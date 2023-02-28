«СВО будет идти, пока часть людей не придет „в чувство“»

Сколько еще продлится спецоперация — в интервью командира группы спецназа для URA.RU

28 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Российские бойцы готовы идти до конца несмотря на усталость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация будет длиться до тех пор, пока люди на Украине не придут «в чувство» и не поймут, что бесполезно поддерживать погибающую страну и насаждение фашизма. О тоске по дому, усталости и о том, как российских бойцов встречали на новых территориях в интервью URA.RU к годовщине СВО рассказал командир группы специального назначения Степан Лопатин, позывной «Злой». — Исполнился год с начала СВО. Как восприняли новость о старте спецоперации? Первым шагом к победе над фашизмом на Украине стал Крым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU — Не буду кривить душой, в первые часы, было не совсем понятно. Но, как для истинно русского человека было понимание — на русских, на Россию нападают, и Россия дает сдачи. Каждому надо подумать и определится. Когда анализируешь те факты, что происходили здесь, на любой из здешних территорий — тут процветал, не побоюсь этого слова, фашизм. Он начался с 2000-х годов и дальше было больше. Первый шаг к победе над этим сделал Крым. 18-го февраля была годовщина памяти наших ребят, «Беркутов», погибших на Майдане. Дальнейшие события, которые развивались, показали, что нельзя отпускать этот момент. Это уже был не зародыш, это была развитая система, которую надо было просто остановить. А дальше искоренять. — Как и почему вы приняли решение принять участие в СВО? Ц многих, кто сейчас участвует в спецоперации, деды боролись с фашизмом в Великую отечественную Фото: Николай Бастриков © URA.RU — Рассказывать про зов внутренний — это и так ясно. Патриотизм — тоже все понятно. Многие отговаривали, говорили, что проще пересидеть дома: «Зачем это все? Столько войн вокруг». Мой дед воевал. И я считаю, если бы мой дед, деды моих бойцов, мы все практически погодки, воспитанные одним временем, если бы наши деды отказались в Великую Отечественную идти и отстаивать мир, то неизвестно, чем бы это закончилось. То же самое и сейчас — первоочередно понимание того, что происходит. Четкое и ясное понимание, что это надо остановить. То, чем мы здесь и занимаемся. Я, мое подразделение, смежники, все военные, мобилизованные, добровольцы — мы делаем одно дело. Мы отстаиваем мир. — Как для вас прошел этот год? Какие мысли были в начале и какие сейчас? Оправдались ли ваши ожидания? — Ожидание одно — дойти до победного конца. К сожалению, пока еще не пришли мы к этому. Оно продолжается на боевом духе. На духе патриотизма. Устали? Да, несомненно, устали. Каждый из нас, кто здесь, если говорить о моем подразделении, мы год здесь. Каждый за год побывал дома на двое-трое суток. И все, только звонки домой. Укрепилось мнение, что это надо заканчивать. Не конкретно СВО, а заканчивать то, что происходит в Украине. Загасить и закончить раз и навсегда. Я уверен, что это получится в самое ближайшее время. Несмотря на то, что устали. Ничего, переживем. — Какой самый яркий, запоминающийся момент за этот год был? Российские военные заходили в города, не открывая огонь Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Если брать глобально, с самого начала, заходя на эти территории, наверное, это реакция людей. На приближение и заход войск в города. Российские войска заходили не открывая огонь. Разве что ответный, если где-то было какое-то сопротивление. А реакция людей была добрая. Люди рукоплескали и приветствовали воинов РФ. Это факт. Кто бы чтобы ни говорил в украинских СМИ, но, по факту, это войны-освободители. Нас так и называли и радовались тому, что пришли. Да, не скрою, не все. Потом проявлялись люди. Кто-то открыто проводил митинги, протесты. Но все это угасло со временем. Потому что, как солдаты российской армии, так и чиновники, которые приступили к исполнению своих обязанностей, доказывали совсем обратное. Очень ярко видна разница между двумя правительствами — российским и украинским. Вот это самое яркое. Рассказывать про боестолкновения — это не ярко, это грустно. Оно запоминается, но запоминается с грустью. А вот реакция людей, да. — Ваша оценка — сколько еще продлится спецоперация и какой будет результат? Я всегда интересовался историей и понимание есть. После Великой Отечественной, к сожалению, «бандеровщина» процветала порядка 10 лет еще. Это были партизанские войны. Статья по теме «Мы для себя видим — год и все будет хорошо» Возможно СВО затянется на долгие годы, пока определенная часть людей не придет «в чувство» и не поймет, что бесполезно поддерживать агонизирующую страну, которая не показала себя совсем никак. Кроме как насаждение фашизма и процветания мерзкого и гадкого. Я думаю дойдет до людей. А если конкретно, то я не отвечу. Все не в наших руках, а на небе. Нельзя сейчас оценить обстановку, учитывая ее сложность и «накаленность» и определенные паузы. Будем «посмотреть». Сколько надо, столько и будем стоять. И доказывать, что мы правы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация будет длиться до тех пор, пока люди на Украине не придут «в чувство» и не поймут, что бесполезно поддерживать погибающую страну и насаждение фашизма. О тоске по дому, усталости и о том, как российских бойцов встречали на новых территориях в интервью URA.RU к годовщине СВО рассказал командир группы специального назначения Степан Лопатин, позывной «Злой». — Исполнился год с начала СВО. Как восприняли новость о старте спецоперации? — Не буду кривить душой, в первые часы, было не совсем понятно. Но, как для истинно русского человека было понимание — на русских, на Россию нападают, и Россия дает сдачи. Каждому надо подумать и определится. Когда анализируешь те факты, что происходили здесь, на любой из здешних территорий — тут процветал, не побоюсь этого слова, фашизм. Он начался с 2000-х годов и дальше было больше. Первый шаг к победе над этим сделал Крым. 18-го февраля была годовщина памяти наших ребят, «Беркутов», погибших на Майдане. Дальнейшие события, которые развивались, показали, что нельзя отпускать этот момент. Это уже был не зародыш, это была развитая система, которую надо было просто остановить. А дальше искоренять. — Как и почему вы приняли решение принять участие в СВО? — Рассказывать про зов внутренний — это и так ясно. Патриотизм — тоже все понятно. Многие отговаривали, говорили, что проще пересидеть дома: «Зачем это все? Столько войн вокруг». Мой дед воевал. И я считаю, если бы мой дед, деды моих бойцов, мы все практически погодки, воспитанные одним временем, если бы наши деды отказались в Великую Отечественную идти и отстаивать мир, то неизвестно, чем бы это закончилось. То же самое и сейчас — первоочередно понимание того, что происходит. Четкое и ясное понимание, что это надо остановить. То, чем мы здесь и занимаемся. Я, мое подразделение, смежники, все военные, мобилизованные, добровольцы — мы делаем одно дело. Мы отстаиваем мир. — Как для вас прошел этот год? Какие мысли были в начале и какие сейчас? Оправдались ли ваши ожидания? — Ожидание одно — дойти до победного конца. К сожалению, пока еще не пришли мы к этому. Оно продолжается на боевом духе. На духе патриотизма. Загасить и закончить раз и навсегда. Я уверен, что это получится в самое ближайшее время. Несмотря на то, что устали. Ничего, переживем. — Какой самый яркий, запоминающийся момент за этот год был? — Если брать глобально, с самого начала, заходя на эти территории, наверное, это реакция людей. На приближение и заход войск в города. Российские войска заходили не открывая огонь. Разве что ответный, если где-то было какое-то сопротивление. А реакция людей была добрая. Люди рукоплескали и приветствовали воинов РФ. Это факт. Кто бы чтобы ни говорил в украинских СМИ, но, по факту, это войны-освободители. Нас так и называли и радовались тому, что пришли. Да, не скрою, не все. Потом проявлялись люди. Кто-то открыто проводил митинги, протесты. Но все это угасло со временем. Потому что, как солдаты российской армии, так и чиновники, которые приступили к исполнению своих обязанностей, доказывали совсем обратное. Очень ярко видна разница между двумя правительствами — российским и украинским. Вот это самое яркое. Рассказывать про боестолкновения — это не ярко, это грустно. Оно запоминается, но запоминается с грустью. А вот реакция людей, да. — Ваша оценка — сколько еще продлится спецоперация и какой будет результат? Я всегда интересовался историей и понимание есть. После Великой Отечественной, к сожалению, «бандеровщина» процветала порядка 10 лет еще. Это были партизанские войны. А если конкретно, то я не отвечу. Все не в наших руках, а на небе. Нельзя сейчас оценить обстановку, учитывая ее сложность и «накаленность» и определенные паузы. Будем «посмотреть». Сколько надо, столько и будем стоять. И доказывать, что мы правы.