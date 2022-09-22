Власти РФ гарантировали повышение доходов россиян

Это позволит смягчить последствия санкций

22 сентября 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Здравоохранение — одно из приоритетных направлений, на которое в первую очередь предусмотрены средства в бюджете Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти продемонстрировали готовность выполнить все социальные обязательства в ближайшие три года. Как следует из проекта бюджета до 2025 года, который 22 сентября утвердило на заседании правительство РФ, деньги гарантировано пойдут на бесплатную медпомощь, выплату пенсий, пособий и компенсаций, а также на нужды армии. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит не допустить падения доходов россиян. В начале заседания Мишустин отметил, что корректировки бюджета требуются из-за частичной мобилизации, объявленной накануне президентом. «Проект бюджета учитывает многие вызовы. Против России были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, проведения дополнительных мероприятий по поддержке пострадавших отраслей и уязвимых категорий населения, запуска трансформации деловых процессов, обновления логистических и торговых цепочек», — сказал глава правительства РФ. Правительство проработало все бюджетные риски, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кабинет министров проработал все возможные риски и получил одобрение главы государства по основным параметрам, заверил премьер. «В проекте бюджета сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения. Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства озвучил прогноз социально-экономического развития страны. Он предполагает структурную перестройку экономики и ее адаптацию к новым условиям — переориентацию экспорта, изменение производственных цепочек, обеспечение технологического суверенитета, проведение сбалансированной бюджетной политики, перечислил Мишустин. Прогноз предполагает переход к уверенному росту экономики в 2024 году, сообщил премьер. Общий объем поступлений в бюджет в 2023 году ожидается на уровне 26,1 трлн рублей, расходы — до 29,56 трлн рублей, напомнил глава правительства. «В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования», — добавил Мишустин. Во время поездок в регионы Михаил Мишустин (в центре) уделяет особое внимание оснащению медучреждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из приоритетных направлений расходов российские власти определили — бесплатную медпомощь. По словам премьера, расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) увеличены на 10%. «За счет Фонда пенсионного и социального страхования продолжится предоставление пенсий, различных компенсаций и выплат, в том числе пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для семей с детьми. С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами», — уточнил Мишустин. Правительство РФ завершает формирование бюджета на ближайшие три года. После обсуждения его на заседании кабинета министров, финальной доработки документов, они будут направлены на рассмотрение в Госдуму. Государство демонстрирует готовность выполнить социальные обязательства, понимая, что доходы россиян снизились, считают эксперты Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU Потребность в выполнении социальных обязательств увеличивается из-за снижения доходов россиян, которое стало следствием экономического спада, полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Экономический спад продолжается второй год. К тому же высока вероятность глобального кризиса. В этих условиях доходы населения могут снизиться гораздо сильнее, чем мы предполагаем. Поэтому у населения растет потребность в стабильной выплате пенсий, пособий и компенсаций. Понятно внимание правительства к бесплатной медпомощи — ковид никуда не делся. К тому же необходимо поддерживать медицинские направления, которые недополучали финансирование во время пандемии. А изменения в бюджет, связанные с частичной мобилизацией, надо внести оперативно, так как корректировка завершается», — полагает эксперт. Статья по теме Мишустин адаптирует бюджет России к новым вызовам По словам руководителя Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Ильи Соколова, кабинет министров проводит последовательную политику и в условиях санкционного давления старается сохранить в приоритете помощь населению. «Число первоочередных расходов становится больше, но ресурсы при этом не безграничны. Возможно, депутаты внесут какие-то изменения, но, как правило, они принимают бюджет в параметрах, которые рекомендовало правительство», — комментирует собеседник. Благосостояние россиян — это показатель эффективности работы власти. Исходя из этого правительство выделило направления, которые требуют финансирования в первую очередь, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти продемонстрировали готовность выполнить все социальные обязательства в ближайшие три года. Как следует из проекта бюджета до 2025 года, который 22 сентября утвердило на заседании правительство РФ, деньги гарантировано пойдут на бесплатную медпомощь, выплату пенсий, пособий и компенсаций, а также на нужды армии. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит не допустить падения доходов россиян. В начале заседания Мишустин отметил, что корректировки бюджета требуются из-за частичной мобилизации, объявленной накануне президентом. «Проект бюджета учитывает многие вызовы. Против России были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, проведения дополнительных мероприятий по поддержке пострадавших отраслей и уязвимых категорий населения, запуска трансформации деловых процессов, обновления логистических и торговых цепочек», — сказал глава правительства РФ. Кабинет министров проработал все возможные риски и получил одобрение главы государства по основным параметрам, заверил премьер. «В проекте бюджета сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения. Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства озвучил прогноз социально-экономического развития страны. Он предполагает структурную перестройку экономики и ее адаптацию к новым условиям — переориентацию экспорта, изменение производственных цепочек, обеспечение технологического суверенитета, проведение сбалансированной бюджетной политики, перечислил Мишустин. Прогноз предполагает переход к уверенному росту экономики в 2024 году, сообщил премьер. Общий объем поступлений в бюджет в 2023 году ожидается на уровне 26,1 трлн рублей, расходы — до 29,56 трлн рублей, напомнил глава правительства. «В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования», — добавил Мишустин. Одним из приоритетных направлений расходов российские власти определили — бесплатную медпомощь. По словам премьера, расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) увеличены на 10%. «За счет Фонда пенсионного и социального страхования продолжится предоставление пенсий, различных компенсаций и выплат, в том числе пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для семей с детьми. С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами», — уточнил Мишустин. Правительство РФ завершает формирование бюджета на ближайшие три года. После обсуждения его на заседании кабинета министров, финальной доработки документов, они будут направлены на рассмотрение в Госдуму. Потребность в выполнении социальных обязательств увеличивается из-за снижения доходов россиян, которое стало следствием экономического спада, полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Экономический спад продолжается второй год. К тому же высока вероятность глобального кризиса. В этих условиях доходы населения могут снизиться гораздо сильнее, чем мы предполагаем. Поэтому у населения растет потребность в стабильной выплате пенсий, пособий и компенсаций. Понятно внимание правительства к бесплатной медпомощи — ковид никуда не делся. К тому же необходимо поддерживать медицинские направления, которые недополучали финансирование во время пандемии. А изменения в бюджет, связанные с частичной мобилизацией, надо внести оперативно, так как корректировка завершается», — полагает эксперт. По словам руководителя Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Ильи Соколова, кабинет министров проводит последовательную политику и в условиях санкционного давления старается сохранить в приоритете помощь населению. «Число первоочередных расходов становится больше, но ресурсы при этом не безграничны. Возможно, депутаты внесут какие-то изменения, но, как правило, они принимают бюджет в параметрах, которые рекомендовало правительство», — комментирует собеседник. Благосостояние россиян — это показатель эффективности работы власти. Исходя из этого правительство выделило направления, которые требуют финансирования в первую очередь, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.