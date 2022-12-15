«Присмотр — это не мой стиль, мне нравится слово «взаимодействие»

Полпред Якушев — о судьбе главных проектов Свердловской области в политике и экономике

16 декабря 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поведал URA.RU, что будет с проектами свердловских властей в условиях сакнций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на внешние обстоятельства и санкционное давление, планы свердловских властей по развитию экономики и проведению важных мероприятий оперативно трансформируются и будут выполнены. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Отвечая на вопросы агентства, полпред разобрал самые знаковые события: создание новых производств, строительство магистралей, замену Универсиады, повышение комфорта жизни в Екатеринбурге и планы властей на будущие выборы гордумы административного центра области. Автобан Москва — Екатеринбург обещают построить в 2024 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Владимир Владимирович, федеральное правительство ранее пообещало проложить скоростную трассу Москва — Казань — Екатеринбург уже в 2024 году. Недавно стало известно, что работы ускорили из средств ФНБ. На какой стадии сейчас работы и как ситуация с финансированием? — 8 сентября глава государства дал старт движению по первому участку трассы М12 Москва — Казань, которая будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени и станет важнейшей частью трансконтинентального маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны. Протяженность трассы М12 от Москвы до Екатеринбурга составит 1,6 тысячи километров. Из средств ФНБ выделено 410 миллиардов рублей, 260 миллиардов — на строительство участка Казань — Екатеринбург. Важной составляющей этой артерии является кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга, техническое замыкание которой также состоялось в сентябре, а до конца года все работы будут завершены полностью. Благодаря ускоренному финансированию из федерального бюджета удалось завершить строительство раньше срока. В 2024 году планируется сдать отрезок Казань — Екатеринбург. По участку автотрассы, которая пройдет по территории Свердловской области, проект находится в экспертизе, планируется, что положительное заключение будет получено в ближайшее время. По словам Владимира Якушева, новая трасса обеспечит безопасность на дорогах Фото: Анна Майорова © URA.RU — Что даст «путинский» автобан Свердловской области и всему УрФО? — Транспортная инфраструктура — это кровеносная система экономики: чем быстрее передвигаются грузы — тем быстрее работает экономика. Эта дорога свяжет наши мегаполисы Екатеринбург, Челябинск и Тюмень с Москвой, Казанью, Нижним Новгородом, Пермью. Но также быстрее передвигаться по стране смогут наши граждане. И не только быстрее, но и безопаснее, потому что четырехполосная трасса обеспечивается разделительным отбойником. Снизится количество аварий, происходящих из-за обгонных маневров. — Губернатор Евгений Куйвашев намерен исполнить предвыборную задумку: превратить Свердловскую область в логистический узел, а Екатеринбург — в «сухой порт». Какие проекты — дорожные, инфраструктурные, иные — сейчас готовят на уровне федерального правительства по этой теме? — Екатеринбург и так один из крупнейших хабов в стране. «Сухой порт» должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Формирование такого коридора создаст двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами. Первая очередь ТЛЦ «Уральский» была открыта этой осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть из проектов «Сухого порта» уже реализована, остальные имеют перспективы для развития. В начале ноября был открыт первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», который полностью заработает в 2024 году. Также будет построен контейнерный терминал в рамках ТЛЦ «Екатеринбург» около деревни Большое Седельниково. Еще выделю: строительство второй независимой взлетно-посадочной полосы и нового грузового терминала в «Кольцово»;

строительство нового грузового двора на станции Екатеринбург — Товарный;

строительство железнодорожной инфраструктуры особой экономической зоны «Титановая долина»;

строительство оптово-распределительного центра вблизи Кашино. Это большая работа, которую ведут региональные власти, ОАО «РЖД» и бизнес Свердловской области. — В марте—апреле вы стали главным полпредом по вовлеченности в борьбу с санкциями. Свердловская область из-за своих многочисленных иностранных контрактов и зависимости от промышленного комплекса сразу оказалась в группе риска, но экономической катастрофы удалось избежать. Правда, что вы лично обращались к Москве по мерам поддержки для региона? Какие из них будут приняты в будущем? Более 300 мер поддержки предприятий принято в регионах УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — При возможности я всегда настаиваю на поддержке — не только для Свердловской области, а для всех регионов нашего округа. Стоит отметить, что уровень поддержки со стороны федерации в общем для всех субъектов страны беспрецедентен. На сегодняшний день принято более 300 федеральных мер и более 300 мер суммарно в регионах УрФО, куда включены меры социальной поддержки, отраслевые меры, меры налогового стимулирования и другие. Практически сразу после введения санкций против нашей страны была актуализирована программа финансовой поддержки системообразующих предприятий. Объем кредитов, выданных предприятиям УрФО с апреля по ноябрь, составил более 200 миллиардов рублей, реструктуризировано кредитов на более чем 350 миллиардов. Большое внимание уделяется вопросам импортозамещения. Для предприятий, которые работают по этому направлению, предусмотрены субсидии, гранты, льготные займы… Правительство России анализирует уже введенные меры, постоянно собирает информацию от получателей для доработки или корректировки и на ее основе разрабатываются новые инструменты поддержки. — Вы неоднократно подчеркивали, что УрФУ — это не просто вуз, а важное звено, соединяющее промышленность, науку и образование. В условиях санкций собственным разработкам России уделяется повышенное внимание. Есть ли у полпредства или у федерального центра идеи, что стоит изменить в УрФУ и как улучшить условия студентов? Например, строительство нового кампуса — на какой оно стадии? УрФУ имеет стратегическое значение для властей округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Для нас УрФУ важен прежде всего как важнейший центр подготовки и переподготовки кадров, а также как крупный научно-технологический хаб — центральное ядро проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Без компетенций ученых и исследователей университета невозможно воплощение наших научно-технологических проектов в жизнь. Сегодня университет ведет такую работу в НОЦ почти по двум десяткам таких проектов, и мы уверены, что многие из них будут доведены до стадии внедрения. Названия индустриальных партнеров университета, а среди них такие мощные предприятия, как «Синара», «Росатом», «Камаз», «Швабе», говорят сами за себя. Новый университетский кампус строится. Это совместный проект федерального центра, региона и потенциальных работодателей в лице бизнеса, который поможет совершить УрФУ качественный рывок в развитии. И не только университету. По большому счету, в Екатеринбурге создается новый молодежный микрорайон с развитой научно-образовательной, жилой, спортивной, инфраструктурой. И поэтому проект находится в зоне постоянного внимания региональных и муниципальных властей. Отдельно отмечу, что при кампусе планируется сформировать ИТ-кластер, нацеленный на подготовку и переподготовку высококлассных специалистов, а также на разработку цифровых технологий для реального сектора экономики. «Титановая долина» показывает высокую эффективность работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Особая экономическая зона «Титановая долина» существует уже много лет. На ее содержание продолжают выделять миллионы, а сама зона продолжает расширяться. Однако зачем она существует, до сих пор понятно не всем. На совещаниях предыдущего полпреда президента и вовсе открыто критиковали идею ОЭЗ. Можете объяснить, что Свердловской области и УрФО дает «Титановая долина»? Когда она начнет приносить пользу и начнет ли? — В оценке таких масштабных проектов, как функционирование экономических зон, не может быть субъективности. Существует утвержденный правительством России порядок: оценка производится по 25 показателям, а также по шести расчетным. По ним выводится сводный расчетный показатель эффективности: более 80% — эффективное функционирование; 40-80% — достаточно эффективное функционирование; а меньше — неэффективное. По «Титановой долине» сводный показатель эффективности за 2021 год составляет 90%. Нарастающим итогом за весь период существования — 87,1%. И проект продолжает развиваться. Вот вам и ответ на ваш вопрос. А что касается пользы, приведу несколько цифр. Среди резидентов «Титановой долины» 21 компания с общим объемом заявленных инвестиций более 50 миллиардов рублей. Объем вложенных инвестиций составляет 18,7 миллиардов рублей. Создано более полутора тысяч новых рабочих мест. Объем выручки, полученной резидентами, составил 36,3 миллиарда рублей. На площадке «Уктус» создается промышленный технопарк «Авиатор». На его площадях планируется разместить не менее десяти резидентов. Якорным будет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который хочет локализовать производство малой авиатехники собственной разработки с использованием композитных материалов. В Алапаевске планируется построить завод по производству стальных шаров производительностью 290 тысяч тонн в год, а в Сысертском округе — цеха для производства товаров народного потребления и распределительные центры. За всеми этими проектами будущее. Владимир Якушев лично курировал подготовку к 300-летию Нижнего Тагила Фото: Анна Майорова © URA.RU — Мы помним, что празднование 300-летия Нижнего Тагила готовилось под присмотром полпредства. В следующем году такой юбилей отметит Екатеринбург. Передавали ли вам какие-нибудь особые поручения из Москвы по этому поводу? Как вообще сейчас идет подготовка? — Мне не нравятся слова «присмотр», «контроль» — это не мой стиль, мне нравится слово «взаимодействие». Что касается 300-летия Нижнего Тагила, то в преддверии этой даты была реализована большая программа. Регион, муниципалитет и местный бизнес очень эффективно потрудились. Губернатор лично курировал эту программу. Город преобразился, и это главный результат. По такому же сценарию планируется отработать и юбилей Екатеринбурга. Еще в мае 2018 года президент подписал указ о праздновании в 2023 году 300-летия основания города Екатеринбурга. В том же году создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея, куда вошел мой заместитель. Никакие дополнительные поручения нам не требуются. В августе 2023-го Екатеринбург отпразднует свой 300-й юбилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В плане подготовки к юбилею Екатеринбурга — строительство и реконструкция дорог, образовательных организаций, объектов спорта, учреждений культуры, ремонт и реставрация объектов культурного наследия. Большое внимание власти города уделяют благоустройству общественных пространств. В целом все это нацелено на создание современной городской среды, удобной для жителей и гостей Екатеринбурга. И, конечно, в сам день города планируется множество развлекательных программ, подготовка к которым тоже уже идет. С нашей стороны, обещаем максимальное содействие в реализации намеченных планов. — Следующим летом Екатеринбург по поручению президента Путина примет Международный фестиваль студенческого спорта — наш аналог Универсиады. Расскажите, пожалуйста, что это будет за турнир? Как к нему готовятся? — Да, фестиваль состоится в августе 2023 года, как раз в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдут в главном зале «Екатеринбург-Экспо», а сами соревнования на площадках, которые строились к Универсиаде. Сейчас — в декабре — стартует заявочная кампания. Планируется разыграть 193 комплекта медалей по 14 видам спорта. Мы ждем около 3,5 тысяч спортсменов из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Уверен, что соревнования обеспечат нашим спортсменам международный опыт, дефицит в котором по известным причинам они испытывают. Наземное метро Екатеринбурга объединит семь городов-спутников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Есть ли у вас понимание, что сейчас происходит с давним проектом — наземным метро в Екатеринбурге? Мэр города Алексей Орлов выбрал ее в качестве альтернативы для подземки. Но федеральной поддержки пока не хватает. Что будет с этим проектом, будет ли оказана помощь, помимо РЖД? Если да, то какая? — Этим проектом активно занимаются и Свердловская область, и администрация Екатеринбурга, и, конечно, Свердловская железная дорога. Это кольцо вокруг уральской столицы и сетки до семи городов агломерации: Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, Первоуральск, Ревда, Арамиль, Сысерть. Проект масштабный, значит, требуется федеральная поддержка. Поэтому совместно с губернатором будем делать все, чтобы получить федеральные деньги. — В 2023 году нас ждет кампания по выборам в гордуму Екатеринбурга. Какие задачи стоят в этой кампании перед полпредством? — Выборы в думу Екатеринбурга — важное политическое событие, которое должно пройти на высоком организационном уровне. Необходимо минимизированы скандалы и черный пиар. Ответственность за выполнение этих задач с нас никто не снимал и в этих процессах мы будем участниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на внешние обстоятельства и санкционное давление, планы свердловских властей по развитию экономики и проведению важных мероприятий оперативно трансформируются и будут выполнены. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Отвечая на вопросы агентства, полпред разобрал самые знаковые события: создание новых производств, строительство магистралей, замену Универсиады, повышение комфорта жизни в Екатеринбурге и планы властей на будущие выборы гордумы административного центра области. — Владимир Владимирович, федеральное правительство ранее пообещало проложить скоростную трассу Москва — Казань — Екатеринбург уже в 2024 году. Недавно стало известно, что работы ускорили из средств ФНБ. На какой стадии сейчас работы и как ситуация с финансированием? — 8 сентября глава государства дал старт движению по первому участку трассы М12 Москва — Казань, которая будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени и станет важнейшей частью трансконтинентального маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны. Протяженность трассы М12 от Москвы до Екатеринбурга составит 1,6 тысячи километров. Из средств ФНБ выделено 410 миллиардов рублей, 260 миллиардов — на строительство участка Казань — Екатеринбург. Важной составляющей этой артерии является кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга, техническое замыкание которой также состоялось в сентябре, а до конца года все работы будут завершены полностью. Благодаря ускоренному финансированию из федерального бюджета удалось завершить строительство раньше срока. В 2024 году планируется сдать отрезок Казань — Екатеринбург. По участку автотрассы, которая пройдет по территории Свердловской области, проект находится в экспертизе, планируется, что положительное заключение будет получено в ближайшее время. — Что даст «путинский» автобан Свердловской области и всему УрФО? — Транспортная инфраструктура — это кровеносная система экономики: чем быстрее передвигаются грузы — тем быстрее работает экономика. Эта дорога свяжет наши мегаполисы Екатеринбург, Челябинск и Тюмень с Москвой, Казанью, Нижним Новгородом, Пермью. Но также быстрее передвигаться по стране смогут наши граждане. И не только быстрее, но и безопаснее, потому что четырехполосная трасса обеспечивается разделительным отбойником. Снизится количество аварий, происходящих из-за обгонных маневров. — Губернатор Евгений Куйвашев намерен исполнить предвыборную задумку: превратить Свердловскую область в логистический узел, а Екатеринбург — в «сухой порт». Какие проекты — дорожные, инфраструктурные, иные — сейчас готовят на уровне федерального правительства по этой теме? — Екатеринбург и так один из крупнейших хабов в стране. «Сухой порт» должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Формирование такого коридора создаст двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами. Часть из проектов «Сухого порта» уже реализована, остальные имеют перспективы для развития. В начале ноября был открыт первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», который полностью заработает в 2024 году. Также будет построен контейнерный терминал в рамках ТЛЦ «Екатеринбург» около деревни Большое Седельниково. Еще выделю: Это большая работа, которую ведут региональные власти, ОАО «РЖД» и бизнес Свердловской области. — В марте—апреле вы стали главным полпредом по вовлеченности в борьбу с санкциями. Свердловская область из-за своих многочисленных иностранных контрактов и зависимости от промышленного комплекса сразу оказалась в группе риска, но экономической катастрофы удалось избежать. Правда, что вы лично обращались к Москве по мерам поддержки для региона? Какие из них будут приняты в будущем? — При возможности я всегда настаиваю на поддержке — не только для Свердловской области, а для всех регионов нашего округа. Стоит отметить, что уровень поддержки со стороны федерации в общем для всех субъектов страны беспрецедентен. На сегодняшний день принято более 300 федеральных мер и более 300 мер суммарно в регионах УрФО, куда включены меры социальной поддержки, отраслевые меры, меры налогового стимулирования и другие. Практически сразу после введения санкций против нашей страны была актуализирована программа финансовой поддержки системообразующих предприятий. Объем кредитов, выданных предприятиям УрФО с апреля по ноябрь, составил более 200 миллиардов рублей, реструктуризировано кредитов на более чем 350 миллиардов. Большое внимание уделяется вопросам импортозамещения. Для предприятий, которые работают по этому направлению, предусмотрены субсидии, гранты, льготные займы… Правительство России анализирует уже введенные меры, постоянно собирает информацию от получателей для доработки или корректировки и на ее основе разрабатываются новые инструменты поддержки. — Вы неоднократно подчеркивали, что УрФУ — это не просто вуз, а важное звено, соединяющее промышленность, науку и образование. В условиях санкций собственным разработкам России уделяется повышенное внимание. Есть ли у полпредства или у федерального центра идеи, что стоит изменить в УрФУ и как улучшить условия студентов? Например, строительство нового кампуса — на какой оно стадии? — Для нас УрФУ важен прежде всего как важнейший центр подготовки и переподготовки кадров, а также как крупный научно-технологический хаб — центральное ядро проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Без компетенций ученых и исследователей университета невозможно воплощение наших научно-технологических проектов в жизнь. Сегодня университет ведет такую работу в НОЦ почти по двум десяткам таких проектов, и мы уверены, что многие из них будут доведены до стадии внедрения. Названия индустриальных партнеров университета, а среди них такие мощные предприятия, как «Синара», «Росатом», «Камаз», «Швабе», говорят сами за себя. Новый университетский кампус строится. Это совместный проект федерального центра, региона и потенциальных работодателей в лице бизнеса, который поможет совершить УрФУ качественный рывок в развитии. И не только университету. Отдельно отмечу, что при кампусе планируется сформировать ИТ-кластер, нацеленный на подготовку и переподготовку высококлассных специалистов, а также на разработку цифровых технологий для реального сектора экономики. — Особая экономическая зона «Титановая долина» существует уже много лет. На ее содержание продолжают выделять миллионы, а сама зона продолжает расширяться. Однако зачем она существует, до сих пор понятно не всем. На совещаниях предыдущего полпреда президента и вовсе открыто критиковали идею ОЭЗ. Можете объяснить, что Свердловской области и УрФО дает «Титановая долина»? Когда она начнет приносить пользу и начнет ли? — В оценке таких масштабных проектов, как функционирование экономических зон, не может быть субъективности. Существует утвержденный правительством России порядок: оценка производится по 25 показателям, а также по шести расчетным. По ним выводится сводный расчетный показатель эффективности: более 80% — эффективное функционирование; 40-80% — достаточно эффективное функционирование; а меньше — неэффективное. А что касается пользы, приведу несколько цифр. Среди резидентов «Титановой долины» 21 компания с общим объемом заявленных инвестиций более 50 миллиардов рублей. Объем вложенных инвестиций составляет 18,7 миллиардов рублей. Создано более полутора тысяч новых рабочих мест. Объем выручки, полученной резидентами, составил 36,3 миллиарда рублей. На площадке «Уктус» создается промышленный технопарк «Авиатор». На его площадях планируется разместить не менее десяти резидентов. Якорным будет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который хочет локализовать производство малой авиатехники собственной разработки с использованием композитных материалов. В Алапаевске планируется построить завод по производству стальных шаров производительностью 290 тысяч тонн в год, а в Сысертском округе — цеха для производства товаров народного потребления и распределительные центры. За всеми этими проектами будущее. — Мы помним, что празднование 300-летия Нижнего Тагила готовилось под присмотром полпредства. В следующем году такой юбилей отметит Екатеринбург. Передавали ли вам какие-нибудь особые поручения из Москвы по этому поводу? Как вообще сейчас идет подготовка? — Мне не нравятся слова «присмотр», «контроль» — это не мой стиль, мне нравится слово «взаимодействие». Что касается 300-летия Нижнего Тагила, то в преддверии этой даты была реализована большая программа. Регион, муниципалитет и местный бизнес очень эффективно потрудились. Губернатор лично курировал эту программу. Город преобразился, и это главный результат. По такому же сценарию планируется отработать и юбилей Екатеринбурга. Еще в мае 2018 года президент подписал указ о праздновании в 2023 году 300-летия основания города Екатеринбурга. В том же году создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея, куда вошел мой заместитель. Никакие дополнительные поручения нам не требуются. В плане подготовки к юбилею Екатеринбурга — строительство и реконструкция дорог, образовательных организаций, объектов спорта, учреждений культуры, ремонт и реставрация объектов культурного наследия. Большое внимание власти города уделяют благоустройству общественных пространств. В целом все это нацелено на создание современной городской среды, удобной для жителей и гостей Екатеринбурга. И, конечно, в сам день города планируется множество развлекательных программ, подготовка к которым тоже уже идет. С нашей стороны, обещаем максимальное содействие в реализации намеченных планов. — Следующим летом Екатеринбург по поручению президента Путина примет Международный фестиваль студенческого спорта — наш аналог Универсиады. Расскажите, пожалуйста, что это будет за турнир? Как к нему готовятся? — Да, фестиваль состоится в августе 2023 года, как раз в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдут в главном зале «Екатеринбург-Экспо», а сами соревнования на площадках, которые строились к Универсиаде. Сейчас — в декабре — стартует заявочная кампания. Планируется разыграть 193 комплекта медалей по 14 видам спорта. Мы ждем около 3,5 тысяч спортсменов из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Уверен, что соревнования обеспечат нашим спортсменам международный опыт, дефицит в котором по известным причинам они испытывают. — Есть ли у вас понимание, что сейчас происходит с давним проектом — наземным метро в Екатеринбурге? Мэр города Алексей Орлов выбрал ее в качестве альтернативы для подземки. Но федеральной поддержки пока не хватает. Что будет с этим проектом, будет ли оказана помощь, помимо РЖД? Если да, то какая? — Этим проектом активно занимаются и Свердловская область, и администрация Екатеринбурга, и, конечно, Свердловская железная дорога. Это кольцо вокруг уральской столицы и сетки до семи городов агломерации: Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, Первоуральск, Ревда, Арамиль, Сысерть. Проект масштабный, значит, требуется федеральная поддержка. Поэтому совместно с губернатором будем делать все, чтобы получить федеральные деньги. — В 2023 году нас ждет кампания по выборам в гордуму Екатеринбурга. Какие задачи стоят в этой кампании перед полпредством? — Выборы в думу Екатеринбурга — важное политическое событие, которое должно пройти на высоком организационном уровне. Необходимо минимизированы скандалы и черный пиар. Ответственность за выполнение этих задач с нас никто не снимал и в этих процессах мы будем участниками.