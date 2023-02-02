Россия создает крупнейшее в мире экономическое пространство

Новые партнеры помогут Москве наладить связи со странами Востока

02 февраля 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запускает модернизацию постсоветской Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти России запустили амбициозный проект Большой Евразии — крупнейшего в мире экономического пространства. Так эксперты оценивают итоги переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Алма-Ате 2 февраля. Общая стратегия развития с Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией нужна, чтобы Россия могла перейти к созданию устойчивых торговых связей с Индией, Китаем и развивающимися государствами Юго-Восточной Азии. Открывая заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, Мишустин выразил уверенность в способности стран ЕАЭС справиться с глобальными вызовами и политическим давлением со стороны США и Евросоюза. «Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам, таким как коронавирус и его последствия, а также происходящим сегодня глобальным изменениям, которые стали следствием политики коллективного Запада», — заявил он. «Несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру, союз действует слаженно и эффективно, на основе взаимной поддержки. Такой подход позволяет нам сохранять стабильность и продолжать работу на благо граждан наших государств», — пояснил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета состоялось в Ама-Ате Фото: Владимир Андреев © URA.RU По оценке премьера, экономические показатели наглядно демонстрируют преимущества участия в ЕАЭС. «Абсолютный объем взаимной торговли государств за время его существования увеличился более чем в полтора раза. Внешняя торговля выросла практически наполовину. Во внутреннем торговом обороте поступательно повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью», — напомнил Мишустин. Мишустин также подчеркнул важности слаженной и эффективной работы стран ЕАЭС над созданием общих энергетических рынков и снижением экономических рисков, которые возникают при использовании валют недружественных стран. «Еще один приоритет — формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры, а также выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества союза с внешними партнерами и внешними международными объединениями», — добавил он. Киргизия уступила России место председателя в Евразийском экономическом союзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер отметил, что на общем рынке Союза должны быть обеспечены условия для запуска новых высокотехнологичных предприятий, внедрения современных решений в производственные процессы, выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества Союза с внешними партнерами и международными объединениями. После заседание Евразийского межправительственного совета Михаил Мишустин провел серию двусторонних встреч с премьер-министрами Армении, Белоруссии и Казахстана Николом Пашиняном, Романов Головченко и Алиханом Смаиловым. Председатель российского кабмина отметил важность новых транспортных инфраструктурных маршрутов и общих усилий в сфере цифровой трансформации экономики и государственного управления. «На уровне правительств ведется активнейшая работа по укреплению торгово-экономического взаимодействия. И, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше сотрудничество успешно развивается», — констатировал Мишустин. И глава правительства Михаил Мишустин, и президент РФ Владимир Путин постоянно акцентируют внимание на важности укрепления экономических связей между странами ЕАЭС, поскольку Союз призван стать ядром амбициозного проекта Москвы по созданию крупнейшего в мире экономического пространства — Большой Евразии, рассказал URA.RU проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. «Мосты с Западом сожжены, но свет не сошелся клином на Западной Европе, тем более что на Востоке — гигантские рынки. Восточное направление для России теперь стратегическое, но сперва нужно обустроить свой макрорегион, и эта работа ведется в рамках ЕАЭС», — объяснил он. У России есть стратегия совместного развития с Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Сутырина, Москва задает соседним странам тренды в развитии общего экономического пространства, тем более что в этом году председательство в ЕАЭС перешло от Киргизии к России. «Модернизация запущена с приоритетами в виде коллективного технологического суверенитета, чтобы не быть уязвимыми перед американскими санкциями. В отличие от времен СССР, страны постсоветской Евразии сохраняют политическую самостоятельность, но экономически сильно связаны с РФ. Поэтому главы правительств обсуждают, что наши страны могут предложить друг другу, какие плюсы от сотрудничества получить прямо сейчас, а впоследствии — и от стран дальнего зарубежья в рамках Большой Евразии», — добавил эксперт. Статья по теме Россия создает третий полюс силы в противовес США и Китаю Судя по заявлениям глав правительств в Алма-Ате, укрепление взаимодействия между странами ЕАЭС в первую очередь будет направлено на импортозамещение в фармацевтике, микроэлектронике, авиастроении станкостроении заметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Правительства договариваются о промышленной кооперации, то есть создании совместных предприятий для выпуска сложной продукции. Отдельные детали часто удобнее делать в разных странах, а потом проводить финальную сборку. По этой схеме, например, в Европе делают самолеты Airbus. Для успешных инвестиций в такое производство также необходимы крупные рынки сбыта, а рынок ЕАЭС по определению больше, чем рынок каждой из стран по отдельности», — поделился эксперт. Мишустин в своих заявлениях также подчеркивает важность создания транспортно-логистических маршрутов, потому что это ключевой вопрос на пути к Большой Евразии, отметил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. «В Китае есть поговорка: хочешь разбогатеть — построй дороги. Торговля у России с соседями уже на подъеме, рост в процентах двузначный, через их территорию идет параллельный импорт. С остальными иностранными партнерами, такими как Иран или Индия, вопрос заключения торговых и логистических соглашений страны ЕАЭС решают не по отдельности, а выступая единым целым, это помогает вести переговоры», — заключил Бордачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России запустили амбициозный проект Большой Евразии — крупнейшего в мире экономического пространства. Так эксперты оценивают итоги переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Алма-Ате 2 февраля. Общая стратегия развития с Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией нужна, чтобы Россия могла перейти к созданию устойчивых торговых связей с Индией, Китаем и развивающимися государствами Юго-Восточной Азии. Открывая заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, Мишустин выразил уверенность в способности стран ЕАЭС справиться с глобальными вызовами и политическим давлением со стороны США и Евросоюза. «Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам, таким как коронавирус и его последствия, а также происходящим сегодня глобальным изменениям, которые стали следствием политики коллективного Запада», — заявил он. По оценке премьера, экономические показатели наглядно демонстрируют преимущества участия в ЕАЭС. «Абсолютный объем взаимной торговли государств за время его существования увеличился более чем в полтора раза. Внешняя торговля выросла практически наполовину. Во внутреннем торговом обороте поступательно повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью», — напомнил Мишустин. Мишустин также подчеркнул важности слаженной и эффективной работы стран ЕАЭС над созданием общих энергетических рынков и снижением экономических рисков, которые возникают при использовании валют недружественных стран. «Еще один приоритет — формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры, а также выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества союза с внешними партнерами и внешними международными объединениями», — добавил он. Премьер отметил, что на общем рынке Союза должны быть обеспечены условия для запуска новых высокотехнологичных предприятий, внедрения современных решений в производственные процессы, выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества Союза с внешними партнерами и международными объединениями. После заседание Евразийского межправительственного совета Михаил Мишустин провел серию двусторонних встреч с премьер-министрами Армении, Белоруссии и Казахстана Николом Пашиняном, Романов Головченко и Алиханом Смаиловым. Председатель российского кабмина отметил важность новых транспортных инфраструктурных маршрутов и общих усилий в сфере цифровой трансформации экономики и государственного управления. И глава правительства Михаил Мишустин, и президент РФ Владимир Путин постоянно акцентируют внимание на важности укрепления экономических связей между странами ЕАЭС, поскольку Союз призван стать ядром амбициозного проекта Москвы по созданию крупнейшего в мире экономического пространства — Большой Евразии, рассказал URA.RU проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. «Мосты с Западом сожжены, но свет не сошелся клином на Западной Европе, тем более что на Востоке — гигантские рынки. Восточное направление для России теперь стратегическое, но сперва нужно обустроить свой макрорегион, и эта работа ведется в рамках ЕАЭС», — объяснил он. По словам Сутырина, Москва задает соседним странам тренды в развитии общего экономического пространства, тем более что в этом году председательство в ЕАЭС перешло от Киргизии к России. «Модернизация запущена с приоритетами в виде коллективного технологического суверенитета, чтобы не быть уязвимыми перед американскими санкциями. В отличие от времен СССР, страны постсоветской Евразии сохраняют политическую самостоятельность, но экономически сильно связаны с РФ. Поэтому главы правительств обсуждают, что наши страны могут предложить друг другу, какие плюсы от сотрудничества получить прямо сейчас, а впоследствии — и от стран дальнего зарубежья в рамках Большой Евразии», — добавил эксперт. Судя по заявлениям глав правительств в Алма-Ате, укрепление взаимодействия между странами ЕАЭС в первую очередь будет направлено на импортозамещение в фармацевтике, микроэлектронике, авиастроении станкостроении заметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Правительства договариваются о промышленной кооперации, то есть создании совместных предприятий для выпуска сложной продукции. Отдельные детали часто удобнее делать в разных странах, а потом проводить финальную сборку. По этой схеме, например, в Европе делают самолеты Airbus. Для успешных инвестиций в такое производство также необходимы крупные рынки сбыта, а рынок ЕАЭС по определению больше, чем рынок каждой из стран по отдельности», — поделился эксперт. Мишустин в своих заявлениях также подчеркивает важность создания транспортно-логистических маршрутов, потому что это ключевой вопрос на пути к Большой Евразии, отметил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. «В Китае есть поговорка: хочешь разбогатеть — построй дороги. Торговля у России с соседями уже на подъеме, рост в процентах двузначный, через их территорию идет параллельный импорт. С остальными иностранными партнерами, такими как Иран или Индия, вопрос заключения торговых и логистических соглашений страны ЕАЭС решают не по отдельности, а выступая единым целым, это помогает вести переговоры», — заключил Бордачев.