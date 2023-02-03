Россия и ее партнеры начнут развиваться быстрее Евросоюза

Власти показали, как добьются экономического роста

03 февраля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Премьер РФ Михаил Мишустин назвал четыре ключевых задачи на пути интеграции экономик стран Евразийского союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти России показали, как намерены добиться экономического роста в условиях ужесточения санкций и конфликта с Западом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскрыл ключевые направления совместной работы Москвы и ее союзников, подводя 3 февраля итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, среди них — промкооперация и общий энергорынок. Как рассказали URA.RU эксперты, темпы совокупного прироста ВВП Евразийского союза (ЕАЭС) могут оказаться в два раза выше, чем в Евросоюзе. Новый план по достижению стратегических целей развития государств ЕАЭС до 2035 года включает в себя более десятка основных направлений развития, в том числе достижение технологической независимости, цифровую трансформацию, рост инвестиции, продовольственную безопасность, совместные проекты в сфере транспорта и энергетики. Во время двухдневного саммита в Алма-Ате Михаил Мишустин посетил форум по цифровизации Digital Almaty и подробно обсудил с главами правительств Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии совместные проекты. В своем выступлении после закрытия заседания межправсовета он особенно выделил четыре ключевые задачи, а также напомнил о принципах участия в Союзе. «Российская сторона намерена приложить максимальные усилия для раскрытия интеграционного потенциала нашего объединения. Интеграция может быть построена только на основе взаимного уважения и движения навстречу друг другу», — заявил премьер. Россия намерена приложить максимальные усилия для интеграции в ЕАЭС, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приоритетной темой в интеграции экономик стран-членов ЕАЭС Мишустин назвал промышленную кооперацию в сфере высокотехнологичных производств. По словам премьера, для этого необходимо решить вопрос с финансированием. «В конце прошлого года договорились запустить механизм наднационального субсидирования таких инициатив, а в текущем должны завершить работу по его нормативному оформлению. Создание системы финансирования таких проектов даст импульс технологическому развитию и поможет запустить совместные предприятия в стратегически важных отраслях», — сказал он. В сфере сельского хозяйства правительство России показало готовность перейти от обеспечения продовольственной безопасности к развитию экспортного потенциала стран ЕАЭС. «В Союзе ожидается рост производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте более, чем на 20%, если сравнивать с 2020 годом. Мы сейчас полностью удовлетворяем внутреннюю потребность в таких товарах, можем и должны активно развивать механизм экспорта, в том числе в рамках проекта „Евразийский агроэкспресс“. Рассматриваем возможность подключения к проекту новых стран, а также снятие ограничений на поставки в Китай», — сообщил он журналистам. Основой экономического роста стран Евразийского союза станет общий энергорынок, отметил Мишустин Фото: Илья Московец © URA.RU Основой экономического роста стран Евразийского союза станет общий энергорынок, отметил Мишустин. «Мы считаем формирование общих энергорынков ключевым элементом развития евразийской интеграции, особенно сейчас, на фоне мировой турбулентности. Мы способны не только удовлетворить внутренние потребности государств ЕАЭС, но и помочь дружественным странам», — сказал премьер. Чтобы инициативы властей не потонули в бюрократии, Мишустин призвал страны ЕАЭС активнее работать над цифровизацией своих экономик и систем госуправления. «Современные технологии открывают дополнительные возможности для бизнеса. Мы договорились активизировать работу по интегрированной информационной системе Союза, наладить бесшовное взаимодействие уполномоченных органов. А главное — это помочь нашим людям в реализации четырех свобод, которые есть в Союзе: свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, чтобы было минимальное административное воздействие на получение этих свобод для простого человека — жителя нашего Союза», — пояснил Мишустин. Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович спрогнозировал рост ВВП Евразийского союза на 5% ежегодно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конкретные цифры по темпам совокупного прироста ВВП Евразийского союза журналистам сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. «Мы полагаем, что разумное и эффективное использование того потенциала, которым располагают наши страны, позволяет нам обеспечивать ежегодный прирост совокупного ВВП Евразийского союза в пределах 4,5-5,5% ежегодно при сохранении внутренней устойчивости экономики», — спрогнозировал Мясникович. Заявленные темпы совокупного прироста ВВП Евразийского союза минимум в два раза выше, чем в Евросоюзе, и примерно соответствуют темпам роста экономики Китая или Индии, сказал в беседе с URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «План развития очень оптимистичный, темпы заявлены выше прогнозируемых, они опережающие, выше чем в ЕС, на уровне Китая и Индии. Такого роста ВВП можно будет достичь, если уверенно продвигаться по пути евразийской интеграции. Это значит — единый трудовой рынок, тесная промышленная кооперация, революция в международных платежах и системах расчетов вплоть до введения единой валюты, широкое сотрудничество с другими крупными экономическими центрами в Азии», — перечислил Масленников. Статья по теме Россия создает крупнейшее в мире экономическое пространство Интеграция экономик стран-членов ЕАЭС позволит снять часть административных ограничений и тем самым значительно улучшить условия для бизнеса, объяснил URA.RU действия правительства финансист Михаил Беляев. «Упомянутые Мишустиным свободы означают облегченный доступ к товарам и рынкам. Для участников общей экономической зоны создаются благоприятные условия, а значит у бизнеса появляется больше перспектив, его возможности раскрепощаются. Такая интеграция поддержит переориентацию экспортных потоков, импортозамещение и внешнюю торговлю России через страны ЕАЭС. Это многообещающий путь экономического развития, выгодный для всех стран-участниц объединения», — сказал эксперт. Согласованный странами ЕАЭС план экономического развития продемонстрировал бесполезность санкционного давления на Россию и ее союзников, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Россия показала, что санкции, которые наши конкуренты ввели по политическим причинам, не смогли достичь поставленных целей. Прогнозы западных аналитиков о глубоком экономическом спаде в РФ не оправдались. Российская экономика выдержала серьезное испытание и готова дальше развиваться в рамках интеграции с дружественными соседями. Основы этой интеграции были заложены еще в советское время, а экономики стран ЕАЭС в значительной степени зависят от России и поныне, так как самая активная торговля обычно ведется именно с соседями. Нам страны ЕАЭС помогли заместить товары, которые убыли с нашего рынка, и решить логистические задачи. Сами они тоже от этого выиграли и показали в прошлом году значительный рост», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России показали, как намерены добиться экономического роста в условиях ужесточения санкций и конфликта с Западом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскрыл ключевые направления совместной работы Москвы и ее союзников, подводя 3 февраля итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, среди них — промкооперация и общий энергорынок. Как рассказали URA.RU эксперты, темпы совокупного прироста ВВП Евразийского союза (ЕАЭС) могут оказаться в два раза выше, чем в Евросоюзе. Новый план по достижению стратегических целей развития государств ЕАЭС до 2035 года включает в себя более десятка основных направлений развития, в том числе достижение технологической независимости, цифровую трансформацию, рост инвестиции, продовольственную безопасность, совместные проекты в сфере транспорта и энергетики. Во время двухдневного саммита в Алма-Ате Михаил Мишустин посетил форум по цифровизации Digital Almaty и подробно обсудил с главами правительств Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии совместные проекты. В своем выступлении после закрытия заседания межправсовета он особенно выделил четыре ключевые задачи, а также напомнил о принципах участия в Союзе. Приоритетной темой в интеграции экономик стран-членов ЕАЭС Мишустин назвал промышленную кооперацию в сфере высокотехнологичных производств. По словам премьера, для этого необходимо решить вопрос с финансированием. «В конце прошлого года договорились запустить механизм наднационального субсидирования таких инициатив, а в текущем должны завершить работу по его нормативному оформлению. Создание системы финансирования таких проектов даст импульс технологическому развитию и поможет запустить совместные предприятия в стратегически важных отраслях», — сказал он. В сфере сельского хозяйства правительство России показало готовность перейти от обеспечения продовольственной безопасности к развитию экспортного потенциала стран ЕАЭС. «В Союзе ожидается рост производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте более, чем на 20%, если сравнивать с 2020 годом. Мы сейчас полностью удовлетворяем внутреннюю потребность в таких товарах, можем и должны активно развивать механизм экспорта, в том числе в рамках проекта „Евразийский агроэкспресс“. Рассматриваем возможность подключения к проекту новых стран, а также снятие ограничений на поставки в Китай», — сообщил он журналистам. Основой экономического роста стран Евразийского союза станет общий энергорынок, отметил Мишустин. «Мы считаем формирование общих энергорынков ключевым элементом развития евразийской интеграции, особенно сейчас, на фоне мировой турбулентности. Мы способны не только удовлетворить внутренние потребности государств ЕАЭС, но и помочь дружественным странам», — сказал премьер. Чтобы инициативы властей не потонули в бюрократии, Мишустин призвал страны ЕАЭС активнее работать над цифровизацией своих экономик и систем госуправления. «Современные технологии открывают дополнительные возможности для бизнеса. Мы договорились активизировать работу по интегрированной информационной системе Союза, наладить бесшовное взаимодействие уполномоченных органов. Конкретные цифры по темпам совокупного прироста ВВП Евразийского союза журналистам сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. «Мы полагаем, что разумное и эффективное использование того потенциала, которым располагают наши страны, позволяет нам обеспечивать ежегодный прирост совокупного ВВП Евразийского союза в пределах 4,5-5,5% ежегодно при сохранении внутренней устойчивости экономики», — спрогнозировал Мясникович. Заявленные темпы совокупного прироста ВВП Евразийского союза минимум в два раза выше, чем в Евросоюзе, и примерно соответствуют темпам роста экономики Китая или Индии, сказал в беседе с URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «План развития очень оптимистичный, темпы заявлены выше прогнозируемых, они опережающие, выше чем в ЕС, на уровне Китая и Индии. Такого роста ВВП можно будет достичь, если уверенно продвигаться по пути евразийской интеграции. Это значит — единый трудовой рынок, тесная промышленная кооперация, революция в международных платежах и системах расчетов вплоть до введения единой валюты, широкое сотрудничество с другими крупными экономическими центрами в Азии», — перечислил Масленников. Интеграция экономик стран-членов ЕАЭС позволит снять часть административных ограничений и тем самым значительно улучшить условия для бизнеса, объяснил URA.RU действия правительства финансист Михаил Беляев. «Упомянутые Мишустиным свободы означают облегченный доступ к товарам и рынкам. Для участников общей экономической зоны создаются благоприятные условия, а значит у бизнеса появляется больше перспектив, его возможности раскрепощаются. Такая интеграция поддержит переориентацию экспортных потоков, импортозамещение и внешнюю торговлю России через страны ЕАЭС. Это многообещающий путь экономического развития, выгодный для всех стран-участниц объединения», — сказал эксперт. Согласованный странами ЕАЭС план экономического развития продемонстрировал бесполезность санкционного давления на Россию и ее союзников, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Россия показала, что санкции, которые наши конкуренты ввели по политическим причинам, не смогли достичь поставленных целей. Прогнозы западных аналитиков о глубоком экономическом спаде в РФ не оправдались. Российская экономика выдержала серьезное испытание и готова дальше развиваться в рамках интеграции с дружественными соседями. Основы этой интеграции были заложены еще в советское время, а экономики стран ЕАЭС в значительной степени зависят от России и поныне, так как самая активная торговля обычно ведется именно с соседями. Нам страны ЕАЭС помогли заместить товары, которые убыли с нашего рынка, и решить логистические задачи. Сами они тоже от этого выиграли и показали в прошлом году значительный рост», — заключил профессор.