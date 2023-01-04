04 января 2023
03 января 2023

Наземное метро, приговор Бекмансурову и очереди в военкоматы

Все, чему удивлялись пермяки в 2022 году — в главных кадрах URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров просил суд проявить к нему снисходительность, но не избежал самого сурового наказания Фото:

Ушедший 2022 год был богат на разные события в Пермском крае. Пандемия, так внезапно ворвавшаяся в нашу жизнь, кажется, окончательно перестала быть ее частью. Жители региона, наконец, смогли полноценно посещать спортивные, культурные и общественные мероприятия, беспрепятственно путешествовать, забыв о коронавирусных ограничениях. Пермяки готовили плов в гигантском казане, летали на воздушных шарах и встали на защиту Родины. Все то, чем запомнился 2022 год — в фоторепортаже URA.RU

ЖД станции и электропоезда. Пермь
В 2022 году для пермяков запустили «наземное метро» — пригородные электропоезда «Ласточка» стали курсировать сразу по нескольким маршрутам в черте города
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Гастро фестиваль барбекю 59 блюд. Пермь
Погода на первомайские праздники в ушедшем году выдалась в Перми далеко не самой лучшей, было пасмурно и промозгло. Но это не помешало горожанам с размахом отметить Первомай
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299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь
После повышения цен на проезд в городском общественном транспорте, на мэра Перми Алексея Демкина обрушился шквал критики, но градоначальник стойко держал удар
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Открытие XX фестиваля воздухоплавателей "Небесная ярмарка" 2022. Кунгур
Одно из самых зрелищных мероприятий, фестиваль «Небесная ярмарка», в этом году потеряло статус «международного». По всей видимости, фестивалю придется сменить и прописку, в Кунгуре его проведение в 2023 году не предполагается
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Завод роботов Promobot. Пермь
Пермская высокотехнологичная компания «Промобот» продолжает удивлять мир своими разработками
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Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь
День Победы, впервые с 2020 года прошел в Перми в традиционном формате, без каких-либо ограничений. Ветераны, горожане и гости города увидели парад и стали участниками «Бессмертного полка»
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Народные гуляния в День Победы. Пермь
После праздничного парада, 9 мая, пермяки отправились гулять по городу. Погода в этот день стояла теплая и солнечная
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Вечер на реке Кама. Пермь
Лето в 2022 году не раз ставило температурные рекорды, радуя горожан
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Визит вице премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Пермь
Дмитрий Чернышенко (в центре) приезжал в Пермь, чтобы узнать, как идет подготовка к 300-летию города
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
Несмотря на уход всех легионеров в начале 2022 года, баскетбольный клуб «Парма» сумел сохранить статус «крепкого середняка» в Единой лиге ВТБ, и дает бой самым сильным командам
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Открытие театрального фестиваля "Тайна горы Крестовой". Губаха
Культурная жизнь в ушедшем году бурлила не только в краевой столице, но и в глубинке. На фото — фрагмент фестиваля «Тайна горы Крестовой», ежегодно проводимого в Губахе
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Горнолыжный центр Губаха. Пермь
Губаха известна также своим горнолыжным центром. Власти хотят развивать его, сделав отдых здесь круглогодичным
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь
После начала специальной военной операции на Украине, многие пермяки добровольно шли в военкоматы, встав на защиту мирных жителей Донбасса
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь
Одна из самых громких кинопремьер 2022 года — фильм «Сердце Пармы». Съемки фильма проходили и в Пермском крае
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Открытие моста через реку Чусовая . Пермь
Открытие нового моста через реку Чусовую стало одним из самых ожидаемых событий года
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь
Стрельба, которую в 2021 году устроил в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров, потрясла всю Россию. В этом году суд поставил точку в деле преступника. Бекмансурова признали виновным в убийстве 6 человек и других тяжких преступлениях, и приговорили к пожизненному сроку
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поезд Деда Мороза. Пермь
Поезд Деда Мороза не обошел стороной Пермь. На встречу с главным волшебником пришли дети и взрослые
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Установка арт объекта "Счастье на за горами" после реконструкции набережной реки Кама. Пермь
Пожалуй, один из самых знаменитых арт-объектов Перми, который так любят жители и гости города, «Счастье не за горами». После реконструкции набережной его вернули на свое «историческое» место
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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Ушедший 2022 год был богат на разные события в Пермском крае. Пандемия, так внезапно ворвавшаяся в нашу жизнь, кажется, окончательно перестала быть ее частью. Жители региона, наконец, смогли полноценно посещать спортивные, культурные и общественные мероприятия, беспрепятственно путешествовать, забыв о коронавирусных ограничениях. Пермяки готовили плов в гигантском казане, летали на воздушных шарах и встали на защиту Родины. Все то, чем запомнился 2022 год — в фоторепортаже URA.RU
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