Медики раскрыли, от чего рискует умереть каждый второй россиянин

В Свердловской области пытаются решить проблему, но пока безуспешно

13 июля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Каждый второй свердловчанин рискует умереть от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Многие жители Свердловской области попадают в зону риска и могут не дожить до 60 лет. Болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности в России. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах на анонимных началах. «Эпидемия нашего времени» «Сердечно-сосудистые заболевания можно назвать „эпидемией нашего времени“. Несмотря на то, что выросло качество диагностики и профилактики, эти заболевания до сих пор являются главной причиной смертности в Свердловской области. Каждый второй житель региона может умереть от болезней сердца. Есть риск, что дожить до 60 лет сможет не каждый», — делится собеседник агентства. Сердечно-сосудистые заболевания можно назвать «эпидемией нашего времени» Фото: Анна Майорова © URA.RU По словам информатора, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний будет только расти. «Есть такая статистика, которая не дает утешительных прогнозов. Смертность будет только расти. Доля болезней системы кровообращения в регионе составляет 47%, а некоторые члены медицинского сообщества говорят о цифре 56%», — отметил он. Главные проблемы: нехватка денег и дефицит кадров Инсайдер уверен, что одна из ключевых проблем, из-за которых не удается победить смертность от болезней системы кровообращения, — недостаток финансирования. «Проблема финансирования стоит остро, как в стране, так и в регионах. На Свердловскую область выделяется немало средств, но их все равно недостаточно. Иногда это проблема неграмотного распределения бюджетов региональным главой минздрава. И в целом, чем беднее регион, тем сложнее получить качественную бесплатную медпомощь», — говорит собеседник. Каждый второй житель региона может умереть от болезней сердца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Второй проблемой, из-за которой смертность от сердечно-сосудистых заболеваний только растет, является дефицит кадров. «На медиках очень большая нагрузка. Чтобы выпустить хорошего специалиста, затрачивается больше времени, так как процесс обучения длится дольше. Плюс тот факт, что мы отошли от системы советского образования, не дает нам преимуществ. Все-таки практика, когда выпускник работал в государственном медучреждении, была большим плюсом. Была возможность работать рядом с реальными профессионалами, учиться у них. Сейчас такого нет, и это большой минус для здравоохранения нашей страны. Дефицит и невысокая квалификация кадров также влияет на уровень смертности от болезней сердца», — делится спикер. Самая опасная ситуация — в селах и деревнях «Нужно понимать, что в регионах разная доступность медпомощи. У нас большая страна и большой регион. Города и села находятся в сотнях километров друг от друга. Это напрямую влияет на возможность вовремя получить медпомощь. „Золотой час“ может быть упущен из-за транспортной доступности. Для сел и деревень это большая проблема», — говорит источник. Доля болезней системы кровообращения в регионе составляет 47% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сельских больницах очень часто не хватает медикаментов. «Обеспечение больниц в селах и в мегаполисах сильно отличается. В отдаленных медучреждениях нет важных препаратов и медтехники. Это влияет на оказание квалифицированной помощи, а при инфарктах и инсультах оказать первую помощь на высоком уровне становится невозможно», — посетовал информатор. Однако не все зависит от врачей. «Надо понимать, что любой врач постарается приложить максимум усилий, чтобы решить проблему пациента. Но многое зависит и от самого пациента. В нашем менталитете принято обращаться к специалисту, когда та или иная болезнь уже запущена. В таких случаях помочь пациенту бывает очень сложно. Плюс ко всему, не все пациенты четко выполняют рекомендации врачей. Все эти проблемы и дают нам такую высокую статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировал собеседник агентства. На медиках очень большая нагрузка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Это наплевательское отношение к собственному здоровью!» Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии московского вуза МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что здоровье человека зависит в первую очередь от того, какой образ жизни он ведет. «У нас в стране проходит диспансеризация. Данная услуга абсолютно бесплатна для всех граждан РФ. Диспансеризация является отличным механизмом, который поможет выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой и вовремя оказать необходимую помощь. Условия созданы, но люди не приходят. Я считаю, что это наплевательское отношение к собственному здоровью. И как бы Минздрав РФ не пытался улучшать систему медицинской помощи, без отклика от наших граждан все эти действия бессмысленны», — говорит Конев. Снизить число смертей от болезней сердечно-сосудистой системы можно только в комплексе мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам врача-кардиолога, снизить число смертей от болезней сердечно-сосудистой системы можно только в комплексе мер. «Нужны четкие и обоснованные действия от Минздрава России, достаточное финансирование медучреждений, которое позволит все больницы оснаститься передовой техникой и всеми необходимыми препаратами. Наши горожане тоже должны быть вовлечены в процесс. Здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и, конечно, исполнение рекомендаций медиков. Все эти аспекты дадут результат», — резюмировал Конев. «Ситуация со смертностью от ССЗ пока еще не катастрофична, но уже очень близка к этому». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что оторвавшийся тромб — это быстрая и внезапная смерть. Риск такого исхода увеличивается в 10 раз у людей в пожилом возрасте. Если есть предпосылки к тромбозу, необходимо соблюдать меры профилактики. В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на котором проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый второй свердловчанин рискует умереть от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Многие жители Свердловской области попадают в зону риска и могут не дожить до 60 лет. Болезни системы кровообращения занимают 47% в структуре смертности в России. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах на анонимных началах. «Эпидемия нашего времени» «Сердечно-сосудистые заболевания можно назвать „эпидемией нашего времени“. Несмотря на то, что выросло качество диагностики и профилактики, эти заболевания до сих пор являются главной причиной смертности в Свердловской области. Каждый второй житель региона может умереть от болезней сердца. Есть риск, что дожить до 60 лет сможет не каждый», — делится собеседник агентства. По словам информатора, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний будет только расти. «Есть такая статистика, которая не дает утешительных прогнозов. Смертность будет только расти. Доля болезней системы кровообращения в регионе составляет 47%, а некоторые члены медицинского сообщества говорят о цифре 56%», — отметил он. Главные проблемы: нехватка денег и дефицит кадров Инсайдер уверен, что одна из ключевых проблем, из-за которых не удается победить смертность от болезней системы кровообращения, — недостаток финансирования. «Проблема финансирования стоит остро, как в стране, так и в регионах. На Свердловскую область выделяется немало средств, но их все равно недостаточно. Иногда это проблема неграмотного распределения бюджетов региональным главой минздрава. И в целом, чем беднее регион, тем сложнее получить качественную бесплатную медпомощь», — говорит собеседник. Второй проблемой, из-за которой смертность от сердечно-сосудистых заболеваний только растет, является дефицит кадров. «На медиках очень большая нагрузка. Чтобы выпустить хорошего специалиста, затрачивается больше времени, так как процесс обучения длится дольше. Плюс тот факт, что мы отошли от системы советского образования, не дает нам преимуществ. Все-таки практика, когда выпускник работал в государственном медучреждении, была большим плюсом. Была возможность работать рядом с реальными профессионалами, учиться у них. Сейчас такого нет, и это большой минус для здравоохранения нашей страны. Дефицит и невысокая квалификация кадров также влияет на уровень смертности от болезней сердца», — делится спикер. Самая опасная ситуация — в селах и деревнях «Нужно понимать, что в регионах разная доступность медпомощи. У нас большая страна и большой регион. Города и села находятся в сотнях километров друг от друга. Это напрямую влияет на возможность вовремя получить медпомощь. „Золотой час“ может быть упущен из-за транспортной доступности. Для сел и деревень это большая проблема», — говорит источник. В сельских больницах очень часто не хватает медикаментов. «Обеспечение больниц в селах и в мегаполисах сильно отличается. В отдаленных медучреждениях нет важных препаратов и медтехники. Это влияет на оказание квалифицированной помощи, а при инфарктах и инсультах оказать первую помощь на высоком уровне становится невозможно», — посетовал информатор. Однако не все зависит от врачей. «Надо понимать, что любой врач постарается приложить максимум усилий, чтобы решить проблему пациента. Но многое зависит и от самого пациента. В нашем менталитете принято обращаться к специалисту, когда та или иная болезнь уже запущена. В таких случаях помочь пациенту бывает очень сложно. Плюс ко всему, не все пациенты четко выполняют рекомендации врачей. Все эти проблемы и дают нам такую высокую статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировал собеседник агентства. «Это наплевательское отношение к собственному здоровью!» Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии московского вуза МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что здоровье человека зависит в первую очередь от того, какой образ жизни он ведет. «У нас в стране проходит диспансеризация. Данная услуга абсолютно бесплатна для всех граждан РФ. Диспансеризация является отличным механизмом, который поможет выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой и вовремя оказать необходимую помощь. Условия созданы, но люди не приходят. Я считаю, что это наплевательское отношение к собственному здоровью. И как бы Минздрав РФ не пытался улучшать систему медицинской помощи, без отклика от наших граждан все эти действия бессмысленны», — говорит Конев. По словам врача-кардиолога, снизить число смертей от болезней сердечно-сосудистой системы можно только в комплексе мер. «Нужны четкие и обоснованные действия от Минздрава России, достаточное финансирование медучреждений, которое позволит все больницы оснаститься передовой техникой и всеми необходимыми препаратами. Наши горожане тоже должны быть вовлечены в процесс. Здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и, конечно, исполнение рекомендаций медиков. Все эти аспекты дадут результат», — резюмировал Конев. «Ситуация со смертностью от ССЗ пока еще не катастрофична, но уже очень близка к этому». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что оторвавшийся тромб — это быстрая и внезапная смерть. Риск такого исхода увеличивается в 10 раз у людей в пожилом возрасте. Если есть предпосылки к тромбозу, необходимо соблюдать меры профилактики. В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на котором проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.