Путин запустил процесс отказа России от нефтяной иглы

Выгодный бизнес нашелся внутри страны

10 февраля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Россия готова сойти с нефтегазовой иглы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин запустил процесс отказа России от нефтегазовой иглы. Компенсировать доходы от продажи нефтепродуктов, теряемые из-за санкций США и ЕС, потолка цен, в ближайшие годы сможет начать лесопромышленный комплекс и глубокая переработка древесины. Кроме того, это позволит повысить технологическое состояние отрасли и улучшить жизнь россиян, комментируют эксперты итоги совещания по развитию отрасли, которое Путин провел в Архангельской области 10 февраля. Совещание по развитию лесопромышленной отрасли президент Путин проводил, будучи в Беломорье. Прежде чем начать разговор, он познакомился с работой Устьянского лесопромышленного комплекса, на продукции которого он даже собственноручно оставил отзыв: «Все удивительно по-хозяйски». «Я не жалею, что приехал сюда. Я бывал и раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом — должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия», — прокомментировал президент. Президент РФ Владимир Путин остался приятно удивлен организацией производства на комбинате в Архангельской области Фото: Александр Рюмин/ТАСС Он напомнил, что еще в 2020 году руководство страны приняло ряд решений по развитию лесопромышленной отрасли. Это касается и глубокой переработки древесины, и контроля за использованием леса по всей технологической цепочке, начиная с момента рубки. Речь шла об улучшении лесоустройства и лесного надзора, а также — о «стимулировании внутреннего спроса». И здесь важно «рачительно распоряжаться лесными ресурсами», добавил Путин. «На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. Это огромное естественное преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Запасы древесины в России составляют 82 миллиарда кубометров, в Бразилии — 126 миллиардов, в США — 47, в Канаде — 30 и в Китае — 14 с небольшим. Фактические объемы заготовки в нашей стране существенно ниже расчетной лесосеки, а вклад лесного комплекса в ВВП России составляет относительно небольшую величину — 0,99 процента», — отметил президент. На деревоперерабатывающем комплексе президента познакомили со всеми этапами производства Фото: kremlin.ru Существующие подходы к работе лесопромышленного сектора позволяют говорить, что у отрасли имеются «резервы, хороший потенциал для долгосрочного роста», убежден Путин. Однако санкции затронули лесопереработку, и «в целом ухудшилась мировая конъюнктура рынка». Это повлекло снижение объемов производства. «Нужно поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса. Нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми, предсказуемыми заказчиками и партнерами», — подчеркнул Путин. При этом президент потребовал сохранить «стратегический вектор» — увеличение «спроса внутри страны и собственных перерабатывающих мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью». Речь идет о деревянных домах, о производстве мебели, бумаги, биотопливе и другой продукции. «Ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. Здесь пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров. Задача непростая, но, безусловно, эту зависимость нужно преодолевать», — отметил глава государства. Многие годы из России лес в больших объемах вывозился не обработанный — в Казахстан, Финляндию, Китай Фото: Сергей Русанов © URA.RU По итогам совещания Путин поручил правительству и РЖД помочь предприятиям лесопромышленного комплекса с выстраиванием новых логистических цепочек. Для расширения рынка деревянного домостроения президент поручил применить те же механизмы, что для многоквартирных домов — финансирование на основе эскроу-счетов, которые гарантируют сохранность денег покупателей. Кроме того, Путин предложил в ближайшие два года направить не менее 15 млрд рублей в виде бюджетных инфраструктурных кредитов на обновление котельных в муниципалитетах с тем, чтобы использовать на них в качестве топлива специальных гранул — пеллет. Российским деревопереработчикам предстоит модернизировать свои технологии Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2022 году российские деревопереработчики из-за санкций не смогли поставить на экспорт порядка 37,5% своей продукции, отмечено в презентации замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Николая Петрунина. По информации эксперта, в сложившейся геополитической ситуации поставки из России заморожены, а в Россию «запрещено реализовывать лесозаготовительные и деревообрабатывающие машины и оборудование, запасные части и комплектующих к ним, химические компоненты для производства ЦБП». «Введение секторальных санкций оказывает негативное влияние на инвестиционную составляющую ЛПК. Особенно на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», — отмечает эксперт. Производство плитных материалов — один из приоритетов стратегии развития лесоперерабатывающей отрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из всех инвестиционных проектов, которые реализуются сегодня в российской лесной промышленности, 76, или 47% направлено на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей. 32 проекта — на расширение сферы деревянного домостроения, 18 — на производство фанеры, приводит данные Петрунин. Все это те направления, о которых говорил на совещании президент Путин. Чем глубже будет переработка древесины в России, тем богаче будет страна, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Борис Комоцкий. «Тем больше будет оставаться налогов в России. Если гнать только сырье, вы получите мизерную часть от богатств природы. Получить сырье и отправить его тому, у кого лучшее технологическое развитие, — это неправильно, нужно и технологии развивать в России. Это новые рабочие места, это более сложный труд, который «стоит» дороже. Пока мы расплачиваемся за то, что в свое время подсели на сырьевую иглу», — пояснил Комоцкий. Новость по теме Путин поддержал новый способ расселения аварийных домов Похожей позиции придерживается ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, продукты переработки (мебель, срубы, домокомплекты и т. д.) стоят дороже. «Это другая цена экспортной продукции, это другая добавленная стоимость. Для России это актуально, если мы хотим уйти от нефтегазовой зависимости, как, в общем-то, и от продаж „кругляка“. Лесопереработка — один из главных кандидатов на то, чтобы сделать это, поскольку у нее высокий потенциал: это то, на что будет стабильный спрос в ближайшие 20-30 лет в главном центре тяжести мировой экономики — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент показал, что к теме обратились всерьез, и шаг за шагом начинаем реализовывать эти планы», — резюмировал Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин запустил процесс отказа России от нефтегазовой иглы. Компенсировать доходы от продажи нефтепродуктов, теряемые из-за санкций США и ЕС, потолка цен, в ближайшие годы сможет начать лесопромышленный комплекс и глубокая переработка древесины. Кроме того, это позволит повысить технологическое состояние отрасли и улучшить жизнь россиян, комментируют эксперты итоги совещания по развитию отрасли, которое Путин провел в Архангельской области 10 февраля. Совещание по развитию лесопромышленной отрасли президент Путин проводил, будучи в Беломорье. Прежде чем начать разговор, он познакомился с работой Устьянского лесопромышленного комплекса, на продукции которого он даже собственноручно оставил отзыв: «Все удивительно по-хозяйски». «Я не жалею, что приехал сюда. Я бывал и раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом — должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия», — прокомментировал президент. Он напомнил, что еще в 2020 году руководство страны приняло ряд решений по развитию лесопромышленной отрасли. Это касается и глубокой переработки древесины, и контроля за использованием леса по всей технологической цепочке, начиная с момента рубки. Речь шла об улучшении лесоустройства и лесного надзора, а также — о «стимулировании внутреннего спроса». И здесь важно «рачительно распоряжаться лесными ресурсами», добавил Путин. «На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. Это огромное естественное преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Запасы древесины в России составляют 82 миллиарда кубометров, в Бразилии — 126 миллиардов, в США — 47, в Канаде — 30 и в Китае — 14 с небольшим. Фактические объемы заготовки в нашей стране существенно ниже расчетной лесосеки, а вклад лесного комплекса в ВВП России составляет относительно небольшую величину — 0,99 процента», — отметил президент. Существующие подходы к работе лесопромышленного сектора позволяют говорить, что у отрасли имеются «резервы, хороший потенциал для долгосрочного роста», убежден Путин. Однако санкции затронули лесопереработку, и «в целом ухудшилась мировая конъюнктура рынка». Это повлекло снижение объемов производства. «Нужно поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса. Нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми, предсказуемыми заказчиками и партнерами», — подчеркнул Путин. При этом президент потребовал сохранить «стратегический вектор» — увеличение «спроса внутри страны и собственных перерабатывающих мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью». Речь идет о деревянных домах, о производстве мебели, бумаги, биотопливе и другой продукции. «Ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. Здесь пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров. Задача непростая, но, безусловно, эту зависимость нужно преодолевать», — отметил глава государства. По итогам совещания Путин поручил правительству и РЖД помочь предприятиям лесопромышленного комплекса с выстраиванием новых логистических цепочек. Для расширения рынка деревянного домостроения президент поручил применить те же механизмы, что для многоквартирных домов — финансирование на основе эскроу-счетов, которые гарантируют сохранность денег покупателей. Кроме того, Путин предложил в ближайшие два года направить не менее 15 млрд рублей в виде бюджетных инфраструктурных кредитов на обновление котельных в муниципалитетах с тем, чтобы использовать на них в качестве топлива специальных гранул — пеллет. В 2022 году российские деревопереработчики из-за санкций не смогли поставить на экспорт порядка 37,5% своей продукции, отмечено в презентации замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Николая Петрунина. По информации эксперта, в сложившейся геополитической ситуации поставки из России заморожены, а в Россию «запрещено реализовывать лесозаготовительные и деревообрабатывающие машины и оборудование, запасные части и комплектующих к ним, химические компоненты для производства ЦБП». Из всех инвестиционных проектов, которые реализуются сегодня в российской лесной промышленности, 76, или 47% направлено на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей. 32 проекта — на расширение сферы деревянного домостроения, 18 — на производство фанеры, приводит данные Петрунин. Все это те направления, о которых говорил на совещании президент Путин. Чем глубже будет переработка древесины в России, тем богаче будет страна, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Борис Комоцкий. «Тем больше будет оставаться налогов в России. Если гнать только сырье, вы получите мизерную часть от богатств природы. Похожей позиции придерживается ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, продукты переработки (мебель, срубы, домокомплекты и т. д.) стоят дороже. «Это другая цена экспортной продукции, это другая добавленная стоимость. Для России это актуально, если мы хотим уйти от нефтегазовой зависимости, как, в общем-то, и от продаж „кругляка“. Лесопереработка — один из главных кандидатов на то, чтобы сделать это, поскольку у нее высокий потенциал: это то, на что будет стабильный спрос в ближайшие 20-30 лет в главном центре тяжести мировой экономики — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент показал, что к теме обратились всерьез, и шаг за шагом начинаем реализовывать эти планы», — резюмировал Масленников.