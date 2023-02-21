Президент РФ объяснил, что будет с противниками спецоперации

Путин: все предатели ответят за свои действия по закону

21 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин назвал предателями противников специальной военной операции на Украине. В своем обращении к Федеральному Собранию он заявил, что все предатели ответят за свои действия по закону. «Кто встал на путь прямого предательства, понесет ответственность по закону, но мы не будет уподобляться киевскому режиму „охотой на ведьм“, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, пусть это останется на их совести. Главное, что люди, граждане России дали им оценку. Все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию по отношению к СВО», — заявил Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. В своем новогоднем обращении Путин заявил, что 2022 год «четко отделил мужество и героизм от представительства и малодушия». Он подчеркнул, что защита Родины — это священный долг. До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил судить россиян, которые переметнулись на сторону Украины «по особым правилам военного времени». Отдельно он также высказывался о гражданах РФ, в том числе звездах шоу-бизнеса, которые выехали за рубеж, осудив проведение спецоперации. Медведев призвал запретить им въезд в страну. По его мнению, они желают поражения России. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать у звезд имущество. СМИ сообщали, что в парламенте уже прорабатывают соответствующий законопроект.