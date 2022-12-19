В Челябинске поменяют тарифы на тепло по решению суда

Компании сферы ЖКХ оспаривают решения минтарифов и добиваются их отмены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 19 декабря удовлетворил иск МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) к минтарифов региона по поводу расчета платы за тепло. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что проблема с формированием тарифов на услуги ЖКХ в области носит системный характер и чревата увеличением аварийности на сетях.

Коммунальщики просили заложить в тариф деньги на ремонт сетей Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В «ЧКТС» настаивали, что в экономически обоснованный тариф должен быть включен ряд расходов ресурсоснабжающей организации. В частности, траты на капитальные ремонты, создание резервов для устранения аварийных ситуаций, деньги на благоустройство и так далее. Без этого невозможно полноценно и в срок ликвидировать последствия коммунальных происшествий. Также в деле фигурируют траты по списанию дебиторской задолженности в размере выше 2% и так далее. Прокурор частично поддержала компанию.

«Оспариваемые нормативные правовые акты приняты уполномоченным органом в пределах предоставленной компетенции с соблюдением порядка опубликования и введения в действие. При этом считаю, что доводы административного истца о необоснованном отклонении заявленных сумм по расходам по выплатам по договорам займа, благоустройству, сомнительным долгам заслуживают внимания.

Считаю, что ни одно из приведенных обстоятельств не свидетельствует об экономической необоснованности указанных требований, не является основанием для отказа в их включении в состав тарифа.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемые нормативные правовые акты противоречат нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в связи с чем административные исковые требования подлежат удовлетворению. Постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 80/10, 80/11, 80/12 в редакции постановления 83/18 подлежат признанию недействующими с момента принятия», — сказал в ходе суда прокурор Ирина Козина.

Судья Лариса Лопаткина иск ЧКТС к министерству тарифного регулирования и энергетики Челябинской области удовлетворила, постановления были признаны незаконными. Пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано. Однако источник, знакомый с темой тарифов на услуги ЖКХ в Челябинской области, отметил, что проблема носит системный характер.

Население платит по льготным расценкам, то есть на жителях эта ситуация сказаться не должна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Регулятор необоснованно не включает часть расходов в тарифы. И компании из разных сфер сейчас оспаривают эти решения и добиваются их отмены», — сказал собеседник. Так, например, в октябре 2022 года подобный суд уже выиграла другая теплоснабжающая компания «УСТЭК-Челябинск».

«Если учитывать все реальные расходы ЧКТС, то экономически обоснованный тариф должен вырасти существенно, так как сети компании изношены примерно на 80%, а плановые ремонтные работы из-за недостатка финансирования не ведутся уже более 10 лет. Однако подчеркну, что население платит по льготным расценкам, то есть на жителях эта ситуация сказаться не должна. Разницу между экономически обоснованным и льготным тарифами можно покрыть, например, за счет субсидии», — добавил собеседник.

Сергей Гордеев отметил, что устанавливать справедливый тариф необходимо. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Общественной палаты Челябинской области, заместитель председателя комиссии по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Сергей Гордеев отметил, что устанавливать справедливый тариф необходимо.

«Вопрос всегда в степени износа коммунальных сетей. Если уровень износа уже зашкаливает, то возникает требование элементарной безопасности жизнеобеспечения. Это логично. Минтарифов заняло позицию, как будто у нас в городе идеальная коммунальная система. Но это справедливо только в том случае, если труба новая. Но если трубы стоят десяток лет, то их надо менять, конечно. Это принципиальная ошибка министерства. В Челябинске ситуация не самая лучшая. Причина здесь простая — отсутствие согласованной долгосрочной программы по обновлению сетей теплоснабжения», — сказал эксперт.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в минтарифа региона, ответ к моменту публикации не поступил. В ЧКТС отказались от комментариев.