не только молодежи, но и старшему поколению, потому что они светлые и добрые — семья, друзья, патриотизм. Если жизнь молодых людей будет задана этими векторами, у нашей страны будет очень хорошее будущее», — сказал эксперт в беседе с URA.RU.