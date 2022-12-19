Министру, спасшемуся от отставки, вернули влияние на стройки Екатеринбурга

Без контроля над генпланом Екатеринбурга Михаил Волков проработал ровно год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову, в последний момент спасшемуся от отставки, вернули влияние на стройки Екатеринбурга. Отныне он будет утверждать и вносить изменения в генплан Екатеринбурга — ключевой градостроительный документ. Соответствующее решение заксобрание приняло на заседании 20 декабря. С конца 2021 года указанные полномочия были в руках гордумы (а до этого — у того же Волкова).

Проект закона коллегам презентовал глава комитета заксо по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев. Он объяснил, что новый генплан Екатеринбурга должен рассматриваться в региональном правительстве в том числе потому, что Екатеринбург является центром агломерации и оказывает влияние на близлежащие города.

Против реформы выступила фракция КПРФ. В частности, депутат Олег Гордеев предупредил, что при новом раскладе горожанам будет труднее отслеживать решения властей. Кроме того, ссылаясь на опыт других городов — Челябинска, Тюмени, Перми, Новосибирска и Казани, — Гордеев заявил, что градостроительные полномочия должны быть в руках городских дум. Но большинство эти аргументы не убедили: за проект проголосовали 34 депутата, семеро — против, еще один не голосовал.

Изменения в законодательстве URA.RU анонсировало на прошлой неделе. Тогда источник агентства рассказывал, что инициативу о передаче полномочий по генплану в минстрой губернатору Евгению Куйвашеву презентовал мэр Алексей Орлов. Его цель якобы в том, чтобы исключить для гордумы возможность торговаться по поводу важнейшего документа. «С минстроем договориться проще, чем с гордумой», — объяснил собеседник. По его словам, сама мэрия не может утверждать генплан — это запрещает федеральное законодательство.

Интересно, что Орлова, спровоцировавшего таким образом усиление минстроя, называют среди тех, кто убеждал Куйвашева сохранить Волкова в правительстве. Говорят, это было нужно ему для того, чтобы сдержать профильного замгубернатора Сергея Швиндта, якобы настроенного против горадминистрации, которая в конце 2021 года забрала у него и Волкова ключевые градостроительные полномочия.