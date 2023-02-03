Ежегодно тысячи свердловчан проигрывают в схватке с инсультом

Как определить инсульт и как его избежать в материале корреспондента URA.RU

03 февраля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Каждый двухсотый житель Свердловской области сталкивается с инсультом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежегодно каждый двухсотый взрослый житель Свердловской области сталкивается с инсультом. Согласно неофициальным данным, в среднем ежегодно в регионе от инсульта и его последствий умирает около 3 тысяч человек. Минздрав призывает проходить диспансеризацию, чтобы выявить патологии на начальном этапе, но свердловчане особо не торопятся. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Считается, что в нашем регионе уровень заболеваемости инсультом чуть выше, чем в среднем по стране. Статистика не сильно меняется из года в год. Каждый 200 свердловчанин сталкивается с инсультом. Около трех тысяч человек ежегодно проигрывает борьбу за жизнь. Несмотря на все технологии и квалификацию медиков, кардинально снизить заболеваемость и смертность из-за инсульта не получается. И у этой проблемы есть несколько причин», — делится источник. За 2022 год почти 20 тысяч свердловчанам был поставлен диагноз — инсульт Фото: Илья Московец © URA.RU В первую очередь речь идет о кадровом дефиците первичного звена здравоохранения. «На сегодняшний день кадровый вопрос в Свердловской области стоит очень остро. Не то чтобы в других регионах страны все идеально, а у нас — плохо. Безусловно, нет. Но проблема есть. И, конечно, нехватка квалифицированных специалистов также влияет на диагностику при первичном приеме пациента. Многие „звоночки“ инсульта можно увидеть во время первого посещения медика. Но колоссальная нагрузка на врачей и ограниченное время на пациента лишают врачей возможности провести качественно первый прием. Но нужно понимать, что не все зависит от минздрава и врачей. Львиная доля ответственности лежит на самих пациентах», — говорит собеседник URA.RU. Отчасти на статистику смертности от инсульта влияет российский менталитет. «Мы же любим тянуть до последнего. Вот смотрите: минздрав всячески призывает пройти диспансеризацию, и это абсолютно бесплатно. Но люди не идут в поликлиники, хотя многие патологии можно обнаружить именно во время диспансеризации. Если каждый свердловчанин будет проходить обследование ежегодно, вести здоровый образ жизни, то, поверьте, такой ужасающей статистики не будет. Ваше здоровье только в ваших руках. Нужно слушать и слышать врачей, а не надеяться на „Авось“», — резюмировал источник. Чем быстрее распознать мозговую сосудистую катастрофу, тем больше шансов, что пострадавший будет спасен от скорой смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В министерстве здравоохранения Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщили, что за 2022 год почти 20 тысяч пациентам был поставлен диагноз — инсульт. «За 2022 год было зарегистрировано 19944 случаев инсульта. Больше всего инсульту подвержены пациенты в возрастной категории 68-85 лет», — отметили в ведомстве. В лаборатории «Гемотест» журналисту URA.RU рассказали, как распознать симптомы инсульта. «Каждый человек хоть раз в жизни изучал памятку с первым признаками инсульта, из которой многие запоминают один-два пункта. В действительности симптомы инсульта крайне разнообразны и зависят от области мозга, которая пострадала. Чем быстрее распознать мозговую сосудистую катастрофу, тем больше шансов, что пострадавший вовремя получит медицинскую помощь и будет спасен от грубого постинсультного неврологического дефекта или скорой смерти», — говорит кандидат медицинских наук, врач-эксперт Екатерина Демьяновская. Признаками инсульта могут быть самые различные нарушения в работе головного мозга — двигательные, чувствительные, вестибулярные, зрительные, глазодвигательные, речевые. Они могут возникать отдельно и в сочетании друг с другом. Так, слабость в правых или левых конечностях и в одной половине лица, опущение уголка рта, нарушение чувствительности в половине тела и лица — все это проявление поражения полушарий мозга. Если пострадали сосуды височной доли, у человека нарушается понимание и произношение речи. При поражении мозжечка развивается сильное головокружение, часто с неустойчивостью, тошнотой, рвотой. Признаками инсульта могут быть самые различные нарушения в работе головного мозга. Самое главное — вовремя вызвать врачей скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Косоглазие, нарушения глотания, зрения, обоняния и таких жизненно важных функций, как дыхание, регуляции артериального давления, терморегуляции — все это редко ассоциируется с инсультом. Однако именно такие признаки и в различных комбинациях могут появиться при поражении сосудов ствола мозга», — предупреждает врач-эксперт. Специалист напомнила, что в случае резкого появления подобных симптомов необходимо вызвать скорую помощь: клетки головного мозга при недостаточном кровоснабжении очень быстро погибают и восстановлению не подлежат. Чем скорее поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов на выживание и минимизацию неврологических последствий после инсульта. Для того чтобы снизить риски получить инсульт, врачи рекомендуют контролировать артериальное давление и уровень холестерина в крови Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Статистика инсульта крайне печальная. Практически каждый третий пациент, перенесший сосудистый мозговой удар, нуждается в постоянной помощи для ухода за собой, каждый пятый — не может самостоятельно ходить. Поэтому критически важно не только обладать знаниями, чтобы вовремя заподозрить инсульт, но и заранее заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы. Для этого рекомендуется контролировать артериальное давление и уровень холестерина в крови, ежегодно проходить ЭКГ, отказаться от курения, алкоголя, поддерживать оптимальный уровень веса и физической активности», — резюмирует Екатерина Демьяновская. Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Свердловской области рискует умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Многие свердловчане попадают в зону риска и могут не дожить до 60 лет. Болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодно каждый двухсотый взрослый житель Свердловской области сталкивается с инсультом. Согласно неофициальным данным, в среднем ежегодно в регионе от инсульта и его последствий умирает около 3 тысяч человек. Минздрав призывает проходить диспансеризацию, чтобы выявить патологии на начальном этапе, но свердловчане особо не торопятся. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Считается, что в нашем регионе уровень заболеваемости инсультом чуть выше, чем в среднем по стране. Статистика не сильно меняется из года в год. Каждый 200 свердловчанин сталкивается с инсультом. Около трех тысяч человек ежегодно проигрывает борьбу за жизнь. Несмотря на все технологии и квалификацию медиков, кардинально снизить заболеваемость и смертность из-за инсульта не получается. И у этой проблемы есть несколько причин», — делится источник. В первую очередь речь идет о кадровом дефиците первичного звена здравоохранения. «На сегодняшний день кадровый вопрос в Свердловской области стоит очень остро. Не то чтобы в других регионах страны все идеально, а у нас — плохо. Безусловно, нет. Но проблема есть. И, конечно, нехватка квалифицированных специалистов также влияет на диагностику при первичном приеме пациента. Многие „звоночки“ инсульта можно увидеть во время первого посещения медика. Но колоссальная нагрузка на врачей и ограниченное время на пациента лишают врачей возможности провести качественно первый прием. Но нужно понимать, что не все зависит от минздрава и врачей. Львиная доля ответственности лежит на самих пациентах», — говорит собеседник URA.RU. Отчасти на статистику смертности от инсульта влияет российский менталитет. «Мы же любим тянуть до последнего. Вот смотрите: минздрав всячески призывает пройти диспансеризацию, и это абсолютно бесплатно. Но люди не идут в поликлиники, хотя многие патологии можно обнаружить именно во время диспансеризации. Если каждый свердловчанин будет проходить обследование ежегодно, вести здоровый образ жизни, то, поверьте, такой ужасающей статистики не будет. Ваше здоровье только в ваших руках. Нужно слушать и слышать врачей, а не надеяться на „Авось“», — резюмировал источник. В министерстве здравоохранения Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщили, что за 2022 год почти 20 тысяч пациентам был поставлен диагноз — инсульт. «За 2022 год было зарегистрировано 19944 случаев инсульта. Больше всего инсульту подвержены пациенты в возрастной категории 68-85 лет», — отметили в ведомстве. В лаборатории «Гемотест» журналисту URA.RU рассказали, как распознать симптомы инсульта. «Каждый человек хоть раз в жизни изучал памятку с первым признаками инсульта, из которой многие запоминают один-два пункта. В действительности симптомы инсульта крайне разнообразны и зависят от области мозга, которая пострадала. Чем быстрее распознать мозговую сосудистую катастрофу, тем больше шансов, что пострадавший вовремя получит медицинскую помощь и будет спасен от грубого постинсультного неврологического дефекта или скорой смерти», — говорит кандидат медицинских наук, врач-эксперт Екатерина Демьяновская. Так, слабость в правых или левых конечностях и в одной половине лица, опущение уголка рта, нарушение чувствительности в половине тела и лица — все это проявление поражения полушарий мозга. Если пострадали сосуды височной доли, у человека нарушается понимание и произношение речи. При поражении мозжечка развивается сильное головокружение, часто с неустойчивостью, тошнотой, рвотой. «Косоглазие, нарушения глотания, зрения, обоняния и таких жизненно важных функций, как дыхание, регуляции артериального давления, терморегуляции — все это редко ассоциируется с инсультом. Однако именно такие признаки и в различных комбинациях могут появиться при поражении сосудов ствола мозга», — предупреждает врач-эксперт. Специалист напомнила, что в случае резкого появления подобных симптомов необходимо вызвать скорую помощь: клетки головного мозга при недостаточном кровоснабжении очень быстро погибают и восстановлению не подлежат. Чем скорее поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов на выживание и минимизацию неврологических последствий после инсульта. «Статистика инсульта крайне печальная. Практически каждый третий пациент, перенесший сосудистый мозговой удар, нуждается в постоянной помощи для ухода за собой, каждый пятый — не может самостоятельно ходить. Поэтому критически важно не только обладать знаниями, чтобы вовремя заподозрить инсульт, но и заранее заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы. Для этого рекомендуется контролировать артериальное давление и уровень холестерина в крови, ежегодно проходить ЭКГ, отказаться от курения, алкоголя, поддерживать оптимальный уровень веса и физической активности», — резюмирует Екатерина Демьяновская. Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Свердловской области рискует умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Многие свердловчане попадают в зону риска и могут не дожить до 60 лет. Болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности в регионе.