Что изменится в жизни россиян после послания Путина

Налоговый вычет на образование для детей увеличится в два раза, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о многих изменениях, которые появятся в жизни россиян. URA.RU собрало главные новшества, которые ожидают жителей страны в самое ближайшее время.
- В России к 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 18,5% — до 19 242 рублей.
- Налоговый вычет для россиян увеличится в два раза. На образование детей вычет поднимется с 50 до 110 тысяч рублей, а на лечение и лекарства — со 120 до 150 тысяч в год.
- Семьи, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, получат право на материнский капитал. Программа будет распространяться на детей, которые родились после 2007 года.
- Запускается реформа российского образования. По словам президента, реформа назрела на фоне отмены Болонской системы. Срок обучения в вузах по новым правилам может составить от 4 до 6 лет.
- Участники спецоперации должны стать востребованными на гражданской службе. Страна должна показать свою благодарность ветеранам СВО своим доверием в их назначении на государственные должности, заявил Владимир Путин
- В России продолжится программа бесплатной газификации. Также российская сфера ЖКХ будет активно модернизироваться. В следующие 10 лет в эту область будет инвестировано более 10 трлн рублей.
- Российские граждане должны иметь возможность грамотно вкладывать свои средства в добровольные пенсионные накопления, заявил Путин. Правительство должно разработать механизм, позволяющий это делать.
- Сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предоставят льготную аренду жилья. Стоимость аренды такого жилья должна быть ниже рыночной.
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