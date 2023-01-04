Наземное метро, приговор Бекмансурову и очереди в военкоматы

Тимур Бекмансуров просил суд проявить к нему снисходительность, но не избежал самого сурового наказания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ушедший 2022 год был богат на разные события в Пермском крае. Пандемия, так внезапно ворвавшаяся в нашу жизнь, кажется, окончательно перестала быть ее частью. Жители региона, наконец, смогли полноценно посещать спортивные, культурные и общественные мероприятия, беспрепятственно путешествовать, забыв о коронавирусных ограничениях. Пермяки готовили плов в гигантском казане, летали на воздушных шарах и встали на защиту Родины. Все то, чем запомнился 2022 год — в фоторепортаже URA.RU

В 2022 году для пермяков запустили «наземное метро» — пригородные электропоезда «Ласточка» стали курсировать сразу по нескольким маршрутам в черте города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Погода на первомайские праздники в ушедшем году выдалась в Перми далеко не самой лучшей, было пасмурно и промозгло. Но это не помешало горожанам с размахом отметить Первомай Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После повышения цен на проезд в городском общественном транспорте, на мэра Перми Алексея Демкина обрушился шквал критики, но градоначальник стойко держал удар Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Одно из самых зрелищных мероприятий, фестиваль «Небесная ярмарка», в этом году потеряло статус «международного». По всей видимости, фестивалю придется сменить и прописку, в Кунгуре его проведение в 2023 году не предполагается Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская высокотехнологичная компания «Промобот» продолжает удивлять мир своими разработками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

День Победы, впервые с 2020 года прошел в Перми в традиционном формате, без каких-либо ограничений. Ветераны, горожане и гости города увидели парад и стали участниками «Бессмертного полка» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После праздничного парада, 9 мая, пермяки отправились гулять по городу. Погода в этот день стояла теплая и солнечная Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Лето в 2022 году не раз ставило температурные рекорды, радуя горожан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дмитрий Чернышенко (в центре) приезжал в Пермь, чтобы узнать, как идет подготовка к 300-летию города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Несмотря на уход всех легионеров в начале 2022 года, баскетбольный клуб «Парма» сумел сохранить статус «крепкого середняка» в Единой лиге ВТБ, и дает бой самым сильным командам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Культурная жизнь в ушедшем году бурлила не только в краевой столице, но и в глубинке. На фото — фрагмент фестиваля «Тайна горы Крестовой», ежегодно проводимого в Губахе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губаха известна также своим горнолыжным центром. Власти хотят развивать его, сделав отдых здесь круглогодичным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После начала специальной военной операции на Украине, многие пермяки добровольно шли в военкоматы, встав на защиту мирных жителей Донбасса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Одна из самых громких кинопремьер 2022 года — фильм «Сердце Пармы». Съемки фильма проходили и в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Открытие нового моста через реку Чусовую стало одним из самых ожидаемых событий года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стрельба, которую в 2021 году устроил в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров, потрясла всю Россию. В этом году суд поставил точку в деле преступника. Бекмансурова признали виновным в убийстве 6 человек и других тяжких преступлениях, и приговорили к пожизненному сроку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поезд Деда Мороза не обошел стороной Пермь. На встречу с главным волшебником пришли дети и взрослые Фото: Сергей Русанов © URA.RU