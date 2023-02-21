Путин выступил с посланием Федеральному Собранию: главные заявления

Владимир Путин заявил, что Запад «выпустил джина из бутылки»
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Запад лгал миру о мире в Донбассе. Российские олигархи должны перестать «бегать с протянутой рукой». Эти и другие заявления прозвучали в традиционном ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. URA.RU приводит главные заявления главы государства.
- Владимир Путин обвинил во лжи о мире в Донбассе западных лидеров. Они изначально подначивали украинских националистов к террористическим действиям, а затем начали обеспечивать их оружием: «Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом».
- Путин отметил, что семья — это брак мужчины и женщины, а от гендерной нейтральности необходимо защищать детей. «Запад предлагает идею гендерно нейтрального Бога. Прости им, Господи, они не ведают, что творят», — заявил президент.
- Президент России призвал не делить страны на цивилизованные и нецивилизованные. Весь мир нуждается в равенстве при обеспечении безопасности. В цели западных лидеров входит достижение безграничной власти. Россия защищает свой дом, отметил Путин.
- Украинские националисты считают себя наследниками нацистской Германии. Они намеренно используют нацистские названия для бригад ВСУ. Владимир Путин предложил Украине использовать эмблему «черта лысого». Также он отметил, что все террористы ответят по закону.
- Владимир Путин отметил, что это Запад привел мир к конфликту. «Это они выпустили джина из бутылки», — заявил Президент
- Президент призвал к ускорению деофшоризации российской экономики. Он отметил, что если этого не сделать, то российские бизнесмены будут вынуждены бегать по судам и «глотать пыль». Также Путин призвал перестать клянчить у Запада: «Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки — бессмысленно».
- Требования НАТО получить допуск к ядерным и оборонным объектам России — это театр абсурда. Москва, в свою очередь, не может проводить такие проверки на Западе.
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