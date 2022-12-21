Под Новый год тюменские таксисты устроят войну за пассажиров

Цены вырастут в несколько раз, а водители готовы драться за клиентов

22 декабря 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь таксисты планируют заработать на высоких коэффициентах агрегаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под Новый год в Тюмени традиционно подорожает такси. По данным аналитиков, рост стоимости частного извоза во время праздников может достичь 300%. Однако источники агентства утверждают, что это не самая большая проблема для пассажиров. По словам инсайдеров, в ночь с 31 декабря на 1 января таксисты, работающие на агрегаторов, устроят охоту на «бомбил — нелегалов», которые хотят заработать в Новый год быстро и много. Профессионалы считают, что они «отбирают у них хлеб». По оценкам экспертов, цены на такси в новогоднюю ночь вырастут на 300% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцу Андрею 36 лет. На «Яндекс. Go» он работает с 2019 года. Мужчина просит не озвучивать его фамилию, потому что работа в такси — это основной доход. Боится, что уволят. По словам Андрея, в месяц он зарабатывает от 50 до 90 тыс. рублей в месяц. Это при условии восьмичасового рабочего дня. Мужчина говорит, что можно получить и больше денег, если брать длинные смены или таксовать по праздникам. Например, в Новый год. «Мы этой ночи ждем весь год. Поверьте, 90% тюменских таксистов, для которых это основной вид дохода, будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января, потому что можно „поднять“ хорошие деньги. 15 — 20 тыс. рублей, а если повезет, то и больше. Коэффициенты будут высокие, пассажиры — пьяные и добрые, на чай будут давать. Работай — не хочу. Я лично собираюсь выйти на линию сразу после боя курантов. Большинство моих коллег — тоже», — добавляет мужчина. В новогоднюю ночь таксисты могут заработать до 25 — 30 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU По оценкам аналитиков, в новогоднюю ночь стоимость такси в Тюмени, как и в целом по России, может вырасти на 300%. Перед Новым годом услуги частного извоза в Тюмени также подорожают. При этом, владелец одного из тюменских таксопарков, сотрудничающих с «Яндекс. Go», считает, что у таксистов — нелегалов нет повода для того, чтобы в новогодние праздники брать с пассажиров за поездку две — три цены. «Почему будет дорого? У агрегаторов — из-за динамического ценообразования, у „бомбил“ и „подработчиков“ — из-за жадности. На „Яндекс“ работает много ребят, для которых такси — основной вид дохода. То есть, пашут с утра до вечера. Для них повышенные коэффициенты — это награда за плодотворный труд в течение года, когда за ночь можно заработать хорошие деньги. Почему ценник поднимут „бомбилы“ — лично мне не очень понятно. Они таксуют после основной работы, несколько часов в день. Какие там две — три цены? Накинь сотку и будь доволен. А лучше в Новый год дома сиди, дай людям заработать», — заявил собеседник агентства. При динамическом ценообразовании на конечную стоимость поездки влияет множество факторов. Это спрос на услуги такси в конкретном районе, количество водителей на линии, загруженность дорог, погода и т. д. Профессиональные таксисты жалуются на «бомбил» и «подработчиков», которые снижают спрос на услуги частного извоза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С начала декабря в закрытых мессенджерах водителей «Яндекс. Такси» Тюмени тема новогодней ночи является одной из главных. Многие водители готовы в прямом смысле выйти на тропу войны с «бомбилами», чтобы помешать им работать в новогоднюю ночь. «Буду щемить и бомбил, и „подработчиков“. Надоели. Повыскакивают опять под Новый год и уронят все коэффициенты. Если попадутся на дороге — от души поздравлю с праздником и бесплатно подкину до второй городской больницы», — написал в одном из водительских чатов пользователь Сергей. «Давайте их по-взрослому будем щемить. Сколько можно терпеть? Итак, постоянно кровь сворачивают, по будням, еще и в Новый год нервы будут трепать. Короче, я настроен решительно. Возможно, будет драка», — добавил водитель такси Виктор. «Подработчики» на сленге таксистов — это люди, у которых есть основная работа и стабильный доход. На линию они выходят в пиковые часы для того, чтобы заработать на повышенном спросе агрегаторов. В региональном управлении ФАС отмечают, что услуги такси к регулярным пассажирским перевозкам не относятся и государственному регулированию не подлежат. В связи с чем цены на услуги таксистов устанавливаются хозяйствующими субъектами самостоятельно. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под Новый год в Тюмени традиционно подорожает такси. По данным аналитиков, рост стоимости частного извоза во время праздников может достичь 300%. Однако источники агентства утверждают, что это не самая большая проблема для пассажиров. По словам инсайдеров, в ночь с 31 декабря на 1 января таксисты, работающие на агрегаторов, устроят охоту на «бомбил — нелегалов», которые хотят заработать в Новый год быстро и много. Профессионалы считают, что они «отбирают у них хлеб». Тюменцу Андрею 36 лет. На «Яндекс. Go» он работает с 2019 года. Мужчина просит не озвучивать его фамилию, потому что работа в такси — это основной доход. Боится, что уволят. По словам Андрея, в месяц он зарабатывает от 50 до 90 тыс. рублей в месяц. Это при условии восьмичасового рабочего дня. Мужчина говорит, что можно получить и больше денег, если брать длинные смены или таксовать по праздникам. Например, в Новый год. «Мы этой ночи ждем весь год. Поверьте, 90% тюменских таксистов, для которых это основной вид дохода, будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января, потому что можно „поднять“ хорошие деньги. 15 — 20 тыс. рублей, а если повезет, то и больше. Коэффициенты будут высокие, пассажиры — пьяные и добрые, на чай будут давать. Работай — не хочу. Я лично собираюсь выйти на линию сразу после боя курантов. Большинство моих коллег — тоже», — добавляет мужчина. По оценкам аналитиков, в новогоднюю ночь стоимость такси в Тюмени, как и в целом по России, может вырасти на 300%. Перед Новым годом услуги частного извоза в Тюмени также подорожают. При этом, владелец одного из тюменских таксопарков, сотрудничающих с «Яндекс. Go», считает, что у таксистов — нелегалов нет повода для того, чтобы в новогодние праздники брать с пассажиров за поездку две — три цены. «Почему будет дорого? У агрегаторов — из-за динамического ценообразования, у „бомбил“ и „подработчиков“ — из-за жадности. На „Яндекс“ работает много ребят, для которых такси — основной вид дохода. То есть, пашут с утра до вечера. Для них повышенные коэффициенты — это награда за плодотворный труд в течение года, когда за ночь можно заработать хорошие деньги. Почему ценник поднимут „бомбилы“ — лично мне не очень понятно. Они таксуют после основной работы, несколько часов в день. Какие там две — три цены? Накинь сотку и будь доволен. А лучше в Новый год дома сиди, дай людям заработать», — заявил собеседник агентства. С начала декабря в закрытых мессенджерах водителей «Яндекс. Такси» Тюмени тема новогодней ночи является одной из главных. Многие водители готовы в прямом смысле выйти на тропу войны с «бомбилами», чтобы помешать им работать в новогоднюю ночь. «Буду щемить и бомбил, и „подработчиков“. Надоели. Повыскакивают опять под Новый год и уронят все коэффициенты. Если попадутся на дороге — от души поздравлю с праздником и бесплатно подкину до второй городской больницы», — написал в одном из водительских чатов пользователь Сергей. «Давайте их по-взрослому будем щемить. Сколько можно терпеть? Итак, постоянно кровь сворачивают, по будням, еще и в Новый год нервы будут трепать. Короче, я настроен решительно. Возможно, будет драка», — добавил водитель такси Виктор. В региональном управлении ФАС отмечают, что услуги такси к регулярным пассажирским перевозкам не относятся и государственному регулированию не подлежат. В связи с чем цены на услуги таксистов устанавливаются хозяйствующими субъектами самостоятельно. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.