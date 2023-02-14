14 февраля 2023

Курганский завод отказывается от импортных заквасок

Чтобы не зависеть от санкций, компоненты выращивают из кефирных грибков

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко зауралья, конвеер, тетра пак
В Кургане на заводе «Молоко Зауралья» выращивают грибки, чтобы производить кефир Фото:

На курганском молочном заводе производят свои закваски для кефира, чтобы постепенно уйти от прямой зависимости зарубежных поставщиков. Корреспондент URA.RU побывал на производстве «Молоко Зауралья» и узнал, как молокозавод справляется с западными санкциями, и выяснил без какой процедуры не принимается сырье. Ранее основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин сообщал, что из-за санкций на молочные закваски в России могут исчезнуть кисломолочные продукты.

Предприятие «Молоко Зауралья». Курган
На молокозаводе производят свои закваски, чтобы производить кефир
Фото:

«У нас свое производство по выращиванию кефирных грибков. На их основе делаем закваски, а уже из них производим кефир и бифидок (подвид кефира с добавлением бифидобактерий). Также сотрудничаем с зарубежными поставщиками. Пока еще используем закваски итальянского и голландского производства. Санкции не отразились на поставках. Некоторое время были перебои в логистике, но они не повлияли на производство кисломолочной продукции», — рассказала заместитель гендиректора по производству и управлению проектами Лариса Кузнецова. Чтобы избежать снижения объемов производства продукции на молокозаводе делали запасы на несколько месяцев вперед. Сейчас эта практика продолжается.

Предприятие «Молоко Зауралья». Курган
Перед тем, как скачивать молоко, его проверяют в лаборатории
Фото:

На заводе отметили, что качество конечного продукта во многом зависит не только от закваски, но и от поставленного сырья. В этом вопросе важен процесс приемки молока. Его доставляют на завод из курганских хозяйств на машинах в цистернах. На них предприятие указывает свой логотип, чтобы все видели путь следования поставки молока-сырья. Прежде, чем молоко пойдет на переработку для изготовления конечного продукта, специалисты берут пробы молока и проверяют его в лаборатории.

«После того, как проверка закончится, поступает сигнал для скачивания молока из цистерны. Как правило, это занимает порядка 30 минут», — рассказала начальник производства Светлана Киселева. Также проверяются ветеринарные свидетельства и сопроводительные документы. После этого все данные заносятся в систему «Меркурий».

Предприятие «Молоко Зауралья». Курган
На предприятии готовятся полностью автоматизировать цех розлива
Фото:

Также на молокозаводе сообщили, что сейчас готовятся к полной автоматизации цеха розлива, что позволит увеличить производительность и ассортимент выпускаемой молочной продукции. На производстве пройден первый этап подготовительных работ. Руководство компании отметило, что дефицита сырья и заквасочных культур нет. Предприятие работает на увеличение объемов производства, сохраняя высокое качество продукции.

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На курганском молочном заводе производят свои закваски для кефира, чтобы постепенно уйти от прямой зависимости зарубежных поставщиков. Корреспондент URA.RU побывал на производстве «Молоко Зауралья» и узнал, как молокозавод справляется с западными санкциями, и выяснил без какой процедуры не принимается сырье. Ранее основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин сообщал, что из-за санкций на молочные закваски в России могут исчезнуть кисломолочные продукты. «У нас свое производство по выращиванию кефирных грибков. На их основе делаем закваски, а уже из них производим кефир и бифидок (подвид кефира с добавлением бифидобактерий). Также сотрудничаем с зарубежными поставщиками. Пока еще используем закваски итальянского и голландского производства. Санкции не отразились на поставках. Некоторое время были перебои в логистике, но они не повлияли на производство кисломолочной продукции», — рассказала заместитель гендиректора по производству и управлению проектами Лариса Кузнецова. Чтобы избежать снижения объемов производства продукции на молокозаводе делали запасы на несколько месяцев вперед. Сейчас эта практика продолжается. На заводе отметили, что качество конечного продукта во многом зависит не только от закваски, но и от поставленного сырья. В этом вопросе важен процесс приемки молока. Его доставляют на завод из курганских хозяйств на машинах в цистернах. На них предприятие указывает свой логотип, чтобы все видели путь следования поставки молока-сырья. Прежде, чем молоко пойдет на переработку для изготовления конечного продукта, специалисты берут пробы молока и проверяют его в лаборатории. «После того, как проверка закончится, поступает сигнал для скачивания молока из цистерны. Как правило, это занимает порядка 30 минут», — рассказала начальник производства Светлана Киселева. Также проверяются ветеринарные свидетельства и сопроводительные документы. После этого все данные заносятся в систему «Меркурий». Также на молокозаводе сообщили, что сейчас готовятся к полной автоматизации цеха розлива, что позволит увеличить производительность и ассортимент выпускаемой молочной продукции. На производстве пройден первый этап подготовительных работ. Руководство компании отметило, что дефицита сырья и заквасочных культур нет. Предприятие работает на увеличение объемов производства, сохраняя высокое качество продукции.
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