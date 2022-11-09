Комарова отразила удар оппозиции на устройство тюменской матрешки

А главный критик теперь будет работать на власти ХМАО

09 ноября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Обращение губернатора ХМАО Натальи Комаровой к югорчанам сопровождалось живыми дебатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова защитила политический паритет регионов «тюменской матрешки» от попытки югорской оппозиции расшатать его нынешнюю конструкцию. Так оценивают опрошенные URA.RU эксперты дискуссию главы региона с депутатом Думы ХМАО от ЛДПР Михаилом Селюковым во время ее обращения к жителям, на которой парламентарий предлагал пересмотреть межбюджетные отношения Югры и Тюменской области. Депутат Михаил Селюков неоднократно поднимает вопрос о прекращении отчислений Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат во время разговора с губернатором сделал несколько заходов на тему распределения налогов в регионах «тюменской матрешки». Сначала он указал на то, что в ХМАО ставки для бизнеса выше, чем в областном центре. А затем перешел к критике межбюджетных отношений. «За девять месяцев 2022 года, более 30 миллиардов рублей, Югра направила в бюджет Тюменской области. При этом складывается парадоксальная ситуация с региональными налогами. Например: ставка УСН (доходы) в Югре 6% -в Тюмени 4%; транспортный налог на самолеты в Югре 250 рублей л. с. — в Тюмени 75 рублей л.с; налог на имущество по кадастровой стоимости в Югре жестче. Наталья Владимировна, почему помогая соседям, мы своим предпринимателям создаем худшие условия?» — задался вопросом депутат Селюков. А затем он и вовсе предложил вместо перечисления налогов в областной бюджет передавать их на восстановления Донбасса. Губернатор Югры во время ответа уточнила, что из 30 миллиардов рублей, которые были переданы в областной центр в качестве налога на прибыль, уже больше половины вернулись в окружной бюджет в рамках программы «Сотрудничество». Но она предложила создать рабочую группу из чиновников правительства ХМАО и региональных парламентариев, которые изучат опыт регионов с точки зрения налоговых ставок, а также внесут предложения по обновления договора о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Селюков был включен в нее на правах инициатора. «Рабочую группу. которую с легкой руки вашей мы сейчас создали, давайте анализировать состояние дел по реализации договора о сотрудничестве. Который был заключен в 2004 году между автономными округами и Тюменской областью, с тем, чтобы этот документ максимально отвечал современным запросам. Давайте сделаем это вместе. Это не значит, что я перекладываю на вас ответственность, я остаюсь главным ответственным за эффективность выработанных и реализованных решений, но чем больше специалистов будет участвовать в этом, тем больше надежды на то, что выработаем эффективное решение», — прокомментировала Комарова. Комарова предложила Селюкову первому войти в рабочую группу по анализу и пересмотру вопроса помощи Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU заявил, что считает, что югорчане по итогам работы не будут вносить принципиальных изменений в договор сотрудничества регионов тюменской матрешки. «Я думаю, это попытка губернатора Югры погрузить депутата оппозиционной партии в суть вопроса и дать ему понять, что все не так просто и есть определенные обязательства. Есть федеральное законодательство о межбюджетных отношениях и помощь Донбассу за счет Тюменской области — это абсолютная демагогия. Кстати, когда Селюков являлся депутатом областной Думы, тема межбюджетных отношений между Югрой и Тюменью его не очень волновала», — прокомментировал эксперт. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников солидарен с мнением коллеги и считает, что сейчас не самое благоприятное время для внесения изменения в политическую конструкцию ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «У России осталось два сложносоставных региона — Тюмень с автономными округами и Архангельская область с ненецким автономным округом. Но сейчас государство явно не будет заниматься вопросами реструктуризации регионов, федеральным властям не до этого», — прокомментировал Солонников.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова защитила политический паритет регионов «тюменской матрешки» от попытки югорской оппозиции расшатать его нынешнюю конструкцию. Так оценивают опрошенные URA.RU эксперты дискуссию главы региона с депутатом Думы ХМАО от ЛДПР Михаилом Селюковым во время ее обращения к жителям, на которой парламентарий предлагал пересмотреть межбюджетные отношения Югры и Тюменской области. Депутат во время разговора с губернатором сделал несколько заходов на тему распределения налогов в регионах «тюменской матрешки». Сначала он указал на то, что в ХМАО ставки для бизнеса выше, чем в областном центре. А затем перешел к критике межбюджетных отношений. «За девять месяцев 2022 года, более 30 миллиардов рублей, Югра направила в бюджет Тюменской области. При этом складывается парадоксальная ситуация с региональными налогами. Например: ставка УСН (доходы) в Югре 6% -в Тюмени 4%; транспортный налог на самолеты в Югре 250 рублей л. с. — в Тюмени 75 рублей л.с; налог на имущество по кадастровой стоимости в Югре жестче. Наталья Владимировна, почему помогая соседям, мы своим предпринимателям создаем худшие условия?» — задался вопросом депутат Селюков. А затем он и вовсе предложил вместо перечисления налогов в областной бюджет передавать их на восстановления Донбасса. Губернатор Югры во время ответа уточнила, что из 30 миллиардов рублей, которые были переданы в областной центр в качестве налога на прибыль, уже больше половины вернулись в окружной бюджет в рамках программы «Сотрудничество». Но она предложила создать рабочую группу из чиновников правительства ХМАО и региональных парламентариев, которые изучат опыт регионов с точки зрения налоговых ставок, а также внесут предложения по обновления договора о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Селюков был включен в нее на правах инициатора. «Рабочую группу. которую с легкой руки вашей мы сейчас создали, давайте анализировать состояние дел по реализации договора о сотрудничестве. Который был заключен в 2004 году между автономными округами и Тюменской областью, с тем, чтобы этот документ максимально отвечал современным запросам. Давайте сделаем это вместе. Это не значит, что я перекладываю на вас ответственность, я остаюсь главным ответственным за эффективность выработанных и реализованных решений, но чем больше специалистов будет участвовать в этом, тем больше надежды на то, что выработаем эффективное решение», — прокомментировала Комарова. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU заявил, что считает, что югорчане по итогам работы не будут вносить принципиальных изменений в договор сотрудничества регионов тюменской матрешки. «Я думаю, это попытка губернатора Югры погрузить депутата оппозиционной партии в суть вопроса и дать ему понять, что все не так просто и есть определенные обязательства. Есть федеральное законодательство о межбюджетных отношениях и помощь Донбассу за счет Тюменской области — это абсолютная демагогия. Кстати, когда Селюков являлся депутатом областной Думы, тема межбюджетных отношений между Югрой и Тюменью его не очень волновала», — прокомментировал эксперт. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников солидарен с мнением коллеги и считает, что сейчас не самое благоприятное время для внесения изменения в политическую конструкцию ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «У России осталось два сложносоставных региона — Тюмень с автономными округами и Архангельская область с ненецким автономным округом. Но сейчас государство явно не будет заниматься вопросами реструктуризации регионов, федеральным властям не до этого», — прокомментировал Солонников.