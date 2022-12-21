Курганские таксисты в Новый год менее жадные, чем в среднем по стране

Курганские таксисты в Новый год собираются повысить цены в два раза

22 декабря 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

В сервисе заказа такси отметили, что у них нет специального новогоднего тарифа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане таксисты в новогоднюю ночь могут повысить стоимость поездки в два раза, тогда как в среднем по России цена может вырасти в 3,5 раза. Об этом сообщают участники рынка услуг в сфере такси. «В новогоднюю ночь из-за большого спроса цена поездки на такси может увеличиться в 1,5—2 раза. Также возможно увеличение времени ожидания автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». Сотрудники компании отметили, что в первой половине декабря 2021 года средняя цена поездки в Кургане была 170-175 рублей, а в последнюю неделю месяца — 220 рублей. На пике спроса с 23:00 31 декабря до 8:00 1 января средний чек увеличивался до 325 рублей, затем снизился и в первые числа января был на уровне 185 рублей. Горожанам, которые хотят сэкономить, посоветовали заказывать такси 31 декабря до 17:00 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января — после 9:00, когда многие еще спят после новогодней ночи. По данным аналитиков «Яндекс.Такси», с 31 декабря по 1 января высокий повышающий коэффициент может составить от 1,3 до 3,5. В пресс-службе Яндекс.Go URA.RU сообщали, что сервис автоматически включает повышающий коэффициент для привлечения на линию большего числа водителей. Динамический коэффициент есть и в «Максиме», при этом в компании добавили, что у них нет специального новогоднего тарифа. В 2021 году в Ямало-Ненецком автономном округе проходила забастовка таксистов, связанная с ценовой политикой. Таксисты Кургана не стали поддерживать эту инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане таксисты в новогоднюю ночь могут повысить стоимость поездки в два раза, тогда как в среднем по России цена может вырасти в 3,5 раза. Об этом сообщают участники рынка услуг в сфере такси. «В новогоднюю ночь из-за большого спроса цена поездки на такси может увеличиться в 1,5—2 раза. Также возможно увеличение времени ожидания автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». Сотрудники компании отметили, что в первой половине декабря 2021 года средняя цена поездки в Кургане была 170-175 рублей, а в последнюю неделю месяца — 220 рублей. На пике спроса с 23:00 31 декабря до 8:00 1 января средний чек увеличивался до 325 рублей, затем снизился и в первые числа января был на уровне 185 рублей. Горожанам, которые хотят сэкономить, посоветовали заказывать такси 31 декабря до 17:00 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января — после 9:00, когда многие еще спят после новогодней ночи. По данным аналитиков «Яндекс.Такси», с 31 декабря по 1 января высокий повышающий коэффициент может составить от 1,3 до 3,5. В пресс-службе Яндекс.Go URA.RU сообщали, что сервис автоматически включает повышающий коэффициент для привлечения на линию большего числа водителей. Динамический коэффициент есть и в «Максиме», при этом в компании добавили, что у них нет специального новогоднего тарифа. В 2021 году в Ямало-Ненецком автономном округе проходила забастовка таксистов, связанная с ценовой политикой. Таксисты Кургана не стали поддерживать эту инициативу.