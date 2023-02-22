Как курганец зарабатывает на выращивании ядовитых скорпионов

Житель Кургана нашел хобби в выращивании ядовитых хищников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана зарабатывает разведением ядовитых скорпионов, продавай их по 600 рублей за штуку. Что стало причиной такого экзотического увлечения и почему опасные паукообразные привлекательны в качестве питомцев, URA.RU узнало у заводчика скорпионов.

Алексей показал журналистам контейнер с маленькими отверстиями на стенках, где сидела самка скорпиона вида Hottentotta Hottentotta. «По своей натуре этот вид спокойный и легко дается в руки. Самки самостоятельно размножаются путем партеногенеза (когда для размножения не нужна особь мужского пола), при этом скорпионы — живородящие. Наблюдать за ними чрезвычайно интересно», — говорит Алексей. Именно такими скорпионами заселен почти весь африканский континент.

Средний размер помета самки скорпиона Hottentotta Hottentotta — 22 особи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти всех недавно родившихся питомцев (малышей называют нимфами) уже разобрали. Средний размер помета самки скорпиона этого вида — около 22 особей. У Алексея питомец выносила 20 детенышей. Сейчас их осталось шесть. По своим размерам самка африканского хищника не больше спичечного коробка. Скорпиона курганец заказал из Москвы и получил его по почте.

В условиях содержания скорпионы неприхотливы, но свои нюансы присутствуют. «Это саванный скорпион. Не надо сильно переувлажнять воздух и не надо сушить. Лучше всего соблюдать баланс. Если говорить о питании, то в корм подойдут тараканы», — пояснил курганец. Средний срок жизни скорпиона — 6 лет.

Содержание скорпиона такого вида, по словам Алексея, не опасно для неопытных владельцев. «У всех скорпионов есть яд, у всех пауков яд есть. Все зависит от токсичности. Вот она, как пчела кусает, примерно такое же ощущение. Для неопытных владельцев подойдет», — рассказал курганец.

При этом для некоторых людей укус скорпиона может быть опасен. В открытых данных есть информация, что яд от скорпиона этого вида может вызывать покалывающую боль в том месте, куда укусил хищник.

«Яд достаточно сильный, укол причиняет сильную боль, также наблюдается боль в лимфоузлах (в локтях, паху, подмышках), холодный пот, отдышка. Иногда вокруг места укола наблюдается покраснение и интенсивное потоотделение. Обычно симптомы проходят в пределах 3-5 часов после укола», — указано в сообщении группы «Scorpion empire» в «ВКонтакте».

Курганец также разводит пауков и мадагаскарских тараканов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помимо скорпионов, у Алексея живут пауки и мадагаскарские тараканы — это его любовь с детства. Сейчас у курганского кипера около 30 больших пауков разных видов. Алексей держит своих питомцев в спальне. По его словам, ни разу не было такого, чтобы пауки или тараканы сбегали из контейнеров. На вопрос о том, как его супруга и дети относятся к такому увлечению, мужчина отметил, что именно жена подарила Алексею шкаф для контейнеров с пауками и тараканами. «Думаю, что она смирилась с этим увлечением. В целом, она не жалуется», — пояснил URA.RU курганец.

Самку скорпиона курганец заказал из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец держит скорпионов и пауков в своей спальне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для хранения питомцев супруга курганца подарила ему шкаф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU