Оппозиция ХМАО грозит испортить Моору победу на выборах

А его новому заместителю придется сдать первый серьезный экзамен в 2023 году

09 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Александр Моор может не добрать голосов избирателей в Югре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сторонники оппозиции в ХМАО намерены помешать губернатору Тюменской области Александру Моору набрать высокий процент голосов на выборах главы региона, которые пройдут в 2023 году на территории «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите юга области и Югры. Предстоящая кампания, по их мнению, станет первым серьезным экзаменом для нового замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского, заменившего «серого кардинала» Сергея Сарычева. «Моор, несмотря на то, что официального объявления еще не было, выдвинется на новый губернаторский срок от ЕР. Его предвыборной платформой станет „Народная программа“ единороссов — она удобна тем, что в нее можно в принципе включить что угодно», — рассказал инсайдер в тюменской власти. Губернаторские выборы станут экзаменом для Павла Белявского Фото: Николай Бастриков © URA.RU По словам источника, в правительстве Тюменской области уверены в победе Моора, но результат ниже 60% голосов будет считаться провальным. «В идеале, действующий губернатор должен набрать не ниже, чем на выборах 2018 года (65,86% — прим. ред.). И это основной вызов для Белявского как нового главного по внутренней политике, за которую больше двух десятилетий отвечал Сарычев», — добавляет собеседник агентства. Другой источник отмечает, что основная опасность в обеспечении «красивого результата» для Моора кроется в ХМАО, где кандидат от власти традиционно набирает наименьший процент. Так, в 2018 году Моор в ХМАО получил менее 45% голосов избирателей. Для сравнения: на юге области — 75,49%, в ЯНАО — 74,94%. Инсайдер из политической элиты Югры уверяет, что парламентская оппозиция округа (ЛДПР — в первую очередь) будет активно «качать» тему программы «Сотрудничество», по которой власти ХМАО делятся частью прибыли от налогов с югом «тюменской матрешки». Статья по теме Комарова отразила удар оппозиции на устройство тюменской матрешки «Будут заявления в духе „хватит кормить Тюмень“, более того, мы их уже видим. Тут Белявскому придется выстраивать отношения с югорскими властями, чтобы обеспечить Моору достойный результат. А такими связями, которые были у Сарычева, новый замгубернатора еще не обзавелся», — отмечает он. Слова источника по сути подтверждает депутат думы ХМАО от ЛДПР Михаил Селюков. «Хотелось бы, чтобы Александр Викторович [Моор] приехал в парламент Югры и рассказал, что хорошего они сделали на те деньги, которые мы отправили в Тюменскую область», — заявил парламентарий, ранее предлагавший отправлять средства на Донбасс вместо Тюмени, в разговоре с корреспондентом URA.RU. Провластный источник из ХМАО рассказал, что пока в округе не обсуждали тему предстоящих выборов, соответственно, отсутствую и вводные по кампании. «При необходимости, югорские власти, пойдут по проверенному пути — „мобилизации“ бюджетников и работников системообразующих предприятий, которые обеспечат результат в пользу Моора в Югре. В крайнем случае, подключится [уральский полпред Владимир] Якушев», — предполагает он. Уральский полпред Владимир Якушев проконтролирует выборы тюменского губернатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Инсайдер не исключает возможного торга между главой ХМАО Натальей Комаровой и Моором за обеспечение его результата на выборах в Югре. «Но пока об этом ничего не известно. Вероятно, переговоры будут вестись лично. К чему они приведут, предположить сейчас сложно», — добавляет он. В серьезные проблемы Моора на юге региона не верят даже его оппоненты. «С началом СВО грань между критикой власти и дискредитацией власти (за которой следует преследование вплоть до уголовного) очень тонка. С чем мы пойдем на выборы? С критикой тарифов ЖКХ? Политическую риторику у нас отняли. Так что здесь Белявскому будет даже пожалуй легче, чем Сарычеву ранее», — рассказал агентству на условиях анонимности представитель одной из партий. «Как показала практика, Белявский быстро вник по все внутриполитические процессы. Очевидно, сказался опыт работы с Сарычевым. Думаю, что он способен провести кампанию 2023 года на высоких политическом и политтехнологическом уровнях», — считает тюменский политолог Александр Безделов. Руководитель федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов также не видит проблем в предстоящей предвыборной кампании. «Несмотря на сложносоставной состав „Большой Тюмени“ и то, что результат Моора будет зависеть от результатов голосования еще и в двух округах (ЯНАО и ХМАО), Тюменская область в электоральном смысле достаточно однородна, а возможное противостояние региональных элит в контексте выборов маловероятно. Предотвращение Моором серьезных социальных конфликтов, а также гарантирование взаимодействия трех субъектов в формате программы „Сотрудничество“ могут обеспечить Моору поддержку в округах», — уверен эксперт. Что касается участия Сарычева в предстоящих выборов, то источники URA.RU сходятся в том, что бывший вице-губернатор максимум может быть привлечен в качестве непубличного консультанта. «Сергей Михайлович ушел из публичной политики», — передают инсайдеры. Агентство направило запрос о предстоящей кампании Моора в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сторонники оппозиции в ХМАО намерены помешать губернатору Тюменской области Александру Моору набрать высокий процент голосов на выборах главы региона, которые пройдут в 2023 году на территории «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите юга области и Югры. Предстоящая кампания, по их мнению, станет первым серьезным экзаменом для нового замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского, заменившего «серого кардинала» Сергея Сарычева. «Моор, несмотря на то, что официального объявления еще не было, выдвинется на новый губернаторский срок от ЕР. Его предвыборной платформой станет „Народная программа“ единороссов — она удобна тем, что в нее можно в принципе включить что угодно», — рассказал инсайдер в тюменской власти. По словам источника, в правительстве Тюменской области уверены в победе Моора, но результат ниже 60% голосов будет считаться провальным. «В идеале, действующий губернатор должен набрать не ниже, чем на выборах 2018 года (65,86% — прим. ред.). И это основной вызов для Белявского как нового главного по внутренней политике, за которую больше двух десятилетий отвечал Сарычев», — добавляет собеседник агентства. Другой источник отмечает, что основная опасность в обеспечении «красивого результата» для Моора кроется в ХМАО, где кандидат от власти традиционно набирает наименьший процент. Так, в 2018 году Моор в ХМАО получил менее 45% голосов избирателей. Для сравнения: на юге области — 75,49%, в ЯНАО — 74,94%. «Будут заявления в духе „хватит кормить Тюмень“, более того, мы их уже видим. Тут Белявскому придется выстраивать отношения с югорскими властями, чтобы обеспечить Моору достойный результат. А такими связями, которые были у Сарычева, новый замгубернатора еще не обзавелся», — отмечает он. Слова источника по сути подтверждает депутат думы ХМАО от ЛДПР Михаил Селюков. «Хотелось бы, чтобы Александр Викторович [Моор] приехал в парламент Югры и рассказал, что хорошего они сделали на те деньги, которые мы отправили в Тюменскую область», — заявил парламентарий, ранее предлагавший отправлять средства на Донбасс вместо Тюмени, в разговоре с корреспондентом URA.RU. Провластный источник из ХМАО рассказал, что пока в округе не обсуждали тему предстоящих выборов, соответственно, отсутствую и вводные по кампании. «При необходимости, югорские власти, пойдут по проверенному пути — „мобилизации“ бюджетников и работников системообразующих предприятий, которые обеспечат результат в пользу Моора в Югре. В крайнем случае, подключится [уральский полпред Владимир] Якушев», — предполагает он. Инсайдер не исключает возможного торга между главой ХМАО Натальей Комаровой и Моором за обеспечение его результата на выборах в Югре. «Но пока об этом ничего не известно. Вероятно, переговоры будут вестись лично. К чему они приведут, предположить сейчас сложно», — добавляет он. В серьезные проблемы Моора на юге региона не верят даже его оппоненты. «С началом СВО грань между критикой власти и дискредитацией власти (за которой следует преследование вплоть до уголовного) очень тонка. С чем мы пойдем на выборы? С критикой тарифов ЖКХ? Политическую риторику у нас отняли. Так что здесь Белявскому будет даже пожалуй легче, чем Сарычеву ранее», — рассказал агентству на условиях анонимности представитель одной из партий. «Как показала практика, Белявский быстро вник по все внутриполитические процессы. Очевидно, сказался опыт работы с Сарычевым. Думаю, что он способен провести кампанию 2023 года на высоких политическом и политтехнологическом уровнях», — считает тюменский политолог Александр Безделов. Руководитель федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов также не видит проблем в предстоящей предвыборной кампании. «Несмотря на сложносоставной состав „Большой Тюмени“ и то, что результат Моора будет зависеть от результатов голосования еще и в двух округах (ЯНАО и ХМАО), Тюменская область в электоральном смысле достаточно однородна, а возможное противостояние региональных элит в контексте выборов маловероятно. Предотвращение Моором серьезных социальных конфликтов, а также гарантирование взаимодействия трех субъектов в формате программы „Сотрудничество“ могут обеспечить Моору поддержку в округах», — уверен эксперт. Что касается участия Сарычева в предстоящих выборов, то источники URA.RU сходятся в том, что бывший вице-губернатор максимум может быть привлечен в качестве непубличного консультанта. «Сергей Михайлович ушел из публичной политики», — передают инсайдеры. Агентство направило запрос о предстоящей кампании Моора в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.