В России кардинально изменили подход к работе с молодежью

Власти впервые признали детей своими полноправными партнерами

18 декабря 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Российские власти кардинально изменили подход к работе с молодежью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России кардинально изменили подход к молодежной политике. С этого дня подростки становятся полноценными партнерами чиновников в рамках созданного Российского движения детей и молодежи (РДДМ), которое сегодня, 18 декабря, провело свой первый съезд. Эксперты пояснили URA.RU, что это будет архиорганизация, которая позволит власти работать с молодежью в едином ключе во всех регионах и которая предотвратит внутриполитические проблемы в стране. На первый съезд РДДМ под названием «Мир детства = мир будущего», который стартовал в Москве, съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов РФ. Мероприятие уже назвали историческим событием — завершается первый этап строительства движения, созданного 20 июня 2022 года. А сама идея его создания прозвучала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля от школьницы из Севастополя Дианы Красовской, участницы конкурса «Большая перемена». Путин тогда сказал, что «надо подумать», и спустя 8 месяцев новая детская организация создана. Президента РФ Владимира Путина встретили овациями, несмотря на то, что он выступил с видеообращением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня Путин в съезде не участвовал, но даже его видеообращение делегаты встретили овациями. «Движение и сейчас, и в дальнейшем должно строиться вокруг того, что нужно и интересно вам самим. В этом его принципиальный смысл: быть доступным на всей территории страны. Вас объединяет стремление к собственному развитию. Вас объединяет стремление уже сейчас внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Искренний, деятельный патриотизм отличает всех участников Российского движения детей и молодежи», — заявил президент. Председатель РДДМ Григорий Гуров сообщил, что 19 декабря состоится голосование за название нового движения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Название новой организации будет определено 19 декабря, сообщил председатель движения Григорий Гуров (с первой попытки сделать это не удалось: предложенное название «Движение первых» вызвало дискуссию). А на пленарном заседании сегодня делегаты приняли декларацию. Они называют себя «последователями славных традиций наших предков», «пионерами своего Отечества», «первооткрывателями мира». Дети говорят, что хотят «быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и в технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы» — везде, где можно исполнить свои мечты. «Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему», — говорится в заявлении. Российская молодежь готова быть первой во всем и везде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миссия движения построена на пяти «быть»: «быть с Россией», «быть человеком», «быть вместе», «быть в движении» и «быть первыми». Ценностей РДДМ одиннадцать: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, служение Отечеству, крепкая семья. Дети фиксировали каждую минуту исторического съезда нового движения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это означает, что новые поколения россиян будут ценить жизнь и беречь человеческое достоинство, любить Россию не на словах, а на деле, обретут настоящих друзей, будут творить добро и следовать справедливости. Дети будут мечтать и воплощать свои мечты в реальность, приносить пользу обществу своим трудом, действовать сплоченной командой. Они будут уважать традиции, культуру, обычаи и верования друг друга, знать и защищать историю своей страны и ее героев. Они будут готовы к служению Отечеству и к тому, чтобы нести ответственность за его судьбу. Они будут стремиться создать крепкую семью, чтобы передать эти ценности уже своим детям. Гимн России пели всем залом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Этот год стал переломным моментом в молодежной политике России. Существенно усилилась патриотическая составляющая: в школах каждая новая учебная неделя теперь начинается с подъема государственного флага и исполнения Гимна России, принято решение о написании новых учебников истории (комиссию по разработке возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский). Патриотическая тема — это то, что ни у кого не вызывает сомнений, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. На Первый съезд приехали ребята из всех 89 регионов страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам политолога, после развала Советского Союза в 1991 году в России боролись две концепции: первая заключалась в том, что государство несет ответственность за молодежь, и оно должно создавать для нее организации, вторая — в том, что «государство должно только дать свободу, а все остальное приложится само». «Поначалу работала вторая из них, и в этом была проблема. Медленно, но верно стала побеждать первая концепция. Стали создаваться разные детские движения. РДДМ появилось, потому что государству нужна единая система воспитания. Для этого требуется некая архиорганизация. Но главное — чтобы детям были понятны темы, направления работы, чтобы для них эти идеи были доступны», — отметил Журавлев. Дети готовы творить, мечтать, действовать, строить новую Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект нового движения стал кульминацией процесса перемен в молодежной политике России, при этом миссия РДДМ близка и взрослым — это сохранение традиционных ценностей, говорят эксперты. «Власть понимает, что нужно вести диалог с детьми и молодежью. Проект движения свидетельствует о перезагрузке молодежной политики, которая нацелена на смену формата — не взрослые дяди и тети придут и расскажут, как нужно жить, а саму молодежь привлекут к решению ее насущных вопросов. Власть через работу с молодежью дает сигнал взрослому населению о том, что дети должны исповедовать традиционные ценности — это поддержание преемственности поколений», — считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Новое движение должно воспитать настоящих патриотов своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такое объединение становится своего рода ответом на геополитические вызовы, на информационную войну Запада против России. «Воздействовать на молодых людей намного проще, чем на взрослых, у которых есть опыт. Проигрывать эту борьбу власти нельзя, иначе будут негативные последствия внутри страны: западные лидеры не скрывают, что для них одно из ключевых направлений работы против России — подрыв изнутри», — отметил Михаил Карягин. Статья по теме Путин пресек попытки Запада закрыть Россию железным занавесом Государство понимает важность просветительской, патриотической и идеологической работы с молодежью, отмечает политолог Александр Асафов. «Молодежи предстоит строить будущее, новое государство. Поэтому меняются подходы к молодежной политике. При таких подходах сегодняшние дети станут сознательными гражданами и будут прилагать усилия для развития и процветания своей страны», — резюмировал Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России кардинально изменили подход к молодежной политике. С этого дня подростки становятся полноценными партнерами чиновников в рамках созданного Российского движения детей и молодежи (РДДМ), которое сегодня, 18 декабря, провело свой первый съезд. Эксперты пояснили URA.RU, что это будет архиорганизация, которая позволит власти работать с молодежью в едином ключе во всех регионах и которая предотвратит внутриполитические проблемы в стране. На первый съезд РДДМ под названием «Мир детства = мир будущего», который стартовал в Москве, съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов РФ. Мероприятие уже назвали историческим событием — завершается первый этап строительства движения, созданного 20 июня 2022 года. А сама идея его создания прозвучала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля от школьницы из Севастополя Дианы Красовской, участницы конкурса «Большая перемена». Путин тогда сказал, что «надо подумать», и спустя 8 месяцев новая детская организация создана. Сегодня Путин в съезде не участвовал, но даже его видеообращение делегаты встретили овациями. «Движение и сейчас, и в дальнейшем должно строиться вокруг того, что нужно и интересно вам самим. В этом его принципиальный смысл: быть доступным на всей территории страны. Вас объединяет стремление к собственному развитию. Вас объединяет стремление уже сейчас внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Искренний, деятельный патриотизм отличает всех участников Российского движения детей и молодежи», — заявил президент. Название новой организации будет определено 19 декабря, сообщил председатель движения Григорий Гуров (с первой попытки сделать это не удалось: предложенное название «Движение первых» вызвало дискуссию). А на пленарном заседании сегодня делегаты приняли декларацию. Они называют себя «последователями славных традиций наших предков», «пионерами своего Отечества», «первооткрывателями мира». Дети говорят, что хотят «быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и в технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы» — везде, где можно исполнить свои мечты. Миссия движения построена на пяти «быть»: «быть с Россией», «быть человеком», «быть вместе», «быть в движении» и «быть первыми». Ценностей РДДМ одиннадцать: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, служение Отечеству, крепкая семья. Это означает, что новые поколения россиян будут ценить жизнь и беречь человеческое достоинство, любить Россию не на словах, а на деле, обретут настоящих друзей, будут творить добро и следовать справедливости. Дети будут мечтать и воплощать свои мечты в реальность, приносить пользу обществу своим трудом, действовать сплоченной командой. Они будут уважать традиции, культуру, обычаи и верования друг друга, знать и защищать историю своей страны и ее героев. Они будут готовы к служению Отечеству и к тому, чтобы нести ответственность за его судьбу. Они будут стремиться создать крепкую семью, чтобы передать эти ценности уже своим детям. Этот год стал переломным моментом в молодежной политике России. Существенно усилилась патриотическая составляющая: в школах каждая новая учебная неделя теперь начинается с подъема государственного флага и исполнения Гимна России, принято решение о написании новых учебников истории (комиссию по разработке возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский). Патриотическая тема — это то, что ни у кого не вызывает сомнений, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По словам политолога, после развала Советского Союза в 1991 году в России боролись две концепции: первая заключалась в том, что государство несет ответственность за молодежь, и оно должно создавать для нее организации, вторая — в том, что «государство должно только дать свободу, а все остальное приложится само». «Поначалу работала вторая из них, и в этом была проблема. Медленно, но верно стала побеждать первая концепция. Стали создаваться разные детские движения. Проект нового движения стал кульминацией процесса перемен в молодежной политике России, при этом миссия РДДМ близка и взрослым — это сохранение традиционных ценностей, говорят эксперты. «Власть понимает, что нужно вести диалог с детьми и молодежью. Проект движения свидетельствует о перезагрузке молодежной политики, которая нацелена на смену формата — не взрослые дяди и тети придут и расскажут, как нужно жить, а саму молодежь привлекут к решению ее насущных вопросов. Такое объединение становится своего рода ответом на геополитические вызовы, на информационную войну Запада против России. «Воздействовать на молодых людей намного проще, чем на взрослых, у которых есть опыт. Проигрывать эту борьбу власти нельзя, иначе будут негативные последствия внутри страны: западные лидеры не скрывают, что для них одно из ключевых направлений работы против России — подрыв изнутри», — отметил Михаил Карягин. Государство понимает важность просветительской, патриотической и идеологической работы с молодежью, отмечает политолог Александр Асафов. «Молодежи предстоит строить будущее, новое государство. Поэтому меняются подходы к молодежной политике. При таких подходах сегодняшние дети станут сознательными гражданами и будут прилагать усилия для развития и процветания своей страны», — резюмировал Асафов.